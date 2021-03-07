أدانت الإمارات هجوم الحوثيين المستمر على السعودية، مستنكرة في الوقت ذاته ما قالت إنه استهداف للمدنيين والاعيان عبر طائرات مفخخة.

وقالت الإمارات إن استمرار هذه الهجمات بالآونة الاخيرة يعد “تصعيداً خطيراً”، داعية إلى تدخل دولي عاجل.

شكوك حول تطورت الإمارات وراء هذه الهجمات

وتزامنا مع بيان الإمارات الغريب، قال المغرد السعودي سلطان الطيار وهو مهندس متقاعد إن كمية الطائرات المسيرة التي تنطلق يومياً باتجاه السعودية “يستحيل أن تكون مصنعة محلياً”، مثيراً شكوكاً حول تورط الإمارات في هذا الامر.

وأضاف الطيار في تغريدة رصدتها “وطن”، يوميا سرب طائرات مسيرة على المملكة هذه الكمية يستحيل أن تكون مصنعة محليا. ولا بد من استيراد خارجي وهذا الاستيراد يمر عبر الامارات.

وأشار إلى أن هذه المعلومات من تقرير مجلس الأمن وليس من عقله. مضيفاً :” قد نبهت للحبل السري قبل سنتين ويبدو أنه لم يقطع ومستمر في التصدير”.!

يوميا سرب طائرات مسيرة على المملكة هذه الكمية يستحيل أن تكون مصنعة محليا ولا بد من استيراد خارجي وهذا الاستيراد يمر عبر #الامارات وهذا الكلام من تقرير مجلس الأمن وليس من عندي

وقد نبهت للحبل السري قبل سنتين ويبدو أنه لم يقطع ومستمر في التصدير 👇🏻 https://t.co/x5p8TXLhBW — م. سلطان الطيار (@SMTayyar) March 7, 2021

وكان الطيار نشر قبل عامين تقرير مجلس الأمن الدولي الذي يثبت تورط الإمارات في تهريب الطائرات المسيرة لليمنيين وهي التي تستخدم في مهاجمة السعودية.

اقرأ معي بهدوء تقرير لجنة خبراء مجلس الأمن عن طائرات الحوثي التي تقصف السعودية : اعترضت الشرعية في مارب شحنة طائرات قادمة من دبي تم شراء مكوناتها عبر الامارات ( ذكرت اللجنة اسم البنك و رقم الحساب) ثم تقوم شركة إيرانية بتركيبها ثم ترسلها إلى اليمن عبر دبى كما أشار التقرير pic.twitter.com/kFR8UiyDd5 — م. سلطان الطيار (@SMTayyar) August 24, 2019

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هذا النص من تقرير لجنة الخبراء في الأمم المتحدة المقدم الى مجلس الأمن في 25 يناير 2019. pic.twitter.com/h3TxbNa43s — م. سلطان الطيار (@SMTayyar) August 24, 2019

التحالف يدمر 10 طائرات

وكانت وسائل إعلام سعودية قد أفادت اليوم الاحد، بأن التحالف العربي بقيادة الرياض، دمر 10 طائرات مسيرة ملغومة أطلقتها جماعة أنصار الله (الحوثيون).

ودعا هذا التطور الإمارات إلى إصدار بيان عاجل للتعليق على عمليات الحوثيين، معربة عن استنكارها لمحاولات الحوثيين. استهداف المدنيين والأعيان المدنية. بطريقة ممنهجة ومتعمدة في السعودية الشقيقة اليوم.

من خلال عدد من الطائرات المفخخة، اعترضتها قوات التحالف”، مؤكدة في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن. “استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية”.

هذا ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى أن “يتخذ موقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية. والمدنية، وأمن واستقرار المملكة”، موضحة أن “استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدا خطيرا. ويعد دليلا جديدا على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة”.

كما جددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها. ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. مشيرة إلى أن “أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها”.

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