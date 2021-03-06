الكويتية سلوى المطيري تخلع الحجاب
الكويتية سلوى المطيري تخلع الحجاب
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سلوى المطيري حديث الكويتيين بعد خلعها الحجاب.. ظهرت بشعرها ثم قالت إنها نشرت المقطع بالخطأ

كتب وطن
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أثارت الناشطة الكويتية المعروفة سلوى المطيري، موجة جدل واسعة بين الكويتيين. بعد نشرها مقطعا مصورا ظهرت فيه بشعرها دون حجاب.

سلوى المطيري وفي مقطع جديد بثته اليوم، السبت، عبر حسابها الشخصي بـ”سناب شات” ظهرت تخاطب متابعيها وهي كاشفة. شعرها بدون حجاب ما أحدث ضجة حولها.

وبعد فترة وجيزة من انتشار المقطع الخاص بالمطيري، قامت سلوى بحذفه وبث مقطع جديد تعتذر فيه عن المقطع الأول.

كما أكدت أنها ظهرت بدون حجاب بالخطأ وأنها كانت لا تقصد هذا وصورت المقطع ولم تلتفت أنها بدون حجاب، وعندما انتبهت. للأمر حذفته على الفور.

 

وطالب سلوى المطيري من نشروا المقطع الذي ظهرت فيه بدون الحجاب، أن يحذفوه ويستروا عليها، حسب وصفها.

كما انقسم المغردون في الكويت إلى فريقين في قصة سلوى المطيري، فمنهم من صدقها واعتبر المقطع نشر بالخطأ وتعاطف معها.

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وفريق آخر اتهمها بالكذب مستبعدا أن تظهر بدون حجاب دون تعمد منها، مشيرين إلى أن قولها بأنها نسيت ارتداء الحجاب هو بمثابة “نكتة” حسب وصفهم.

سلوى المطيري ولقاح كورونا

وسبق أن نشرت الناشطة الكويتية المثيرة للجدل، سلوى المطيري، في فبراير من العام الماضي مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. طلبت فيه منحها مبلغا “فلكيا” مقابل اختراع علاج فعال ضد فيروس “كورونا” الجديد.

وقالت “المطيري” في المقطع الذي جرى تداوله على نطاق واسع وقتها “إذا كنتم تريدون مني اكتشاف علاج لفيروس “كورونا”. ادفعوا لي مليار دينار كويتي (نحو 3.3 مليار دولار)”.

وأضافت “أنا تاجرة وحالتي المادية ميسورة ولا أحتاج لأي أحد”، غير أنها أكدت أن ثمن اكتشاف العلاج لن يقل عن مليار دينار. دون أن تحدد الجهة التي عليها أن تدفع المبلغ.

سلوى المطيري تهاجم شهاب “ملح إنستغرام”

ويشار إلى أن قبل فترة هاجمت الناشطة الكويتية سلوى المطيري، شهاب الشهير بـ”ملح الإنستغرام”، بعد انتقاده لها بأنها شخصية يكرهها.

كما أكدت أنها هي من لا تحبه وأنه آفة وابتلاء من الله، محذرة إياه من التلميح لشخصها أو مجرد ذكر اسمها بفيديوهاته عبر السوشال ميديا.

وقالت سلوى في فيديو بثته عبر “سناب شات” العام الماضي ورصدته (وطن): “السلام عليكم أنا سلوى المطيري.. حبيت أقولكم شيء. كل يوم الحكومة الكويتية بتثبت إنها صح وإنها ما بترحب إلا بالشخص الزين فقط.. والدليل المدعو ياللي اسمه شهاب ملح لما ودوه إيران ساء الأدب بزيادة مع أهله”.

وأضافت سلوى: “الحمد لله اللي الحكومة الكويتية فكتنا منه ومن بلاويه ليظهر على حقيقته.. هاد المدعو قال في فيديو أنا ما بحب سلوى. شرف وانا يشرفنا ماتحبني وهذا فخر إلي إنك ماتحبني.. انت آفة وابتلاء من الله لأهلك، قذر والله عيب إن الواحد يقولك عيب”.

كما أوضحت: “اسمع اسمي لا تقرب صوبه نهائي.. وإذا عنك آمل الكويت ترجعك انت غلطان.. هاد كان امتحان ليشوفوك شو راح تسوي. وللأسف انت سويت أشياء قذرة بيقولوا انك مسلم.. كيف؟.. ماعلموك ان الاسلام ماتخوض في الأعراض وتحترم شرف الناس”.

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