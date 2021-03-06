” شاهد” الترجي يقسو على الزمالك ويكبده الخسارة الثقيلة

في مباراة شهدت السيطرة لفريق الترجي التونسي على مجريات اللقاء. في دور الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال أفريقيا.

مع الأداء الباهت الذي قدمه فريق الزمالك المصري. ليحقق الترجي الفوز بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد.

📹 ملخص المباراة: الترجي يفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويصعد لصدارة المجموعة الرابعة. 🔝#TotalCAFCL | #ESTZSC pic.twitter.com/2dbhDpeHji — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) March 6, 2021

كما وأصبح فريق الترجي التونسي يمتلك سبعة نقاط ليتصدر المجموعة بتلك النقاط، على عكس الزمالك المصري الذي يمتلك نقطتين في تعادل وهزيمة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ثلاثية الترجي التونسي

وأحرز المهاجم الإيفواري ” ويليام توغي” في صفوف فريق الترجي التونسي هدف التقدم في شباك الزمالك المصري في الدقيقة ال27. لينجح اللاعب المصري أحمد أبو الفتوح من تسجيل هدف تقليص الفارق والتعادل لصالح فريق الزمالك في الدقيقة ال39 في شباك الترجي.

غيبوه عن الملعب فحضر في التدريبات 🔥🔥🔥🎆🎇 pic.twitter.com/S3j0GPAegN — Espérance de Tunis ❤️💛 الترجي التونسي (@ESTuniscom) March 5, 2021

فيما سجل المهاجم التونسي محمد علي بن رمضان الهدف الثاني لفريق الترجي، عبر ركلة جزاء سجلها على يمن حارس مرمى الزمالك في الدقيقة ال 45 قبل نهاية أحداث الشوط الأول من المباراة. والذي انتهى بتقدم الترجي بهدفين مقابل هدف وحيد.

الهدف الحاسم

كما وعاد المهاجم التونسي محمد علي بن رمضان. مع مضي عشر دقائق من مجريات أحداث الشوط الثاني. ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة ال 53 بتسديدة قوية جاء في شباك حارس مرمى الزمالك المصري.

⏱ FT | #TotalCAFCL Gr D. Day 3 #ESTZSC | 🇹🇳@ESTuniscom 3⃣-1⃣ @ZSCOfficial🇪🇬 : End of the match / نهاية المباراة / Fin du match pic.twitter.com/z07kr3UvEH — Espérance de Tunis ❤️💛 الترجي التونسي (@ESTuniscom) March 6, 2021

طرد لاعب الزمالك أبو الفتوح

كما وشهد اللقاء طرد لاعب الزمالك المصري أحمد أبو الفتوح في الدقيقة ال 57 من اللقاء أمام منافسه الترجي التونسي. بعد التسبب في عرقلة لاعب الفريق المنافس. ليستكمل الزمالك اللقاء ب 10 لاعبين. حيث تسبب خروج اللاعب أبو الفتوح التأثير على أداء الفريق بشكل كبير.

ترتيب المجموعة المنافسة

كما ويتصدر فريق الترجي التونسي المجموعة بعد الفوز على فريق الزمالك بسبعة نقاط. يليه في المركز الثاني عن فريق مولودية الجزائر. بفارق نقطتين، بعد تحقيقه الفوز على تونغيت السنغالي بهدف نظيف دون رد.

فيما تجمد نقاط فريق الزمالك المصري عند نقطتين عقب هذه الخسارة في المركز الثالث من الترتيب من جدول ترتيب المجموعة المنافسة في دوري أبطال أفريقيا 2020-2021م.

المواجهات السابقة بين الترجي والزمالك

كما وتمكن فريق الترجي التونسي في التغلب على الزمالك المصري على ميدانه العام الماضي. بهدف وحيد دون رد، ليعوض الفريق الزمالك في مباراة العودة التي انتهت بثلاثية مقابل هدف وحيد. ويتأهل إلى الدور ما قبل النهائي.

ثم استطاع الزمالك المصري التأهل إلى النهائي على حساب فريق الرجاء الرياضي المغربي. وخسارته على أمام حامل اللقب الأهلي المصري على اللقب بهدفين مقابل هدف وحيد. والتي جمعت كلا الفريقين على ملعب “استاد القاهرة الدولي”.

تشكيلة فريق الزمالك المصري

ولعب المدير الفني لفريق الزمالك المصري البرتغالي “جايمي باتشيكو” 62 عاماً بتشكيلة أساسية أمام منافسه القوي الضيف “مولودية الجزائر”، في مركز حراسة المرمى المصري محمد أبو جبل.

أما في مركز خط الدفاع للفريق البيضاوي سيكون كلاً من: المصري أحمد فتوح، واللاعب محمود حمدي الونش، واللاعب محمود علاء، بالإضافة إلى إشراك اللاعب حازم إمام.

تشكيل فريقنا لمواجهة الترجي التونسي في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. 📝⚽ 🏹 pic.twitter.com/4ioPOlmH0g — Zamalek SC (@ZSCOfficial) March 6, 2021

وفي مركز خط الوسط جاء كلاً من: اللاعب التونسي فرجاني ساسي، والمصري طارق حامد، ومواطنه إمام عاشور، ومحمود عبد الرازق ” شيكابالا”، إلى جانب إسلام جابر.

بينما لعب فريق الزمالك المصري بثلاثي الهجوم في التشكيلة الأساسية كلاً من: اللاعب المغربي أشرف بنشرقي، والمصري يوسف أوباما، والمصري أحمد السيد زيزو، وأسامة فيصل ومروان حمدي.

ترتيب الدوري المصري

ويتربع على عرش صدارة قائمة الترتيب فريق الزمالك المصري برصيد 30 نقطة بعد فوزه على الإسماعيلي المصري بهدفين مقابل هدف. وحيد ليحافظ على صدارة الترتيب.

ونجح فريق الأهلي في العودة إلى المركز الثاني وتخطيه فريق مصر المقاصة برصيد 24 نقطة. متساوياً مع فريق مصر المقاصة الذي يحتل المركز الثالث برصيد 24 نقطة من جدول الترتيب للدوري المصري الممتاز.

لقطات من مباراة فريقنا أمام الترجي التونسي في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. 📸 pic.twitter.com/jBWEXFcXu8 — Zamalek SC (@ZSCOfficial) March 6, 2021

كما جاء فريق إنبي في ترتيب في المركز الرابع برصيد 23 نقطة. بفارق نقطة مع فريق المصري البوسعيدي بنفس النقاط. ليحتل في المركز الخامس.

وفي المركز السادس يأتي فريق بيراميدز المصري برصيد برصيد 22 نقطة. متساوياً مع المصري البوسعيدي. أما في المركز السابع جاء فريق سيراميكا كليو باترا برصيد 21 نقطة.

كما يحتل المركز الثامن جاء فريق الجونة المتراجع في ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة، متساوياً بذلك مع منافسه الاتحاد السكندري المصري بنفس النقاط في ترتيب المركز التاسع.

وفي المركز العاشر من جدول الترتيب. يأتي ترتيب فريق سموحة المصري برصيد 19 في الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الترجي التونسي في الدوري

كما ويحتل فريق الترجي التونسي في صدارة الترتيب الدوري المحلي للدرجة الممتازة برصيد 37 نقطة. بفارق كبير عن أقرب منافسه فريق اتحاد بن فردان. الذي يحتل في المركز الثاني من جدول الترتيب برصيد 28 نقطة.

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