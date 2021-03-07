أقدم شاب سوري في قرية “بصيرة” بمحافظة طرطوس بسوريا، على قتل زوجة والده مستغلاً غياب الأخير، وذلك بعدما حاول مداعبتها والاعتداء عليها جسدياً.

جثة داخل منزل في القرية

وتكشفت خيوط الجريمة بعد ورود معلومات لمدير منطقة طرطوس بوجود جثة تعود لإمرأة داخل منزل في القرية.

وبحسب بيان وزارة الداخلية السورية عبر موقعها على “فيسبوك”، هرعت الشرطة للمكان فوراً وتبين أن الجثة تعود لإمرأة تدعى فريال، في نهاية العقد الرابع من عمرها. وكانت ممدة على الأرض ضمن صالون المنزل.

وبالكشف على جثة الضحية، تبين أنها مصابة بعدة طعنات في فروة الرأس مع وجود بقعة دماء حول رأسها.

داعبها ورفضت فقتلها

وبعد استدعاء الشرطة لزوج المغدورة وولديه محمود (23 عاماً)، وعبد الملك (16 عاماً)، والتحقيق معهم. اعترف الابن الأكبر بقتلها بعد مداعبتها مستغلاً غياب والده عن المنزل.

وقال عبدالملك في اعترافاته إنه لدى محاولة زوجة والده إبعاده عنها. قام بضربها على رأسها بواسطة كأس من الزجاج، فسقطت على الأرض.

ولم يكتف الجاني بذلك، فبعد سقوط الضحية، قام بإمساك رأسها وضربها بزاوية فرن الغاز ضمن مطبخ المنزل. وأخرج سكين من جيبه وقام بطعنها عدة طعنات في وجهها ورأسها حتى فارقت الحياة.

تمويه وتضليل الشرطة

وحاول المتهم إخفاء جريمته، فقام بغسل السكين وسحب جثة زوجة والده من المطبخ إلى الصالون محاولاً التمويه وتركها عند الباب. وبعدها غادر المنزل إلى المنطقة الصناعية بطرطوس لإثبات وجوده هناك وإبعاد الشبهة عنه .

هذا ولا تزال التحقيقات مستمرة وسيتم تقديم الجاني إلى القضاء المختص لينال جزاءه العادل.

جريمة عائلية بشعة

وفي سياق آخر، شهدت سوريا جريمة عائلية بشعة أيضاً قبل أسابيع في منطقة البوكمال شرقي البلاد. حين أقدم شخص على قتل أخيه غير الشقيق، البالغ من العمر 15 عامًا، بعد تعذيبه بوحشية، بالاشتراك مع والدته، زوجة والد الضحية.

وذكرت وزارة الداخلية السورية عبر بيان على “فيسبوك”، أن بلاغًا ورد إلى الشرطة من قبل الطبيب الشرعي، عن قيام شخص وامرأة مجهولي الهوية. بإحضار حالة وفاة غير طبيعية لحدث يبلغ من العمر 15 عامًا إلى عيادته الخاصة ثم لاذا بعدها بالفرار.

وبعد تحريات مكثفة عن المشتبه بهما تم إلقاء القبض عليهما، وبالتحقيق معهما اعترف أخ الضحية بتعذيب المجني عليه ”حمود“ وشقيقه ”أحمد“، البالغ 11 عامًا، منذ 3 أيام. بالاشتراك مع والدته مبررًا وجود خلافات عائلية مع زوجة الأب وبحجة عدم الانصياع إلى أوامرها.

وأشار إلى أنه قام بربط الضحية بواسطة حبل، وضربه بالعصا على كافة أنحاء جسده. ثم دهن جسد الضحية بمادتي المازوت والبنزين وحرقه حتى فارق الحياة، فيما ترك الأخ الأصغر مكبلًا بالحبال في المنزل.

سوريا تتصدر في معدل الجريمة

الجدير بالذكر أن سوريا تصدرت قائمة الدول العربية بارتفاع معدل الجريمة لتحتل المرتبة الأولى عربياً والتاسعة عالمياً، للعام 2021، وذلك بحسب موقع Numbeo Crime Index المتخصص بمؤشرات الجريمة حول العالم.

وبحسب الموقع تعد سوريا من الدول التي يسجل فيها مؤشر الجريمة مستوى عالياً، إذ سجلت 68.09 نقطة من أصل 120 نقطة، في حين انخفض مؤشر الأمان إلى 31.91 في المئة.

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