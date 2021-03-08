بالفيديو: رئيس برشلونة الجديد يتحرش بفتاه قاصر ومعارضوه يستغلون الفرصة

تداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للمرشح الفائز في انتخابات رئاسة برشلونة 2021م. خوان لابورتا. يظهر هو يلتقط صورة مع فتاة ويمسكها من ظهرها من الخلف. ليثير الضجة بعد ذلك.

كما وأن المرشح لابورتا ذهب بعد التقاطه تلك الصورة مع الفتاة. إلى صناديق الاقتراع الانتخابية داخل ملعب الكامبنو، كما طلبت تلك الفتاة أثناء التقاطه الصورة مع رئيس برشلونة الجديد. وظيفة داخل النادي.

🎙Elena Fort, de la candidatura de Laporta "Una mujer le ha pedido a Laporta que se hiciera una foto con su 'niña'. Laporta esperaba una niña y ha aparecido una mujer de 'veintipico' y la mujer ha dicho "contrátala". Él de broma le ha dicho que cuando tenga 18"#Radioestadio pic.twitter.com/VjUhBdzQt7 — Radioestadio (@Radioestadio) March 7, 2021

رد لابورتا على الفتاة

وقد وجه رئيس برشلونة الجديد لابورتا. بعد أن ابتعد عنها لأمتار قليلاً، بقوله: ” عندما تبلغين سن ال 18 عاماً. اتصلي بيّ”.

استغلال الفرصة

كما وحاول منافسه في الانتخابات على رئاسة نادي برشلونة ورجل الأعمال الإسباني ” فيكتور فونت”. والذي تمكن من الحصول على 29.99% بعد فرز النتائج النهائية للأصوات. من إثارة الفضيحة، وعلق على ذلك بقوله: ” نحن ندين بشدة جميع المواقف الجنسية”.

🗳️ جوان لابورتا رئيساً لنادي #برشلونة بعد فوزه في انتخابات الأحد 7 مارس/آذار 2021 pic.twitter.com/IpmJxv0XQs — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) March 7, 2021

التحرش الجنسي

فيما قال حقوقيون أن الموقف الذي دار بين رئيس برشلونة الجديد لابورتا والفتاة القاصر. يمثل انتهاك صارخ للقوانين الاجتماعية. باعتبار الفتاة قاصراً، كما أن ذلك قد دخل في حيز التحرش الجنسي بقاصر مستدلين على ذلك بطريقة إمساكه القوية من الخلف والحديث معها.

رد مؤيدو لابورتا

وقد علق مؤيدو الرئيس الجديد لنادي برشلونة لابورتا. على ذلك بقول: ” إنها مجرد مزحة. وأن المرشح لابورتا قد التقط ما يقارب عن 4 ألاف صورة مع جماهير وعشاق فريق برشلونة الإسباني ” الناخبين”. داخل ملعب الكامبنو. أثناء سير العملية الانتخابية”.

رئيس حملة لابورتا

كما ونفى رئيسة حملة لابورتا ” إيلينا فورت”. صحة ما يتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي. خلال حوار صحفي معه عبر راديو كتالونيا” الشهير. قائلةً: ” إن الفيديو تم دبلجته وهو مقتطع من سياقه”.

وأردفت، ” الفتاة التي التقط معها لابورتا الصورة أثناء حملته الانتخابية. لم تكن قاصراً كما هو متداول. وهي فتاة تبلغ من العمر أكثر من 18 عاماً.

ولكن والدتها قد طلبت من رئيس برشلونة الجديد. توفير عملاً لها. وانضمام ابنتها إلى الكرة النسائية داخل فريق برشلونة الإسباني”. ليرد عليها لابورتا: ” عندما تبلغين 18 عاماً أتصلي بيّ”.

الرواية المضادة

وفي ذات السياق نشرت صحيفة “سبورت” الإسبانية مقابلة مع الفتاة التي التقط لابورتا معها الصورة. والتي ظهرت في الفيديو.

ليتضح أنها ليست قاصرة. وأنها تبلغ 30 عاماً، وأن سوء الفهم بين لابورتا والفتاة أثار البلبلة عبر النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

🗣️ Elena Fort: "The woman told Laporta jokingly: “Take a picture with my child.” Everyone laughed because of the word "my child" (as she looked young). Then she asked Laporta for a job for her daughter, and Laporta replied: “call me When she turns 18”." pic.twitter.com/g45M1Kunfn — infosfcb (@infosfcb) March 7, 2021

وقالت الفناة الإسبانية التي تدعى مارتا، قائلة: ” أنا التي ظهرت في الفيديو مع لابورتا أبلغ من العمر 30عاماً، وعمتي تدعوني دائماً بكلمة فتاة. وكما أنها طلبت من رئيس برشلونة خوان لابورتا التقاط صورة معه. وختم بقولها يعيش برشلونة”.

نتائج الانتخابات

وقد أسفرت النسب النهائية لانتخابات على إدارة برشلونة الإسباني. بعد قرار تأجيلها والتي من المقرر عقدها في نهاية شهر يناير الماضي. بعد قرار من قبل السلطات الحكومية في البلاد.

بسبب تفشي وباء كورونا في المناطق المحيطة وفرض حظر التجوال لمكافحة من الفيروس. ليتم عقدها في يوم أمس الثامن من شهر مارس/ أذار الجاري. وسط إجراءات وقائية مشددة من الوباء.

كما وحصل المرشح المحامي “خوان لابورتا” الرئيس الأسبق في الانتخابات على نسبة 54.28% من نسب الأصوات. فيما حصل منافسه رجل الأعمال الإسباني ” فيكتور فونت” على نسبة 29.99% بعد فرز الأصوات بشكل نهائي.

بينما تحصل المنافس الثالث رجل الأعمال الإسباني كذلك ” توني فريسكا” على أدنى النسب في التصويت 8.58%. بعد الانتهاء من فرز الأصوات بشكل نهائي الليلة الماضية.

مؤتمر الفوز

ووجه رئيس برشلونة الجديد لابورتا. الشكر لجميع أعضاء الذين شاركوا في هذه الانتخابات. والتي كانت الأهم في تاريخنا بسبب الوباء الذي غير حياتنا. وكذلك ووجه الشكر إلى مجلس الإدارة والمجلس الانتخابي، ولجنة الاقتراع والمنتخبين.

مردفاً لابورتا: ” كان اليوم احتفالاً بالديمقراطية والبارسا. واسمحوا لي أن أشكر كل من دعمنا في هذه الحملة. الأطول في تاريخ نادينا”.

إقناع ليونيل ميسي

واستكمل حديثه لابورتا في أول مؤتمر له عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية لإدارة نادي برشلونة، قائلاً: ” سوف نحفز ميسي على الاستمرار في برشلونة. وهذا ما نريده جميعاً. ونستطيع التغلب على كافة العقبات التي نوجهها. وسنحقق كل الأهداف التي وضعناها لأنفسنا”.

ومن المقرر أن ينتهي عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 33عاماً. عقده مع فريق برشلونة الإسباني. في شهر يونيو/ حزيران الماضي.

🗳️ النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية لنادي برشلونة pic.twitter.com/Q0uYWeGJep — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) March 7, 2021

أي مع نهاية الموسم الجاري. وفتح سوق الانتقالات الصيفية للاعبين. فهل سينجح الرئيس الجديد في إبقاء ميسي داخل الفريق؟!

وأضاف رئيس الجديد الإسباني خوان لابورتا، “سأتصل بميسي اليوم من أجل إقناعه في البقاء مع فريق برشلونة الإسباني. وعدم التفكير أو الرحيل عن النادي الصيف المقبل”.

عملية التصويت

كما وبدأت عملية التصويت على انتخابات الرئاسية في فريق برشلونة الإسباني. في تمام الساعة التاسعة اليوم صباحاً. بتوقيت دولة إسبانيا. وستستمر إجراء الانتخابات حتى الساعة مساءً اليوم، حيث سيتم الإعلان عن نتائج رئيس برشلونة الإسباني الجديد. بعد منتصف الليل من نفس اليوم.

المرشحين المنافسين

ويتنافس على رئاسة إدارة فريق برشلونة الإسباني، هم رجل الأعمال الإسباني توني فريشا، ورجل الأعمال فيكتور فونت، والمحامي خوان لابورتا، كما وتعهد جل المرشحين، من أجل إبقاء.

وإقناع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي داخل فريق برشلونة الإسباني. رغم أن عقده مع الفريق سينتهي في شهر يونيو/ حزيران العام الجاري. وسط أنظار العديد من النوادي الأوروبية من أجل الحصول على خدمات اللاعب.

ويحتل فريق برشلونة الإسباني في ثاني ترتيب جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز. خلف المتصدر أتلتيكو مدريد الذي يتربع على صدارة الترتيب. بفارق نقطتين برصيد 56 نقطة. وبفارق كذلك نقطتين مع غريمه التقليدي ريال مدريد الإسباني.

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