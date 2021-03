بالفيديو: رئيس برشلونة الجديد يتحرش بفتاه قاصر ومعارضوه يستغلون الفرصة

تداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للمرشح الفائز في انتخابات رئاسة برشلونة 2021م. خوان لابورتا. يظهر هو يلتقط صورة مع فتاة ويمسكها من ظهرها من الخلف. ليثير الضجة بعد ذلك.

كما وأن المرشح لابورتا ذهب بعد التقاطه تلك الصورة مع الفتاة. إلى صناديق الاقتراع الانتخابية داخل ملعب الكامبنو، كما طلبت تلك الفتاة أثناء التقاطه الصورة مع رئيس برشلونة الجديد. وظيفة داخل النادي.

وقد وجه رئيس برشلونة الجديد لابورتا. بعد أن ابتعد عنها لأمتار قليلاً، بقوله: ” عندما تبلغين سن ال 18 عاماً. اتصلي بيّ”.

كما وحاول منافسه في الانتخابات على رئاسة نادي برشلونة ورجل الأعمال الإسباني ” فيكتور فونت”. والذي تمكن من الحصول على 29.99% بعد فرز النتائج النهائية للأصوات. من إثارة الفضيحة، وعلق على ذلك بقوله: ” نحن ندين بشدة جميع المواقف الجنسية”.

فيما قال حقوقيون أن الموقف الذي دار بين رئيس برشلونة الجديد لابورتا والفتاة القاصر. يمثل انتهاك صارخ للقوانين الاجتماعية. باعتبار الفتاة قاصراً، كما أن ذلك قد دخل في حيز التحرش الجنسي بقاصر مستدلين على ذلك بطريقة إمساكه القوية من الخلف والحديث معها.

وقد علق مؤيدو الرئيس الجديد لنادي برشلونة لابورتا. على ذلك بقول: ” إنها مجرد مزحة. وأن المرشح لابورتا قد التقط ما يقارب عن 4 ألاف صورة مع جماهير وعشاق فريق برشلونة الإسباني ” الناخبين”. داخل ملعب الكامبنو. أثناء سير العملية الانتخابية”.

كما ونفى رئيسة حملة لابورتا ” إيلينا فورت”. صحة ما يتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي. خلال حوار صحفي معه عبر راديو كتالونيا” الشهير. قائلةً: ” إن الفيديو تم دبلجته وهو مقتطع من سياقه”.

وأردفت، ” الفتاة التي التقط معها لابورتا الصورة أثناء حملته الانتخابية. لم تكن قاصراً كما هو متداول. وهي فتاة تبلغ من العمر أكثر من 18 عاماً.

ولكن والدتها قد طلبت من رئيس برشلونة الجديد. توفير عملاً لها. وانضمام ابنتها إلى الكرة النسائية داخل فريق برشلونة الإسباني”. ليرد عليها لابورتا: ” عندما تبلغين 18 عاماً أتصلي بيّ”.

وفي ذات السياق نشرت صحيفة “سبورت” الإسبانية مقابلة مع الفتاة التي التقط لابورتا معها الصورة. والتي ظهرت في الفيديو.

ليتضح أنها ليست قاصرة. وأنها تبلغ 30 عاماً، وأن سوء الفهم بين لابورتا والفتاة أثار البلبلة عبر النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

