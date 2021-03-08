فجرت الفنانة المغربية سعيدة شرف، مفاجأة من العيار الثقيل حين كشفت أن زميلتها ومواطنتها الفنانة دنيا بطمة خدعت الجميع بإعلان برائتها من قضية ابتزاز المشاهير المعروفة إعلامياً بـ “حمزة مون بيبي”.

دنيا بطمة تتحدى القانون

وقالت سعيدة شرف في مؤتمر صحفي أقيم بنفس الفندق الذي أقامت به دنيا بطمة مؤتمراً الأسبوع الماضي. إن ما فعلته زميلتها كان تحدي للقانون والقضاء المغربي وتزيف للحقائق وعرض الحقيقة لكن بشكل مبتور.

وأشارت سعيدة شرف إلى أنها قامت بهذه الخطوة لرد الاعتبار لنفسها وكشف الحقيقة التي أخفاها محامي دنيا بطمة. مؤكدةً أنها تملك جميع الوثائق التي تثبت إدانة دنيا بطمة من قبل محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية بثلاثة جنح من أصل ستة.

وقالت سعيدة شرف خلال المؤتمر: “مسؤولية دنيا بطمة في ملف حمزة مون بيبي ثابتة وهذا ما أكده القضاء خلال المرحلتين الابتدائية و الاستئنافية. وإلا لماذا تمت إدانتها وإضافة أربع أشهر في المرحلة الإستئنافية؟”.

تورط دنيا بطمة مثبت في التحقيقات

وأكدت سعيدة أنه لا يوجد لديها مشكلة مع دنيا بطمة، مضيفة: “بالعكس هي ابنة بلادي ولا مصلحة لي في كشفها. ولكني ضد تزييف الحقائق ومسؤوليتها مع عصابة حساب حمزة مون بيبي ثابتة وأثبتتها تحقيقات الأمن “.

وأشارت سعيدة شرف إلى أن صك اتهام بطمة في المحكمة الابتدائية كان يضم ستة جنح، أولها المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال.

أما الجنحة الثانية فهي المشاركة عمدا في عرقلة سير النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته. كذلك بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم.

سيمو بن بشير وراء حساب “حمزة مون بيبي”

وتابعت سعيدة شرف: “التهمة الرابعة بث وقائع كاذبة عن طريق النظام قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص بقصد التشهير بهم. أما الخامسة فهي المشاركة في بث وقائع كاذبة عن طريق النظام قصد المساس بالأشخاص بقصد التشهير بهم، وأخيراً التهديد”.

وكشفت شرف أن من يدير حساب “حمزة مون بيبي” هو الإعلامي المقيم بأمريكا سيمو بن بشير، مضيفة: “ألم يخبروكم أن صاحب الحساب هو سيمو بن بشير. وإنهم اعترفوا عليه في الملف وكل الاعترافات مسجلة”.

وعرضت بن سعيد ما كُتب في المحضر، وقالت: “فضلا عن تأكيدهما أنهما على علم أن عائشة عياش قرصنت حساب سهام بادة. وأن دنيا بطمة تواصلت مع مسير الحساب بخصوص زوج سعيدة شرف. هذا علاوة على التصريح التمهيدي للمتهمة عايشة عياش. التي أكدت علاقة دنيا بطمة وابتسام بطمة، بمسير الحساب، محمد بن بشير”.

بن بشير أتاح لبطمة وشقيقتها إدارة الحساب

واستطردت سعيدة: “طلب بن بشير من دنيا التواصل وفسح المجال لشقيقتها ابتسام بطمة من أجل الولوج لهذا الحساب. وأخبرها أنه أًصبح لديها إمكانية الولوج إلى نفس الحساب وهي التصريحات التي أكدتها أيضا عند استنطاقها عند قاضي التحقيق”.

وتابعت: “كما أن علاقة دنيا وابتسام بالحساب المذكور وبمسيريه أكدته أيضا صوفيا شاكيري تمهيديا وكل أمام سيد قاضي التحقيق. كما أكدته المسماة سكينة جناح في ملف مماثل”.

بكاء دنيا بطمة

وعقدت دنيا بطمة في بداية الشهر الحالي، مؤتمراً صحفياً في الدار البيضاء لتُعلن خلاله براءتها وشقيقتها ابتسام من تهمة النصب والتشهير في قضية “حمزة مون بيبي”.

ولم تتمالك دنيا بطمة نفسها وبكت أثناء حديث محاميها عبداللطيف بو عشرين عن شقيقتها ابتسام بطمة، وقوله إنه سيتم إطلاق سراحها من السجن في 13 مارس القادم.

وقال محامي دنيا بطمة إن موكلته وشقيقتها ابتسام بطمة قد تمت تبرئتهما في كل من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف. وأنهما تتابعان بسبب شكايات وضعت ضدهما.

وعرض محامي دنيا بطمة خلال المؤتمر وثائق تفيد ببراءة الشقيقتين من تهمة تسيير حساب “حمزة مون بيبي”، بسبب عدم كفاية الأدلة.

أسباب براءة دنيا بطمة

وأشار المحامي بو عشرين إلى أن المحكمة لم تجد أي دليل يفيد بتسيير دنيا بطمة وشقيقتها، للحساب أو أنهما تدخلتا من خلال الصور. في المشاركة المنصوص عليها في الفصل 129 من القانون الجنائي، في عرقلة سير نظام المعالجة الآلية وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته.

وكذلك لم تتورط الشقيقتان في بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم. وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك، والتهديد.

وحول أسباب رفع محكمة الاستئناف عقوبة دنيا بطمة من 8 أشهر إلى 12 شهراً حبساً نافذاً. قال بو عشرين:” اعتمدت المحكمة على شهادة المسمى جواد قنانة مع العلم أن لا وجود له في هذا الملف ولم يقدم أي شكاية”.

محمد الترك : دنيا بطمة بنتي انا ربيتها قبل تكون زوجتي ومستحيل تكون سيئة او متورطة في مثل هذا الشيء "حساب حمزة مون بيبي" ! pic.twitter.com/fea8HWfvDJ — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) March 1, 2021

الهاكر أنس عجمي

وأشار بوعشرين إلى أن السبب الثاني كان تواصل دنيا بطمة مع الهاكر “أنس عجمي”، من أجل استرجاع حساب شقيقتهما إيمان وابنة شقيقتها بعدما تمت قرصنتهما.

وتعليقاً على هذه النقطة قالت دنيا بطمة: “بحثنا عن شخص بإمكانه استرجاع حساب شقيقتي الصغرى وبطريقة قانونية”.

وأضافت: “أخبرونا وقتها أن هذا الأخير سبق له أن تعامل مع مجموعة من الفنانات من بينهم سعيدة شرف، وفعلاً ثم استرجاع الحساب وأرسلنا له المبلغ عبر أحد الحسابات البنكية”.

وأشار بوعشرين إلى أن تقديم الفنانة سعيدة شرف وسلطانة، شكوى ضد ابتسام ودنيا بطمة تتهمانهما فيها بوجود صلة بينهما وبين حساب حمزة مون بيبي، تسبب برفع عقوبة بطمة من 8 أشهر إلى عام حبساً نافذاً.

دنيا بطمة وشقيقتها

وكان القضاء المغربي قد أنهى قبل أسابيع فصول المحاكمة الاستئنافية للمتهمين في القضية ورفع عقوبة دنيا بطمة إلى سنة سجناً نافذاً بدل ثمانية أشهر، وغرامة قيمتها 10 آلاف درهم “نحو ألف دولار أميركي”.

وقضت محكمة الاستئناف في مراكش المغربية بتأييد الحكم الابتدائي بالسجن سنة واحدة في حق شقيقة الفنانة المغربية ابتسام بطمة.

كما قضت بالسجن عشرة أشهر في حق صوفيا شكيري، في حين خفضت عقوبة مصممة الأزياء عائشة عياش إلى ستة أشهر بدل سنة ونصف سجناً.

وحوكمت بطمة في حالة سراح مع استمرار تدبير المراقبة القضائية في حقها بتهم “المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال.

كما حوكمت بالمشاركة عمداً في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، وبث وتوزيع عن طريق الأنظمة. المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم من دون موافقتهم. وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك، والتهديد”. فيما لوحقت شقيقتها ابتسام بالتهم نفسها لكن في حالة اعتقال.

سعيدة شرف

وكانت قضية حساب “مون بيبي” قد تفجرت بعد اتهام حساب “إنستغرام” يحمل اسم “حمزة مون بيبي” الفنانة سعيدة. شرف بدعم انفصاليين وتعاطفها معهم.

وهو ما جعل المغنية المغربية تطالب بتدخل السلطات والمخابرات لمعرفة من يقف وراء هذه الاتهامات.

واكتسب الحساب شهرة واسعة في وقت قليل بعدما كان السباق في نشر فضائح الفنانين ومشاهير “السوشيال ميديا” المغاربة المقيمين. داخل وخارج المغرب، خصوصا بالدول الخليجية.

وكان يتم توثيق الفضائح بالصور والفيديو، وأصبح ملاذا للباحثين عن فضائح المشاهير والنجوم المغاربة، إضافة إلى خبايا وأسرار حياتهم الشخصية والمهنية.

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