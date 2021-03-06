سلوى المطيري حديث الكويتيين بعد خلعها الحجاب.. ظهرت بشعرها ثم قالت إنها نشرت المقطع بالخطأ

أثارت الناشطة الكويتية المعروفة سلوى المطيري، موجة جدل واسعة بين الكويتيين. بعد نشرها مقطعا مصورا ظهرت فيه بشعرها دون حجاب.

سلوى المطيري وفي مقطع جديد بثته اليوم، السبت، عبر حسابها الشخصي بـ”سناب شات” ظهرت تخاطب متابعيها وهي كاشفة. شعرها بدون حجاب ما أحدث ضجة حولها.

سلوى المطيري : نزلت بالغلط مقطع بالسناب وانا بدون حجاب ..اتمنى الحذف والستر pic.twitter.com/4Lamc8HYfm — ‏هيئة المشاهير (@no_oo51) March 6, 2021

وبعد فترة وجيزة من انتشار المقطع الخاص بالمطيري، قامت سلوى بحذفه وبث مقطع جديد تعتذر فيه عن المقطع الأول.

مره تقول بلغلط ومره تقول حسابها مهكور ومرة وحده ماتحبها نزلت الفيديو

وياليل #سلوى_المطيري — S̷M̷A̷ ✈️🎩 (@Parfum_20) March 6, 2021

سلوى المطيري شالت الحجاب🦦 من بقى؟ — 𝚁𝙽. 𝙰𝚜𝚑💉🎓 (@aioosh___h) March 6, 2021

كما أكدت أنها ظهرت بدون حجاب بالخطأ وأنها كانت لا تقصد هذا وصورت المقطع ولم تلتفت أنها بدون حجاب، وعندما انتبهت. للأمر حذفته على الفور.

حتى سلوى المطيري قطت الحجاب منو بقى بعد 😂 — M 👄 (@DEVIL_M11) March 6, 2021

وطالب سلوى المطيري من نشروا المقطع الذي ظهرت فيه بدون الحجاب، أن يحذفوه ويستروا عليها، حسب وصفها.

#سلوى_المطيري 💔😓 حرام عليكم قالت انه نزلته بالغلط ليش كل هالسرعه بالنشر مايجوز 😭💔 — alosh (@a_l_o_s_h2) March 6, 2021

كما انقسم المغردون في الكويت إلى فريقين في قصة سلوى المطيري، فمنهم من صدقها واعتبر المقطع نشر بالخطأ وتعاطف معها.

ياجماعه لاتنشرون فيديو سلوى المطيري يمكن بالغلط كانت بدزه حق اهلها او صديقتها

البنت الي نعرفه انها متحجبه لاتتسرعون

وبعدين موشي مهم يعني عشان تداولونه — م . ط (@MTAlHammad) March 6, 2021

ياجماعة استرو على سلوى المطيري الي نزل بسنابها بالغلط وكانت تبي ترسله بالخاص وما كانت تدري ف لاتنزلونه عشان تزيدون متابعينكم 🙂 — . (@yaser_tweets) March 6, 2021

وفريق آخر اتهمها بالكذب مستبعدا أن تظهر بدون حجاب دون تعمد منها، مشيرين إلى أن قولها بأنها نسيت ارتداء الحجاب هو بمثابة “نكتة” حسب وصفهم.

حتى سلوى المطيري خربت ! مفيش أمان يا دنيا — Angel (@ab25__1) March 6, 2021

كل شي صار بهالسنتين حتى سلوى المطيري قطت حجابها 💔 — أَوس (@awsss_10) March 6, 2021

سلوى المطيري ولقاح كورونا

وسبق أن نشرت الناشطة الكويتية المثيرة للجدل، سلوى المطيري، في فبراير من العام الماضي مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. طلبت فيه منحها مبلغا “فلكيا” مقابل اختراع علاج فعال ضد فيروس “كورونا” الجديد.

وقالت “المطيري” في المقطع الذي جرى تداوله على نطاق واسع وقتها “إذا كنتم تريدون مني اكتشاف علاج لفيروس “كورونا”. ادفعوا لي مليار دينار كويتي (نحو 3.3 مليار دولار)”.

وأضافت “أنا تاجرة وحالتي المادية ميسورة ولا أحتاج لأي أحد”، غير أنها أكدت أن ثمن اكتشاف العلاج لن يقل عن مليار دينار. دون أن تحدد الجهة التي عليها أن تدفع المبلغ.

سلوى المطيري تهاجم شهاب “ملح إنستغرام”

ويشار إلى أن قبل فترة هاجمت الناشطة الكويتية سلوى المطيري، شهاب الشهير بـ”ملح الإنستغرام”، بعد انتقاده لها بأنها شخصية يكرهها.

كما أكدت أنها هي من لا تحبه وأنه آفة وابتلاء من الله، محذرة إياه من التلميح لشخصها أو مجرد ذكر اسمها بفيديوهاته عبر السوشال ميديا.

وقالت سلوى في فيديو بثته عبر “سناب شات” العام الماضي ورصدته (وطن): “السلام عليكم أنا سلوى المطيري.. حبيت أقولكم شيء. كل يوم الحكومة الكويتية بتثبت إنها صح وإنها ما بترحب إلا بالشخص الزين فقط.. والدليل المدعو ياللي اسمه شهاب ملح لما ودوه إيران ساء الأدب بزيادة مع أهله”.

وأضافت سلوى: “الحمد لله اللي الحكومة الكويتية فكتنا منه ومن بلاويه ليظهر على حقيقته.. هاد المدعو قال في فيديو أنا ما بحب سلوى. شرف وانا يشرفنا ماتحبني وهذا فخر إلي إنك ماتحبني.. انت آفة وابتلاء من الله لأهلك، قذر والله عيب إن الواحد يقولك عيب”.

كما أوضحت: “اسمع اسمي لا تقرب صوبه نهائي.. وإذا عنك آمل الكويت ترجعك انت غلطان.. هاد كان امتحان ليشوفوك شو راح تسوي. وللأسف انت سويت أشياء قذرة بيقولوا انك مسلم.. كيف؟.. ماعلموك ان الاسلام ماتخوض في الأعراض وتحترم شرف الناس”.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك