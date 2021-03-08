سخرت الإعلامية الكويتية مي العيدان من مواطنتها الفاشينستا سارة الكندري والتي تخوض أولى تجاربها في التمثيل، وذلك بسبب أحد مشاهدها في مسلسل “أبشر بالسعد”.

“لا موهبة ولا إمكانيات”

وأعادت مي العيدان نشر المشهد الذي تجسد خلاله سارة الكندري شخصية “عذاري”، وتصرخ وتقول: “يقولون اللي يقولونه، أريد حلالي”.

وعلقت مي ساخرة على انستغرام: “لا تصلح للتمثيل، لا يوجد لديها موهبة أو إمكانية تمثيلية، لا أعلم من الذي قال لها إن التمثيل صوت عالي وصراخ”.

سخرية بين المتابعين

وسبق أن تم تداول هذا المشهد بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط سخرية الناشطين الذين نصحوها بالعودة إلى التجميل والأزياء.

فكتب أحدهم: “ليست قادرة على الكلام أو التنفس، يا ساتر يارب”.

وعايرها آخر بالسجن وكتب: “لو بقيت في السجن أفضل لها بكثير”.

وسخر آخر قائلاً: “لا أحد يحبها بالواقع حتى يحبها بالتمثيل، صوتها مزعج جداً”.

وسبق أن انتقدت مي العيدان ، شكل سارة الكندري بدون مكياج، ووصفت شكلها بـ”الصادم”، في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها على “انستجرام”.

وظهرت سارة الكندري بالفيديو وهي في أحد صالونات التجميل لرسم حاجيبها وإكمالهما لأنها بـ”ربع حاجب” بحسب وصفها.

وكانت الكندري بدون مكياج نهائيا وبدت بشرتها صادمة عكس مايظهر للجمهور، ومليئة بالبقع الداكنة وبهالات سوداء بارزة حول العينين .

وكتب مي العيدان في تعليقها على الفيديو: “ساره الكندري من غير مكياج . . صدمه “، مرفقةً إياه بإيموجي الذي يلطم تعبيراً عن الصدمة.

ومؤخراً، أثارت سارة الكندري غضب الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد دفاعها عن المتحرشين.

وعلقت سارة الكندري على شكاوى الكويتيات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي من تعرضهن للتحرش، بفيديو نشرته عبر “سناب شات”.

وقالت سارة الكندري بالفيديو: “المرأة المستقيمة لا أحد يستطيع أن يتجاوز الخطوط الحمراء معها، ولو تحرش بها دون أن تعره إهتماماً سيمل ويذهب”.

ووجهت سارة الكندري رسالتها للفتيات قائلة: “احتشمي أنتي ولا تجعلي المتحرش يتمادى معك بالتجاهل”.

معروف أن الرجل “عينه زايغة”

ودافعت سارة الكندري عن الشباب قائلة: “هل تريدون من الشاب أن يغمض عينه وهو يسير دون أن يرى شيء؟ لا يصح. أقل شيء سيقول لماذا أعطاني الله عينان؟ أليس لأرى بهما؟”.

وتمادت سارة الكندري في سخريتها من ضحايا التحرش وقالت: “لا أعلم كيف تفكرون، منذ رأيت الضجة التي حدثت وأنا أضحك. هل تريدون أن نقول لهم غمضوا عيونكم، وحين تخرجون أغمضوا عيونكم ولا تنظروا لشيء”.

وختمت: “ومعروف أن الرجل عينه زايغة مهما كان، الرجل يحب أن يرى وينظر إلى النساء”.

"المرة السيدة محد يقدر يقرب صوبها

تبين الرجال يمشي ومغمض ومسكر عيونه؟

الرجال معروف عينه زايغة" اقبح ما مر علي في تبرير التحرش. جهل واستخفاف وغباء pic.twitter.com/hK5VH0hnK0 — Sara First (@saraafirst) February 6, 2021

إلغاء حكم العامين

الجدير بالذكر أن محكمة الاستئناف الكويتية أصدرت حكماً بإلغاء الحكم الصادر بحق سارة الكندري وزوجها أحمد العنزي، والذي يقضي بحبسهما سنتين.

واكتفت المحكمة بتغريمهما مبلغاً وقدره عشرة ألاف دينار كويتي، وأمرها بمحو مقطع فيديو فاضح عبر “سناب شات”. وذلك لقيامهما بأعمال غير لائقة وأخلاقية في مواقع التواصل الاجتماعي.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك