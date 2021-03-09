الانتر ميلان وأتالانتا
الانتر ميلان وأتالانتا
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“شاهد” الانتر ميلان يواصل قطار الانتصارات بفوز صعب على العنيد أتالانتا

كتب وطن
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واصل فريق الانتر ميلان ” الأزرق والأسود”. سكة الانتصارات في الدوري الإيطالي للدرجة الممتازة ” الكالتشيو”. للمرة السابعة على التوالي .

بعد تجاوزه عقبة الفريق المنافس أتالانتا بهدف نظيف دون رد، ضمن منافسات الأسبوع ال 26 من الدوري الممتاز.

ليحسم الانتر ميلان بذلك قمة الجولة على حساب فريقه المنافس في الدوري. موصلاً الزحف نحو اللقب ” السكودستو” الإيطالي.

في مباراة شهدت السيطرة والمنافسة الشديدة بين كلا المنافسين داخل أرضية الملعب طيلة زمن المباراة بين الفريقين.

هدف الفوز

كما وشهد زمن المباراة في الشوط الأول. ممارسة الضغط والمنافسة القوية بين فريقا الانتر الذي ما زال يتربع على صدارة ترتيب الدوري، ومنافسه أتالانتا. لينتهي منتصف اللقاء بالتعادل السلبي بين المنافسين.

ومع مجريات أحداث الشوط الثاني من المباراة. عاد كلا الفريقين إلى المنافسة وممارسة الضغط. من أجل اختراق الدفاع والوصول إلى شباك كلا المنافسين.

ونجح في ذلك فريق الانتر ميلان، عبر ركنية ثابتة استطاع من خلالها المدافع السلوفاكي في صفوف الانتر ميلان “ميلان شكرينيار” 26 عاماً.

من تسديد الكرة وسط زحمة المدافعين ليضعها على يمن حارس مرمى فريق أتالانتا في الدقيقة ال54 من المباراة.

وحاول بعد ذلك فريق أتالانتا العودة إلى المباراة من جديد. والوصول إلى شباك الفريق العملاق الانتر ميلان. لكنه فشل في إحراز وتقليص الفارق مع الفريق.

لينتهي اللقاء بفوز فريق الانتر ميلان بهدف وحيد خلال اللقاء، مواصلاً بذلك تعميق الفارق في النقاط. مع أقرب المنافسين له في الدوري الجار فريق الميلان.

تشكيلة فريق الانتر ميلان

ولعب المدير الفني لفريق الانتر ميلان ” أنطونيو كونتي ” 51 عاماً أمام منافسه العنيد أتالاتنا الإيطالي في مباراة قمة الجولة ال 26 من الدوري الممتاز. على التشكيلة الأساسية للفريق، حيث سيكون في حراسة مرمى الفريق السلوفيني سمير هاندانوفيتش.

وفي مركز خط الدفاع لفريق الانتر ميلان لعب كلاً من: اللاعب السلوفيني ميلان شكرينيار، والإيطالي أليساندرو باستوني، إلى جانب إشراك اللاعب الهولندي ستيفان دي فريج.

كما جاء في خط الوسط كلاً من: اللاعب الإيطالي ماتيو دارميان، ومواطنه نيكولو باريلا، والتشيلي أرتورو فيدال، والإيطالي روبيرتو جاليارديني، إلى جانب اللاعب الكرواتي إيفان بيريشيتش.

أما في هجوم الفريق سيلعب كلاً من: الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، واللاعب التشيلي أليكسيس سانشيز، مع عودة اللاعب روميلو لوكاكو.

تشكيلة فريق أتالانتا

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كما واعتمد مدرب فريق أتالانتا الإيطالي “جيان جاسبريني” 63 عاماً على تشكيلة أساسية في مباراته أمام المنافس القوي الانتر ميلان، حيث سيلعب في حراسه مرمى الفريق الإيطالي ماركو سبورتيلو.

أما في خط الدفاع جاء كلاً من: اللاعب البرازيلي رافائيل تولوي، والسويسري بيرات ديمسيتي، والأرجنتيني خوسيه لويس بالومينو، بالإضافة إلى إشراك اللاعب الأرجنتيني خوسيه لويس بالومينو.

بينما لعب في خط الوسط، كلاً من: السويسري ريمو فريلير، واللاعب الهولندي مارتن دي رون، والألماني روبن جوسينس.

كما جاء في خط هجوم الفريق، كلاً من: اللاب الأرجنتيني أليخاندرو جومير، والسلوفاكي جوسيب إيليشيش، كذلك إشراك اللاعب الكولومبي لويس مورييل.

ترتيب الدوري الإيطالي

ويتربع فريق الانتر ميلان على صدارة الدوري ” الكالتشيو” الإيطالي برصيد 62 نقطة. كما جاء المنافس الميلان في ثاني ترتيب الإيطالي برصيد 56 نقطة. وبفارق على الانتر 4 نقاط بعد خسارته في مباراة الديربي.

أما في المركز الثالث. فقد جاء فريق يوفنتوس الإيطالي برصيد 52 نقطة. كما جاء في المركز الرابع من ترتيب الدوري الإيطالي “الكالتشيو” فريق روما الإيطالي برصيد 50 نقطة. بفارق نقطة وحيدة.

بينما جاء أتالاتنا برصيد 49 نقطة. في المركز الخامس. وفي المركز السادس جاء فريق نابولي بفارق نقطتين برصيد 47 نقطة.

كما ويحتل في المركز السابع فريق لاتسيو برصيد 43 نقطة. بينما جاء في المركز الثامن فريق هيلاس فيرونا برصيد 38 نقطة.

أما في المركز التاسع فريق ساسولو برصيد 36 نقطة. كما جاء في المركز العاشر فريق سامبدوريا برصيد 32 نقطة. ضمن منافسات جدول ترتيب الفرق في الدوري الإيطالي الممتاز خلال الموسم الجاري.

هدافي الدوري

ويحتل الدون البرتغالي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي “الكالتشيو” كريستيانو رونالدو المهاجم في فريق يوفنتوس الإيطالي برصيد 20 هدفاً.

بفارق هدف مع النجم البلجيكي “روميلو لوكاكو” الذي جاء في المركز الثاني برصيد 18 هدفاً خلال منافسات الموسم الجاري.

بينما يأتي في المركز الثالث. اللاعب لويس مورييل، في صفوف فريق أتالانتا الإيطالي برصيد 15 هدفاً. خلال منافسات الدوري هذا الموسم 2020-2021م.

كما ويحتل النجم السويدي في عدد الأهداف “زلاتان إبراهيموفيتش” الذي يحتل المركز الثالث برصيد 14 هدفاً، رغم غياب الأخير عن بسبب الإصابة لمدة شهرين والعودة مؤخراً إلى المنافسات مع فريق الميلان الإيطالي.

وتساوى الإيطالي تشيرو إيمبلولي. اللاعب في صفوف فريق لاتسيو بنفس الأهداف مع السلطان ” زلاتان إبراهيوفيتش” برصيد 14 هدفاً. ليحتل المركز الرابع في ترتيب هدافي ” الكالتشيو” الإيطالي.

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