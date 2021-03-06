نشرت والدة المعتقل العماني عبدالله الشامسي، رسالة مؤثرة على مواقع التواصل، بشأن نجلها المعتقل في سجون الامارات منذ عدة سنوات بزعم التجسس لصالح قطر.

“سامحني يا بني”

وقالت والدة عبدالله الشامسي، في تغريدة رصدتها “وطن”: “سامحني يا بني لا أملك لك إلا الدعاء لو كان بيدي مساعدتك. سأفديك وآخذ مكانك لتخرج أنت. وتكمل دراستك وتعيش حياتك. وتحقق ما كنت تحلم وتطمح به وتعيشها مثل ما يعيشها الآن أبناء سنك، لا حول ولا قوة إلا بالله”.

سامحني يا بني لا املك لك الا الدعاء لو كان بيدي مساعدتك سأفديك وااخذ مكانك لتخرج انت وتكمل دراستك وتعيش حياتك وتحقق ما كنت تحلم وتطمح به وتعيشها مثل ما يعيشها الان ابناء سنك .. لا حول ولا قوة الا بالله — أم الموقوف عبدالله الشامسي (@um_abdalla_) March 5, 2021

حزن نشطاء مواقع التواصل

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تغريدة والدة عبدالله الشامسي، معبرين عن حزنهم لاستمرار معاناتها. مطالبين السلطان هيثم بن طارق بالتدخل وإنهاء هذه المعاناة.

ام عبدالله ما نسيناك

و احنا دوم معك الله يقويك و يصبرك و تشوفي ابنك خارج سجون الظلم🤲 — مازن المعولي (@MAZIN_MAWALI) March 5, 2021

لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم ،، الله يفك اسره في اسرع وقت بإذن الله تعالى. — عبدالمجيد abdalmajee (@abdoalrawahi393) March 5, 2021

وانتي سامحينا ياأم عبدالله

فنحن في زمن لا عدل ولا انصاف لله المشتكى والامر من قبل ومن بعد💔 — متفائل💞 (@1122Ryoo) March 5, 2021

في دولة الإمارات كان سايح بريطاني يتجسس على الدوله وتم القبض عليه والحكم عليه بالمؤبد وبقدرت قادر تم العفو عنه بأمر من الشيخ خليفه بن زايد حفظه الله وهاذا مواطن عماني شاب صغير لا زال في سجن الإمارات لا بد من تدخل الحكومه الإفراج عنه رأفتا بأمه المستغيثه يارب فك كربته ويسر امره — الإرث المزمن (@YlKHhCkyyXnOSPK) March 5, 2021

الله یفك اسرك اخوي عبدالله وتفرح فیك امك یارب في هاذا الیوم فك اسر کل سجين واشفي کل مریض یارب ورحم کل میت ……

بذن الله راح يطلع ولدك وبذن الله راح یوصل حق السلطان هيثم والشيخ محمد بن زايد — الامبراطور (@mo0o017m) March 5, 2021

سجون الإمارات

وفي وقت سابق، زعم حساب شهير بتسريباته السياسية على تويتر، أن سلطان عمان هيثم بن طارق. يشرف بنفسه على قضية المعتقل العماني في سجون الإمارات عبدالله الشامسي.

حساب “أسرار إماراتية” زعم أيضا في تغريدته التي أحدثت جدلا واسعا، أن علاقات السلطنة والإمارات ستكون على المحك. إذا لم يفرج ابن زايد عن الفتى الشامسي.

وقال الحساب وفق ما رصدته (وطن) ما نصه:”السلطان هيثم بن طارق يتابع عن كثب قضية المعتقل العماني عبد الله الشامسي في سجون الامارات.”

وتابع حساب “أسرار إماراتية” أن سلطان عمان “يضع العلاقات التي تجمع الإمارات وسلطنة عمان على المحك. حال لم تفرج السلطات الإماراتية سريعاً عن الفتى العماني.”

والدة عبدالله الشامسي توجه رسالة لعهد البوسعيدية

ويشار إلى أنه في منتصف يناير الماضي، وجهت والدة المعتقل العماني في سجون الإمارات عبد الله الشامسي رسالة إلى زوجة السلطان هيثم بن طارق، لإنقاذ ابنها.

وقالت في تغريدة لها بتويتر رصدتها (وطن) حينها: “أوجه رسالتي إلى السيدة الجليلة عهد حرم جلالة السلطان هيثم بن طارق. ابنك عبدالله الشامسي يرجوا من الله ومنك السعي في إنهاء معاناته”.

وأضافت أن صحة ابنها لا تستحمل المكوث أكثر في السجن ويحلم في إكمال الجامعة.

وقالت إنها ترجو أن تصل رسالة ابنها إلى السيدة الجليلة حرم السلطان هيثم.

وفي وقت سابق، تساءلت والدة عبدالله الشامسي، عن مصيره، بعد إتمام المصالحة.

رسالة لمحمد بن زايد

كما طالبت والدة المعتقل العُماني في دولة الإمارات العربية المتحدة، عبد الله الشامسي، المسؤولين في الإمارات على رأسهم محمد بن زايد. وسلطنة عمان بالتدخل الفوري والنظر في قضية ابنها.

وقالت أم عبد الله الشامسي خلال تغريدة عبر حسابها بتويتر رصدتها (وطن) أوائل فبراير الجاري: “أطالب المسؤولين في دولة الإمارات وسلطنه عمان. بالتدخل والنظر في موضوع ابني عبدالله الشامسي”

كما طالبت بمراعاة صغر سنه ومرضه الجسدي والنفسي.

وتابعت والدة المعتقل العماني بسجون أبوظبي في تغريدتها: ” فليس من المعقول ان يضل ابني سجين مدى الحياة”

واختتمت الأم المكلومة: ”في كل اتصال ابني يطلب محادثة أخيه الصغير الذي اشتاق له، إلى متى قلبي يستحمل ان يرى شوق إخوانه له وشوقه لإخوانه.”

السجن المؤبد لـ الشامسي

وجدير بالذكر أنه في أغسطس الماضي، أيّدت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات الحكم بالسجن المؤبد على المعتقل العُماني في سجون الإمارات. منذ حوالي عامين بتهمة التخابر مع قطر ضد الإمارات.

واعتقل الشامسي وهو في سن قاصر ووجه القضاء الإماراتي له تهمة التجسس لصالح دولة قطر.

عبدالله الشامسي يعاني اضطرابات

ويعاني الشامسي من اضطرابات نفسية، ومع ظروف السجن حاول الانتحار ووضع حد لحياته.

كما أنه يعيش بكلية واحدة بعد استئصال الثانية نتيجة ورم سرطاني من الدرجة الرابعة.

وسبق أن اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” محاكمة عبدالله الشامسي وسجنه مدى الحياة “محاكمة جائرة”.

مزاعم الإمارات كاذبة

وانتقد المغردون مزاعم الإمارات بـ”التسامح” معتبرين أنّ قضية “الشامسي” فضحت تلك الإدعاءات وكشفت زيفها.

وكانت والدة عبدالله، ناشدت سلطان عمان هيثم بن طارق بالتدخل في قضية ابنها المحكوم بالمؤبد رغم صغر سنه.

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