ارتكب حارس المرمى الجزائري عز الدين دوخة 34 عاماً. والذي يعلب في صفوف فريق الرائد السعودي.

في الدقيقة الأخيرة من المباراة، والتي أوشكت على التعادل الإيجابي مع منافسه الهلال السعودي. بهدف لكليهما.

الكرة وصلت إلى بريدة يا دوخه! 🥺 هدف للهلال بعد خطأ من الحارس الجزائري عز الدين دوخة، ليتسبب في هزيمة فريقه. 🤦‍♂️#الهلال_الرائدpic.twitter.com/vGwF07Heez — جول العربي – Goal (@GoalAR) March 5, 2021

كما وأقيمت المباراة بين فريق الهلال السعودي ونظيره الرائد. ضمن منافسات الأسبوع ال22 من دوري السعودي للمحترفين لكرة القدم ” دوري كأس ولي العهد محمد بن سلمان”.

الحارس وارتكاب الخطأ

وبدأ الخطأ عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، حينما احتسب الحكم ركلة حرة لنادي الهلال السعودي ، في الدقيقة الثالثة من الوقت البديل قبل انتهاء المباراة بين الفريقين في الدوري السعودي للدرجة الأولى الممتازة.

كما وتولى المهاجم السعودي سالم الدوسري في صفوف فريق الهلال السعودي، حيث قام بتسديد تلك الكرة مباشرة نحو مرمى الحارس الجزائري عز الدين دوخة.

والذي ارتكب في حينها الحارس الخطأ في تصديها من داخل خط شباك المرمى، مع احتجاح لاعبين الهلال السعودي وتدارك الحارس ذلك في رمي الكرة بقدمه بعيداً داخل أرضية الملعب.

تقنية الفار واحتساب الهدف

وعاد سريعاً الحكم الذ لم يطيل طويلاً إلى تقنية الفار ليؤكد الهدف، ليخطف فريق الهلال السعودي النقاط الثلاثة الثمينة في الدقيقة الأخيرة من الوقت البديل. بسبب خطأ الحارس الجزائري دوخة. بفوزه في المباراة بهدفين مقابل هدف وحيد في الدوري الممتاز.

تفاصيل المباراة

كما شهد اللقاء السيطرة والمنافسة الشديدة بين كلا المنافسين. لينتهي منتصف اللقاء بالتعادل السلبي الخالي من الأهداف. قبل أن يعود المنافسة مع مجريات الشوط الثاني.

هدف التقدم للهلال

وأحرز فريق الهلال السعودي هدف التقدم في اللقاء عن طريق المدافع السعودي “ياسر الشهراني” 28 عاماً. بعد تسديدة قوية في الفريق المستضيف الرائد السعودي في الدقيقة ال56.

بينما جاء هدف تقليص الفارق والتعادل لأصحاب الأرض الرائد السعودي في الدقيقة ال69. عبر ركلة جزاء تحصل عليها الفريق. لينجح اللاعب المغربي “كريم البركاوي” 25 عاماً. في تسديدها في شباك الضيف الهلال السعودي.

الهدف القاتل

وقد أوشك المباراة على الانتهاء بالتعادل الإيجابي بين كلا الفريقين. لكن حارس مرمى فريق الرائد السعودي. قد ارتكب خطأ في التصدي لركنية حرة ثابتة تحصل عليها الفريق المنافس الهلال السعودي.

عمر الغامدي :

ثلاث نقاط مهمة للهلال، وهدف سالم الدوسري نادر ما تشاهده بالدوري السعودي.#الهلال_الرائد pic.twitter.com/9lJzmmJsxJ — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 5, 2021

لكنه لم يحسن في التصدي لها بالطريقة الصحيحة وفق القواعد في عالم كرة القدم. ويصدها من داخل خط شبام مرماه.

ليخطف الفريق هدف الفوز والنقاط الثلاثة المهمة من أجل تقليص الفارق مع نادي الشباب متصدر الدوري السعودي. في الدقيقة الثالثة من الوقت البديل بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بين كلا المنافسين.

ترتيب الدوري السعودي

ويتربع على عرش ترتيب الدوري السعودي الممتاز مؤقتاً فريق الشباب السعودي برصيد 45 نقطة، بفارق ثلاثة نقاط عن فريق الهلال.

بعد تحقيقه الفوز على الرائد السعودي في الأسبوع ال 22 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين. ليحتل في المركز الثاني من الترتيب برصيد 42 نقطة

كما ويأتي في المركز الثالث يأتي فريق الاتحاد السعودي برصيد 38 نقطة، أما المركز الرابع يأتي فريق الأهلي السعودي بفارق ثلاثة نقاط عن فريق الاتحاد برصيد 35 نقطة من جدول الترتيب في الدوري الممتاز.

تراجع النصر السعودي في الترتيب

وفي المركز الخامس يحتل فريق التعاون السعودي من الترتيب برصيد 32 نقطة. بفارق نقطة واحدة مع صاحب المركز السادس مع فريق الاتفاق السعودي من جدول الترتيب للدوري برصيد 31 نقطة.

بينما يأتي في المركز السابع فريق النصر السعودي المتراجع في الترتيب برصيد 30 نقطة. متساوياً بذلك مع فريق الفيصلي بنفس النقاط. والذي يحتل المركز الثامن من الترتيب.

كما ويحتل فريق القادسية بالتساوي مع أصحاب المركزين السابقين النصر والفيصلي السعودي. في المركز التاسع برصيد 30 نقطة، ويأتي في المركز العاشر من الترتيب فريق الباطن بفارق نقطتين برصيد 28 نقطة.

فيما جاء فريق أبها متساوياً مع الباطن في المركز الحادية عشر. وفي المركز الثاني عشر يحتل فريق الوحدة السعودي بفارق نقطة وحيدة عن فريق الباطن برصيد 27 نقطة.

تراجع الرائد والفتح في ترتيب الدوري

وبعد الخسارة التي تعرض لها فريق الرائد السعودي في الوقت القاتل أمام فريق الهلال السعودي. في المركز الثالث عشر برصيد 25 نقطة.

متساوياً في نقاطه مع فريق الفتح بنفس النقاط. الذي يحتل في المركز الرابع عشر من ترتيب الدوري الممتاز.

كما جاء في المركز ما قبل الأخير من ترتيب الدوري الممتاز. جاء فريق ضمك برصيد 17 نقطة. بفارق نقطة صاحب أدنى الترتيب في منافسات الدوري فريق العين السعودي برصيد 16 نقطة. من جدول الترتيب.

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