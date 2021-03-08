رسمياً: المصري “صلاح ” يقرر الرحيل عن ليفربول بعد تغريده غريبة لوكيله

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الإثنين. بأن المهاجم المتألق في فريق ليفربول الإنجليزي ” الريدز”. قد قرر فعلياً الرحيل عن الفريق، خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

إبلاغ إدارة الفريق

كما ونشرت صحيفة ” ديلي ستار” البريطانية. بأن مهاجم ليفربول وهداف الدوي الإنجليزي “البريميرليج”. قد أبلغ الإدارة برغبة في الرحيل عن أسوار نادي ليفربول. مع نهاية الموسم الجاري.

رغبة المصري صلاح

وأردفت تلك الصحيفة البريطانية، بأن فخر العرب المصري ” محمد صلاح” 28 عاماً، قائلةً: ” اللاعب محمد صلاح سيتجه نحو الدوري الإسباني ” الليغا” من أجل التعاقد خلال الفترة القادمة مع أحد الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة الإسباني.

لحظه خروج محمد صلاح 👀

وعلامات الإنزعاج والتعجب على وجه صلاح#محمد_صلاح pic.twitter.com/k2XuzAsMa6 — رابطةعشاق محمد صلاح 🏆 (@Mo11mosalah11) March 4, 2021

الريال أقرب للتعاقد معه

واستكملت الصحيفة، ” إدارة ريال مدريد هي الأقرب للتعاقد مع المصري محمد صلاح، فى ظل صعوبة ضم نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي.

وكذلك النرويجي إيرلينغ هالاند هداف فريق نادي بوروسيا دورتموند الألماني. اللذان يسعيان بالاحتفاظ بهما خلال المواسم المقبلة. من خلال تجديد العقد معهم.

استياء صلاح

كما وعبر اللاعب محمد صلاح قد أبدى استياءه من قرار مدرب ليفربول الإنجليزي ” الريدز”، الألماني يورغن كلوب من خلال تبديله في مباراة الفريق.

أمام تشيلسي ” البلوز” في قمة الدوري الإنجليزي يوم الخميس الماضي. والتي انتهت بخسارة ليفربول بهدف نظيف دون رد.

تغريده غريبه

ونشر رامي عباس وكيل أعمال اللاعب المصري محمد صلاح. “تغريده” غريبة عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي” توتير”. عبارة عن نقطة فقط.

. — Ramy Abbas Issa (@RamyCol) March 4, 2021

بعد تبديل موكله اللاعب محمد صلاح. خلال المباراة، مما أثار ذلك الجدل الواسع لدى النشطاء وعشاق جماهير ليفربول الإنجليزي “الريدز”. عقب ذلك.

وصف أسطورة ليفربول للاعبين

من جانبه وصف أسطورة فريق ليفربول الإنجليزي “جيمي كاراغر” 43 عاماً. في حوار صحفي له عبر شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية.

قائلاً: ” المدرب يورغن كلوب سبق وأن وصف لاعبي فريقه بأنهم يمتلكون عقليات الوحوش، وكان هذا صحيحاً في ذاك الوقت، لكن اليوم لاعبو الفريق يحملون عقلية الأقزام”.

Mohamed Salah 'wants to leave Liverpool' – and has already decided where he wants to go #LFC https://t.co/fsZm2s3wg3 pic.twitter.com/qL0C6YjCqb — Daily Star Sport (@DailyStar_Sport) March 8, 2021

وجاء هجوم اللاعب المعتزل ” كاراغز” على لاعبي فريق ليفربول الإنجليزي، قائلاً: ” الفريق لا يتعامل بشكل جيد مع الهجمة المرتدة. في المباراة. وهذا ما شهدناه في الآونة الأخيرة. وهذا غير مقبول بالطبع في الفريق”.

اعتراف كلوب بالفشل

كما وصرح المدرب الألماني يورغن كلوب 56 عاماً، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي ” الريدز”. بأنه يعيش مع الفريق الإنجليزي بالفعل في أسوأ فتراته في مسيرته التدريبية منذ قدومه إلى قيادة الفريق.

"الأداء لم يكن جيدًا بما فيه الكفاية". طالع أبرز ما قاله مدربنا عن مباراة اليوم! 👇 #ليفربول_فولهام — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 7, 2021

وأردف المدرب “كلوب” في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” الإنجليزية، قائلاً: “هذه ليست مشكلة، لست مضطراً دائمًا لقضاء أفضل الأوقات مع الفريق، كنا ناجحين للغاية والآن لدينا وضع صعب. لكننا سنقاتل من أجل تجاوز تلك الأزمة التي يمر بها الفريق”.

سلسلة الهزائم التاريخية

كما وخسر فريق ليفربول الإنجليزي “الريدز”. المرة السادسة على التوالي على ميدانه ” الآنفيلد”، أمام منافسه فريق “فولهام” في منافسات الأسبوع السابع والعشرين من الدوري الإنجليزي.

بهدف نظيف دون رد. ليتعرض بذلك لأول سلسلة تاريخية على مدرا مسيرته الكروية داخل معقله في الدوري الممتاز. منذ عام 1954م، ليتراجع في جدول الترتيب.

هدافي الدوري الممتاز

كما ويتربع النجم الدولي المصري محمد صلاح في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي. صدارة ترتيب هدافي الدوري برصيد 17هدفاً.

بفارق هدفين عن أقرب المنافسين له. الذي يأتي في المركز الثاني لاعب الوسط في صفوف مانشستر يونايتد ” برونو فيرنانديش” برصيد 16 هدفاً.

وكما يأتي زميله في الإنجليزي بنفس الأهداف هاري كين في فريق تتوتنهام الإنجليزي برصيد 16 هدفاً. خلال منافسات الدوري الإنجليزي لهذا الموسم 2020-2021م.

اعتراض محمد صلاح من الدكة بعد تغييره 📸 pic.twitter.com/aMFnzTTgkz — شبكة ليفربول (19👑) (@lfc4arnet) March 4, 2021

فيما جاء النجم الإنجليزي “دومينيك كالفيرت ليوين” اللاعب في فريق إيفرتون في ثالث الترتيب برصيد 13 هدفاً. متساوياً بذلك.

متساوياً مع مهاجم توتنهام الكوري الجنوبي ” هيونج مين سون” بنفس الرصيد من الأهداف. في الترتيب هدافي الدوري.

ترتيب الدوري الإنجليزي

وينفرد فريق المان سيتي في صدارة الترتيب بالدوري الإنجليزي ” البريميرليج” برصيد 65 نقطة، متخطياً المان يونايتد ليحتل المركز الثاني برصيد 54 نقطة.

صعود تشيلسي في الترتيب

وبفارق نقطة وحيدة مع صاحب المركز الثالث فريق ليستر سيتي ” الثعالب” برصيد 53 نقطة. كما ويأتي في المركز الرابع فريق تشيلسي بعد تحقيقه الفوز على حامل اللقب السابق ليفربول الإنجليزي برصيد 47 نقطة.

تراجع ليفربول وصعود توتنهام

وفي المركز الخامس يحتل فريق إيفرتون ” التوفيز” برصيد 46 نقطة. بعد الفوز على مضيفه وست بروميتش ألبيون بهدف نظيف دون رد.

بينما يحتل في المركز السادس وست هام برصيد 45 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن فريق. متساوياً مع فريق توتنهام الإنجليزي بنفس النقاط.

مع تراجع فريق ليفربول بعد الخسارة الخامسة على ملعبه أمام فريق تشيلسي بهدف نظيف دون رد. ليحتل في المركز الثامن من الترتيب برصيد 43 نقطة.

أما في المركز التاسع أستون فيلا الإنجليزي برصيد 40 نقطة. بفارق نقطتين مع أرسنال في المركز العاشر من الترتيب برصيد 38 نقطة من جدول ترتيب الدوري.

أما في المركز الحادية عشر يحتل فريق ليدز برصيد 35 نقطة. من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لدرجة الممتازة هذا الموسم.

تراجع ليدز وصعود الأرسنال

كما وتساوى فريق وولفرهامبتون الإنجليزي مع فريق ليدز في المركز الثاني عشر الصاعد في الترتيب برصيد 35 نقطة.

أما في المركز الثالث عشر جاء فريق كريستال بالاس برصيد 34 نقطة. بينما في المركز الرابع عشر جاء فريق ساوثهامتون برصيد 33 نقطة. بفارق نقطة وحيد.

بينما جاء في المركز الخامس عشر بيرنلي برصيد 30 نقطة. وفي المركز السادس عشر برايتون المتراجع في منافسات الدوري برصيد 26 نقطة.

وفي المركز السابع عشر جاء فريق نيوكاسل يونايتد متساوياً في عدد النقاط مع برايتون. لكن في المركز الثامن عشر من جدول الترتيب جاء فولهام برصيد 26 نقطة.

وفي المركز ما قبل الأخير من جدول الترتيب جاء ويست بروميتش برصيد 18 نقطة. بينما حل في أدنى ترتيب الجدول شيفيلد يونايتد برصيد 14 نقطة. في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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