شاهد ماذا حدث للإماراتية المثيرة للجدل مشاعل الشحي .. لن تتمكن من المشي قريباً!

خضعت الإعلامية الإماراتية مشاعل الشحي زوجة أحمد خميس إلى عمليتين جراحيتين بعد تعرضها لنزيف في العمود الفقري، كاشفة عن انها لن تتمكن من المشي قريباً .

نزيف داخلي

ونشرت مشاعل الشحي صورتها على سرير المستشفى، عبر خاصية “الستوري” على حسابها على “انستجرام“، وعلقت: “الحمد الله، خرجت من العملية، كنت أعاني من نزيف داخلي في العمود الفقري، وأنا في تحسن حالياً”.

وتابعت: “شكراً جزيلاً لكل من سأل عني، حقاً شعرت بحنان وتقدير تجاهكم وأتمنى من الله أن يحفظكم من كل شر وسامحوني”.

وظهرت مشاعل الشحي بصور أخرى على سرير المستشفى، وبجوارها زوجها الإعلامي الإماراتي أحمد خميس.

مشاعل الشحي لن تتمكن من المشي قريباً

وكشفت الإعلامية الإماراتية أنها خضعت لعمليتين، وقالت: “الحمد الله خرجت من العملية، خضعت لعمليتين. والله أنعم علي بعمر جديد لأعيشه، والمرحلة القادمة، سأبدأ بالعلاج الطبيعي لأتمكن من المشي، دعواتكم”.

وحول سبب تعرضها لنزيف داخلي، قالت مشاعل الشحي: “لا أعلم سببه. لكن الطبيب أخبرني أنه قد يكون ناتج من ثلاثة أمور، إما حادث قوي، أو ضربة، أو حمل أغراض ثقيلة”.

ووجهت مشاعل نصيحة لمتابعيها قائلة: “انتبهوا على أنفسكم من هذه الأمور الثلاثة. وأتمنى ألا يضع الله أحد مكاني ويجرب هذه المعاناة التي مررت بها”.

واعتاد الزوجان الشحي وخميس على إثارة الجدل بتصرفاتهما أمام الكاميرا. والتي كان آخرها حين ظهر أحمد خميس بفيديو عبر “سناب شات”، وهو يوثق طريقة نوم زوجته، ويحاول إيقاظها ويقول: “هذه حبي وهي نائمة. وتلوموني في حبها”.

ثم يظهر أحمد خميس بنفس الفيديو وهو نائم بطريقة مُضحكة، ويعلق: “هذا شكلي وأنا نايمة”.

ويداعب أحمد خميس زوجته أثناء نومها، ويمسك بيدها ويتغزل بها، ويقوم بتمشيط شعرها ومداعبتها مرة أخرى أثناء ذلك.

عصافير الحب مشاعل الشحي واحمد خميس pic.twitter.com/25pZGg9Qvi — مشاهير'و'خرابيط٢ (@_jllc) January 6, 2021

“الله يرحمك يا رجولة”

وأثار الفيديو غضب رواد السوشيال ميديا الذين اتهموا أحمد خميس بـ”الدياثة”. بعد أن وصل به الأمر أن يقوم بتصوير زوجته ومداعبتها أثناء نومها، مؤكدين أن كل ما قاما به مجرد تمثيل.

كما ظهر أحمد خميس وهو يرتدي ملابس زوجته التي كانت عبارة عن جلباب زهري اللون مرسوم عليه رسوم متحركة.

وعلق الإعلامي الإماراتي حينها قائلاً: “أكيد الكل يسأل انا ليه لابس كده.. أول شي مشاعل غسلت ملابسي كلها ما عندي شي البسه .. فأخذت ده من ملابسها دون أن تدري.. بس لايق علي وكله حركات”.

طلاق مشاعل الشحي وأحمد خميس

ووقعت خلافات شديدة بين الثنائي في بداية العام الماضي. كادت أن تؤدي إلى الطلاق بينهما. إلى أن أعلنا عودتهما.

وعلقت مشاعل الشحي عبر “انستجرام” حينها أن نشر الكثير من التفاصيل عن حياتهما الشخصية أدت إلى وقوع مشاكل بينهما. لذلك قرر الثنائي الحفاظ على خصوصية العلاقة بعيداً عن مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان زفاف مشاعل الشحي وأحمد خميس قبل عامين ونصف قد أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الإجتماعي. نظراً لما تضمنه من مشاهد مُنافية للأعراف والعادات والتقاليد الإماراتية، بينما استدعتهما الشرطة للتحقيق.

فعل فاضح

وتخللّ حفل زفافهما احتضان العريس لعروسه وحمله لها أمام الحضور. وهو الأمر الذي رآى فيه معلّقون إماراتيون بأنه “فعل فاضح”، وأنهما لا يمثلان الإمارات.

وأعلنت شرطة الفجيرة حينها أنها استدعت “عريساً وعروسه” -لم تسمّهما- لكنّ المعقلين أكدوا أن المقصود هما “خميس والشحي”، على خلفية انتشار مقاطع فيديوهات مخالفة للأعراف والعادات والتقاليد الإماراتية”.

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