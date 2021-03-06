جريمة مروعة في الأردن والسبب غامض.. أب يقتل طفلتيه عامان و3 أعوام بواسطة أداة حادة

أقدم أب أردني على ارتكاب جريمة بشعة هزت الشارع العربي، حيث قتل طفلتيه (عامان و3 أعوام) بواسطة أداة حادة. في ظروف غامضة لم تكشف ملابساتها حتى الآن.

وبحسب وسائل إعلام أردنية فإن الجريمة المأساوية وقعت في البادية الجنوبية، وفق بيان صادر عن الأمن العام.

من جانبه قال الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، في بيان السبت، إنّ أحد الأشخاص أقدم على قتل ابنتيه.

كما أوضح أن الطفلتين من مواليد 2018 و2019، قتلهم أبوهم بواسطة أداة حادة داخل منزلهم في الجفر، إحدى مناطق البادية الجنوبية.

“السرطاوي” أضاف أنه جرى فتح تحقيق في الحادثة، والبحث جار عن المشتبه به الذي توارى عن الأنظار.

ولم تكشف التحقيقات بعد المزيد من المعلومات حول الجريمة.

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وبحسب التقرير الإحصائي الجنائي للأمن العام الأردني، فقد ارتفع معدل الجرائم في المملكة في العام 2019. بنسبة 7 في المائة مقارنة بعام 2018.

وكشف التقرير أنّ أبرز دوافع ارتكاب جرائم القتل العمد في الأردن خلال عام 2019 كانت الخلافات الشخصية. بنسبة 48 في المائة.

تلتها الخلافات العائلية بنسبة 31 في المائة، وتأتي بعدها الجرائم بدوافع الثأر والدفاع عن النفس.

كما شهدت معدلات الجرائم الأسرية ارتفاعاً ملحوظاً، بحسب التقرير الإحصائي للأمن العام الأردني.

وفي هذا السياق رصدت جمعية “معهد تضامن النساء” 20 جريمة قتل أسرية في عام 2020، وارتفاع معدل الجرائم عام 2019 بنسبة 7 في المائة مقارنة بعام 2018.

كما تزايدت حالات العنف الأسري ضدّ المرأة والطفل خلال جائحة كورونا، وفق أرقام العديد من مؤسسات المجتمع المدني في الأردن.

إلى ذلك أعلنت إدارة حماية الأسرة عن ارتفاع حالات العنف الأسري بنسبة 33 في المائة خلال أشهر الحظر الشامل. مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.

ويوم أمس، هزّت محافظة بابل العراقية (180 كيلومترا جنوبي بغداد) جريمة مروعة، بعد قيام أب بخنق طفلته الرضيعة وقتل زوجته. من خلال دسّ السم في مشروب غازي تناولته.

وقالت الشرطة في محافظة بابل إنّ قوة أمنية اعتقلت أباً قام بخنق طفلته البالغة من العمر 9 أشهر حتى الموت. وقتل زوجته من خلال استخدام السمّ، في مدينة الحلة (مركز محافظة بابل).

موضحة في بيان أنّ الجريمة وقعت لأسباب مادية.

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