طائرات الحوثيين تمر عبر الامارات
طائرات الحوثيين تمر عبر الامارات
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مغرد سعودي يفجر مفاجأة: طائرات الحوثيين يتم استيرادها من الخارج وتمر عبر الإمارات

كتب وطن
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أدانت الإمارات هجوم الحوثيين المستمر على السعودية، مستنكرة في الوقت ذاته ما قالت إنه استهداف للمدنيين والاعيان عبر طائرات مفخخة.

وقالت الإمارات إن استمرار هذه الهجمات بالآونة الاخيرة يعد “تصعيداً خطيراً”، داعية إلى تدخل دولي عاجل.

شكوك حول تطورت الإمارات وراء هذه الهجمات

وتزامنا مع بيان الإمارات الغريب، قال المغرد السعودي سلطان الطيار وهو مهندس متقاعد إن كمية الطائرات المسيرة التي تنطلق يومياً باتجاه السعودية “يستحيل أن تكون مصنعة محلياً”، مثيراً شكوكاً حول تورط الإمارات في هذا الامر.

وأضاف الطيار في تغريدة رصدتها “وطن”، يوميا سرب طائرات مسيرة على المملكة هذه الكمية يستحيل أن تكون مصنعة محليا. ولا بد من استيراد خارجي وهذا الاستيراد يمر عبر الامارات.

وأشار إلى أن هذه المعلومات من تقرير مجلس الأمن وليس من عقله. مضيفاً :” قد نبهت للحبل السري قبل سنتين ويبدو أنه لم يقطع ومستمر في التصدير”.!

وكان الطيار نشر قبل عامين تقرير مجلس الأمن الدولي الذي يثبت تورط الإمارات في تهريب الطائرات المسيرة لليمنيين وهي التي تستخدم في .

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التحالف يدمر 10 طائرات

وكانت وسائل إعلام سعودية قد أفادت اليوم الاحد، بأن التحالف العربي بقيادة الرياض، دمر 10 طائرات مسيرة ملغومة أطلقتها جماعة أنصار الله (الحوثيون).

ودعا هذا التطور الإمارات إلى إصدار بيان عاجل للتعليق على عمليات الحوثيين، معربة عن استنكارها لمحاولات الحوثيين. استهداف المدنيين والأعيان المدنية. بطريقة ممنهجة ومتعمدة في السعودية الشقيقة اليوم.

من خلال عدد من الطائرات المفخخة، اعترضتها قوات التحالف”، مؤكدة في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن. “استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية”.

هذا ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى أن “يتخذ موقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية. والمدنية، وأمن واستقرار المملكة”، موضحة أن “استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدا خطيرا. ويعد دليلا جديدا على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة”.

كما جددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها. ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. مشيرة إلى أن “أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها”.

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