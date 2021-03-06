والدة عبدالله الشامسي توجه رسالة لمحمد بن زايد
والدة عبدالله الشامسي توجه رسالة لمحمد بن زايد
الهدهد

“سامحني يا بني”.. رسالة مؤثرة من والدة المعتقل العماني عبدالله الشامسي تثير تفاعلاً واسعاً

كتب وطن
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نشرت والدة المعتقل العماني عبدالله الشامسي، رسالة مؤثرة على مواقع التواصل، بشأن نجلها المعتقل في سجون الامارات منذ عدة سنوات بزعم التجسس لصالح قطر.

“سامحني يا بني”

وقالت والدة عبدالله الشامسي، في تغريدة رصدتها “”: “سامحني يا بني لا أملك لك إلا الدعاء لو كان بيدي مساعدتك. سأفديك وآخذ مكانك لتخرج أنت. وتكمل دراستك وتعيش حياتك. وتحقق ما كنت تحلم وتطمح به وتعيشها مثل ما يعيشها الآن أبناء سنك، لا حول ولا قوة إلا بالله”.

حزن نشطاء مواقع التواصل

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تغريدة والدة عبدالله الشامسي، معبرين عن حزنهم لاستمرار معاناتها. مطالبين السلطان هيثم بن طارق بالتدخل وإنهاء هذه المعاناة.

سجون الإمارات

وفي وقت سابق، زعم حساب شهير بتسريباته السياسية على تويتر، أن سلطان عمان هيثم بن طارق. يشرف بنفسه على قضية المعتقل العماني في سجون الإمارات عبدالله الشامسي.

حساب “أسرار إماراتية” زعم أيضا في تغريدته التي أحدثت جدلا واسعا، أن علاقات السلطنة والإمارات ستكون على المحك. إذا لم يفرج ابن زايد عن الفتى الشامسي.

وقال الحساب وفق ما رصدته (وطن) ما نصه:”السلطان هيثم بن طارق يتابع عن كثب قضية المعتقل العماني عبد الله الشامسي في سجون الامارات.”

وتابع حساب “أسرار إماراتية” أن سلطان عمان “يضع العلاقات التي تجمع الإمارات وسلطنة عمان على المحك. حال لم تفرج الإماراتية سريعاً عن الفتى العماني.”

والدة عبدالله الشامسي توجه رسالة لعهد البوسعيدية

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ويشار إلى أنه في منتصف يناير الماضي، وجهت والدة المعتقل العماني في سجون الإمارات عبد الله الشامسي رسالة إلى زوجة السلطان هيثم بن طارق، لإنقاذ ابنها.

وقالت في تغريدة لها بتويتر رصدتها (وطن) حينها: “أوجه رسالتي إلى السيدة الجليلة عهد حرم جلالة السلطان هيثم بن طارق. ابنك عبدالله الشامسي يرجوا من الله ومنك السعي في إنهاء معاناته”.

وأضافت أن صحة ابنها لا تستحمل المكوث أكثر في السجن ويحلم في إكمال الجامعة.

وقالت إنها ترجو أن تصل رسالة ابنها إلى السيدة الجليلة حرم السلطان هيثم.

وفي وقت سابق، تساءلت والدة عبدالله الشامسي، عن مصيره، بعد إتمام المصالحة.

رسالة لمحمد بن زايد

كما طالبت والدة المعتقل العُماني في ، عبد الله الشامسي، المسؤولين في الإمارات على رأسهم محمد بن زايد. وسلطنة عمان بالتدخل الفوري والنظر في قضية ابنها.

وقالت أم عبد الله الشامسي خلال تغريدة عبر حسابها بتويتر رصدتها (وطن) أوائل فبراير الجاري: “أطالب المسؤولين في دولة الإمارات وسلطنه عمان. بالتدخل والنظر في موضوع ابني عبدالله الشامسي”

كما طالبت بمراعاة صغر سنه ومرضه الجسدي والنفسي.

وتابعت والدة المعتقل العماني بسجون أبوظبي في تغريدتها: ” فليس من المعقول ان يضل ابني سجين مدى

واختتمت الأم المكلومة: ”في كل اتصال ابني يطلب محادثة أخيه الصغير الذي اشتاق له، إلى متى قلبي يستحمل ان يرى شوق إخوانه له وشوقه لإخوانه.”

السجن المؤبد لـ  الشامسي

وجدير بالذكر أنه في أغسطس الماضي، أيّدت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات الحكم بالسجن المؤبد على المعتقل العُماني في سجون الإمارات. منذ حوالي عامين بتهمة التخابر مع قطر ضد الإمارات.

واعتقل الشامسي وهو في سن قاصر ووجه القضاء الإماراتي له تهمة التجسس لصالح دولة قطر.

عبدالله الشامسي يعاني اضطرابات

ويعاني الشامسي من ، ومع ظروف السجن حاول الانتحار ووضع حد لحياته.

كما أنه يعيش بكلية واحدة بعد استئصال الثانية نتيجة ورم سرطاني من الدرجة الرابعة.

وسبق أن اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” محاكمة عبدالله الشامسي وسجنه مدى الحياة “محاكمة جائرة”.

مزاعم الإمارات كاذبة

وانتقد المغردون مزاعم الإمارات بـ”التسامح” معتبرين أنّ قضية “الشامسي” فضحت تلك الإدعاءات وكشفت زيفها.

وكانت والدة عبدالله، ناشدت سلطان عمان هيثم بن طارق بالتدخل في قضية ابنها المحكوم بالمؤبد رغم صغر سنه.

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