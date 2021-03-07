مانشستر يونايتد يضع حداً لسلسلة انتصارات المان سيتي التاريخية بهزيمة مدوية

تلقى فريق المان سيتي متصدر الدوري الإنجليزي “البريميرليج”. خسارة ثقيلة أمام منافسه مانشستر يونايتد.

ليوقف سلسلة الانتصارات التاريخية. بهدفين دون رد. في قمة ديربي الجولة ال 27 من منافسات الدوري الممتاز خلال الموسم الجاري.

كما واستطاع فريق مانشستر يونايتد ” الشياطين الحمر”. من إسقاط فريقه المنافس المان سيتي على ميدانه. ليضع بذلك حداً له. بعد سلسلة طويلة التي وصلت 21 مباراة على التوالي، في الدوري الإنجليزي.

هدفي المان يونايتد

ونجح لاعب الوسط البرتغالي” برونو ميجيل بورجيس فيرنانديز” 26 عاماً، في فريق المان يونايتد ” الشياطين الحمر” من تسجيل هدف التقدم مبكراً.

بعد انطلاق صافرة لقاء الديربي بين المنافسين. في الدقيقة الثانية. عبر ركلة جزاء تحصل عليها الفريق. ليسجلها في شباك الفريق المنافس السيتي.

سلسلة 21 انتصار متتالي للسيتي تنتهي على يد مانشستر يونايتد 🔥 pic.twitter.com/K6zpKMkNVg — E P L W O R L D (@EPLworld) March 7, 2021

وحاول فريق أصحاب الأرض الرجوع إلى أجواء المباراة وممارسة الضغط على المنافس. الذي درس المباراة جيداً. لينجح في منع المان سيتي من تهديد شباك فريقه. وكذلك ممارسة الضغط عليه داخل أرضية الملعب.

الهدف الديربي الحاسم

كما وسجل لاعب الظهير الأيسر الإنجليزي في صفوف فريق مانشستر يونايتد ” لوك شاو” 25 عاماً. الهدف الثاني في الدقيقة ال50.

الذي فقد أمال فريق المان سيتي من العودة إلى المباراة ورفع راية الاستلام، بعد سلسلة الانتصارات التي نجح فيها مدرب الفريق الأرجنتيني بيت غوردولا.

ليتمكن فريق المان يونايتد من تحقيق الفوز على ميدان المان سيتي. بهدفين نظيفين دون رصد. رغم الفارق الكبير مع متصدر الدوري الإنجليزي ” البريميرليج” بفارق 11 نقطة.

هدافي الدوري الممتاز

كما ويتربع النجم الدولي المصري محمد صلاح في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي. صدارة ترتيب هدافي الدوري برصيد 17هدفاً.

بفارق هدفين عن أقرب المنافسين له. الذي يأتي في المركز الثاني لاعب الوسط في صفوف مانشستر يونايتد ” برونو فيرنانديش” برصيد 16 هدفاً.

وكما يأتي زميله في الإنجليزي هاري كين في فريق تتوتنهام الإنجليزي برصيد 14 هدفاً. خلال منافسات الدوري الإنجليزي لهذا الموسم 2020-2021م.

متساوياً مع زميله مع مهاجم توتنهام الكوري الجنوبي ” هيونج مين سون” بنفس الرصيد من الأهداف. في الترتيب

رياض محرز:" نشعر بخيبة أمل ولكن سنعود أقوى استعداداً للمرحلة المقبلة".🔥 pic.twitter.com/PEwTlXD7Mk — Insider City (@InsiderCity_Ar) March 7, 2021

فيما جاء النجم الإنجليزي “دومينيك كالفيرت ليوين” اللاعب في فريق إيفرتون في ثالث الترتيب برصيد 13 هدفاً. متساوياً بذلك.

وينفرد فريق المان سيتي في صدارة الترتيب بالدوري الإنجليزي ” البريميرليج” برصيد 65 نقطة، متخطياً المان يونايتد ليحتل المركز الثاني برصيد 54 نقطة.

صعود تشيلسي في الترتيب

وبفارق نقطة وحيدة مع صاحب المركز الثالث فريق ليستر سيتي ” الثعالب” برصيد 53 نقطة. كما ويأتي في المركز الرابع فريق تشيلسي بعد تحقيقه الفوز على حامل اللقب السابق ليفربول الإنجليزي برصيد 47 نقطة.

تراجع ليفربول وصعود توتنهام

وفي المركز الخامس يحتل فريق إيفرتون ” التوفيز” برصيد 46 نقطة. بعد الفوز على مضيفه وست بروميتش ألبيون بهدف نظيف دون رد.

📊| مباريات مانشستر سيتي المتبقية في الدوري : ساوثهامبتون 🏠

فولهام ✈️

ليستر ✈️

ليدز 🏠

أستون فيلا ✈️

كريستال بالاس ✈️

تشيلسي 🏠

نيوكاسل ✈️

برايتون ✈️

ايفرتون 🏠 pic.twitter.com/h7KNmyzPtK — Insider City (@InsiderCity_Ar) March 7, 2021

بينما يحتل في المركز السادس وست هام برصيد 45 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن فريق. متساوياً مع فريق توتنهام الإنجليزي بنفس النقاط.

مع تراجع فريق ليفربول بعد الخسارة الخامسة على ملعبه أمام فريق تشيلسي بهدف نظيف دون رد. ليحتل في المركز الثامن من الترتيب برصيد 43 نقطة.

بيب غوارديولا :"نحتاج إلى ستة أو سبعة انتصارات لنكون أبطال وسنبدأ بالمباراة القادمة. فارق النقاط لا يزال في أيدينا. سنعود بأرجل جديدة يوم الأربعاء ونحاول لعب مباراة أخرى ". [andyhampson] pic.twitter.com/VxJ2qHzXoF — Insider City (@InsiderCity_Ar) March 7, 2021

أما في المركز التاسع أستون فيلا الإنجليزي برصيد 40 نقطة. بفارق نقطتين مع أرسنال في المركز العاشر من الترتيب برصيد 38 نقطة من جدول ترتيب الدوري.

أما في المركز الحادية عشر يحتل فريق ليدز برصيد 35 نقطة. من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لدرجة الممتازة هذا الموسم.

تراجع ليدز وصعود الأرسنال

كما وتساوى فريق وولفرهامبتون الإنجليزي مع فريق ليدز في المركز الثاني عشر الصاعد في الترتيب برصيد 35 نقطة.

أما في المركز الثالث عشر جاء فريق كريستال بالاس برصيد 34 نقطة. بينما في المركز الرابع عشر جاء فريق ساوثهامتون برصيد 33 نقطة. بفارق نقطة وحيد.

بينما جاء في المركز الخامس عشر بيرنلي برصيد 30 نقطة. وفي المركز السادس عشر برايتون المتراجع في منافسات الدوري برصيد 26 نقطة.

وفي المركز السابع عشر جاء فريق نيوكاسل يونايتد متساوياً في عدد النقاط مع برايتون. لكن في المركز الثامن عشر من جدول الترتيب جاء فولهام برصيد 26 نقطة.

وفي المركز ما قبل الأخير من جدول الترتيب جاء ويست بروميتش برصيد 18 نقطة. بينما حل في أدنى ترتيب الجدول شيفيلد يونايتد برصيد 14 نقطة. في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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