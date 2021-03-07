شاهد كيف ظهرت حلا شيحة لأول مرة بعد شهر من زفافها مع الداعية معز مسعود!

عادت الفنانة المصرية حلا شيحة إلى السوشيال ميديا بعد زواجها من الداعية معز مسعود، ونشرت أول صورة تجمعهما بعد زفافهما منذ شهر.

يوم العائلة

وظهرت حلا شيحة في الصورة مع معز مسعود، وأبناءها الأربعة (هنا وخديجة وأحمد وعائشة) من طليقها الكندي، في أحد النزهات العائلية خارج المنزل. وقد وضعوا الكمامات الطبية التزاماً بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس “كورونا”.

وعلقت حلا شيحة على الصورة قائلة: الحمد لله يوم جميل مع العائلة، ربنا يحفظ لنا و لكم ولادنا جميعاً”.

“حافظي على إبتسامتك”

وأثار حفل زفاف حلا شيحة ومعز مسعود الشهر الماضي، ضجة واسعة بعد نشر صورهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر معز مسعود صورة له ولزوجته حلا شيحة التي ظهرت بالحجاب، عبر حسابه الرسمي على تطبيق “انستغرام”.

وأرفق معز مسعود الصورة بآية قرآنية: “والَّذِينَ يقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذرِّيَّاتِنَا قرَّةَ أَعْينٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا”.

حلا شيحة و معز مسعود

كما نشر معز مسعود صورة أخرى تجمعهما من عقد القران وكتب: “حافظي على ابتسامتك وإشراقك يا حبيبتي”.

من جهتها، نشرت حلا شيحة صوراً أخرى لعقد القران عبر حسابها على “انستجرام”. وعلقت عليها: ” اليوم الحمد لله احتفلت بعقد قراني وسط أسرتي أسرة زوجي الكريمة ، وحبيت اشارككم لحظات فرحتنا”.

ونشرت حلا صورة أخرى ظهر بها معز مسعود يحتضنها، وعلقت: “لحظة مميزة جدا بالنسبة لنا”.

كما أثارت صور حلا شيحة التي أطلت بفستان أبيض ناعم، ووضعت غطاء رأس على شعرها، جدلاً واسعاً وموجة سخرية بين الناشطين.

ورفض معظمهم إطلاق وصف “داعية” على زوجها معز مسعود.

إجراءات مشددة

واختارت حلا يوم 8 فبراير موعدا للاحتفال بعقد قرانها، بحيث تكون مدة عدتها انتهت تماما بعدما انفصلت. عن زوجها الكندي يوسف هاريسون رسميا في الرابع من أكتوبر لعام 2020، وتنازلت حينها عن كل حقوقها الشرعية منه.

كما واقتصر عقد القران على حضور أسرتي “حلا ومعز”، والمقربين منهما فقط. وعدداً من أفراد العائلة، وسط تشديد الإجراءات الاحترازية بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.

هل تعتزل حلا شيحة مجددا؟

وأثار خبر عقد قران حلا و الداعية معز مسعود جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتساءل الناشطون حول اعتزال حلا مجال الفن مجددًا وعودتها للحجاب. كما فعلت خلال زواجها من والد أبنائها الكندي يوسف هاريسون.

مصادر مقربة من أسرة حلا شيحة نفت ما أثير حول اعتزالها المجال بعد زواجها من معز مسعود. مؤكدة أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

وأوضحت المصادر أن معز مسعود، لم يضع أي شروط لحلا شيحة، بشأن إتمام زواجهما. لاسيما وأن بينهما حالة من التوافق والتفاهم الكبيرة.

وذكرت المصادر أن معز لم يعارض وجود حلا في مجال الفن، خاصة أنها لم تشارك في أعمال فنية مثيرة للجدل أو مشاهد خارجة.

ولمعز مسعود، خبرة في مجال الإنتاج الفني، ويُقدم أعمال درامية تحظى باهتمامات الجمهور العربي وليس المصري فحسب.

ولفتت المصادر إلى احتمالية إنتاج معز مسعود أعمالًا درامية لحلا شيحة خلال الفترة المقبلة. وهو الأمر الذي حدث مع زوجته السابقة. الممثلة المصرية شيري عادل في مسلسل “السهام المارقة”.

الزوجة الرابعة لمعز مسعود

وتعد تجربة الزواج من حلا الرابعة في حياة معز مسعود. ففي عام 2003 تزوج من فتاة تدعى سارة. وهي ملكة جمال الجامعة الأمريكية.

وفي 2017، ارتبط بالمرشدة السياحية بسنت نور الدين. وبعد انفصاله عنها تزوج عام 2019 من الممثلة شيري عادل. وسرعان ما انفصلا.

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