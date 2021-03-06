تفاصيل عقوبة طرد المصري مصطفى محمد من منافسات الدوري التركي

أوقف النجم المصري مصطفى محمد المهاجم الجديد في صفوف نادي غلطة سراي مباراة واحدة. إلى جانب فرض غرامة مالية عليه.

جراء اعتداءه على لاعب فريق أنقرة. في المباراة التي جمعت فريقه مع المنافس. ضمن منافسات الدوري التركي للدرجة الممتازة.

🔴طرد مصطفى محمد مع جالطة سراي اليوم 🔴🔴 pic.twitter.com/MNrwu9NERK — ahmed🇪🇬💞اهلوي 🩸🦅🩸 (@ahmed01748150) March 3, 2021

الاتحاد التركي

كما وفرضت لجنة الانضباط في الاتحاد التركي لكرة القدم في بيان رسمي له، عقوبة الإيقاف على المهاجم المصري مصطفى محمد 23عاماً. لمباراة واحدة. وتغريم اللاعب غرامة مالية قدرت قيمتها ب 13 ألف ليرة تركية. أي ما يعادل 1700 دولار أمريكي.

🔴شبكة "CNN" التركية: طرد مصطفى محمد أمام أنقرة جوتشو سيتسبب في إيقافة مباراتين عن المشاركة مع جالاتا سراي وليس مباراة واحدة وبالتالي سيغيب عن مواجهتي: – سيفا سبور (7 مارس) ❌

– قيصري سبور (13 مارس) ❌ pic.twitter.com/319DRyWTFj — Yallakora (@Yallakoranow) March 4, 2021

وقد كشفت تقارير صحفية تركية في وقت سابق، بأن اللاعب المصري مصطفى محمد. قد يغيب عن المباراتين المقبلتين ضمن منافسات فريقه الذي انضم إليه نهاية شهر يناير الماضي على سبيل الإعارة. والقادم من فريق الزمالك المصري.

عقوبة الطرد

وبينت تلك التقارير الصحفية، أن عقوبة الطرد للمهاجم المصري مصطفى المتألق مع فريق غلطة سراي ستمنعه من المشاركة في مباراة سيفا سبور التركي.

النحس يطارد هجوم جالاتا سراي في الدوري التركي هذا الموسم ❌

الثلاثي الذي لعب في مركز المهاجم هذا الموسم تعرض للطرد 😨 مباي دياني أمام بشيكتاش 🟥

فالكاو أمام إيرزوروم سبور 🟥

مصطفى محمد أمام أنقرة جوتشو 🟥 pic.twitter.com/BKDUcuFgWd — Yallakora (@Yallakoranow) March 4, 2021

في الجولة المقبلة والتي ستقام يوم الأحد في السابع من شهر مارس / أذار المقبل. وكما سيغيب عن مباراة فريقه أمام منافسه قيصري سبور.

والتي من المقرر أن تقام في الثالث عشر من شهر مارس المقبل. ضمن منافسات الدوري التركي للدرجة الأولى الممتازة.

أهداف مصطفى مع غلطة سراي

واستطاع اللاعب المصري المعار من نادي الزمالك المصري من الانسجام سريعاً داخل صفوف فريقه الجديد غلطة سراي. حيث تمكن من تسجيل ستة أهداف بالدوري الممتاز التركي في ستة مباريات متتالية.

هدفي مصطفى محمد مع جالاتا ساراي منذ قليل. ٦ مباريات ٦ أهداف 🙃 pic.twitter.com/dbi5gwDLm3 — ZamalekGoals (@ZamalekGoals) February 27, 2021

كما وسجل هدف وحيداً في مسابقة كأس تركيا منذ قدومه إلى الفريق. خلال موسم الانتقالات الشتوية الماضية.

تفاصيل الحادثة

ومع انقضاء العشر دقائق الأولى من مجريات أحداث الشوط الثاني. وتحديداً في الدقيقة ال57 من اللقاء، أمام منافسه أنقرة ضمن منافسات الأسبوع الثامن والعشرين من الدوري التركي.

البطاقة الحمراء

كما وقام حكم المباراة بإشهار البطاقة الحمراء في وجه النجم المصري المتألق في صفوف غلطة سراي مصطفى محمد. بعد اعتدائه على أحد لاعبي الفريق المنافس.

ليستكمل فريق غلطة سراي منقوص ب 10 لاعبين. والذي أدى ذلك إلى خسارة فريق غلطة سراي أمام منافسه أنقرة بهدفين مقابل هدف وحيد.

كما وجاء الهدف الأول مع نهاية أحداث الشوط الأول سددها لاعب الوسط التركي إبراهيم أكداغ 29 عاماً في الدقيقة ال45. عبر ركلة جزاء جاءت في شباك الفريق المنافس غلطة سراي.

بيان غلطة سراي بعد الطرد

وقال نائب رئيس نادي غلطة سراي التركي عبد الرحيم البيرق، في بيان صحفي له يوم الخميس الماضي، للرد على الظلم التحكيمي.

الذي تعرض له الفريق أمام منافسه أنقرة جوتشوفي الدوري الممتاز، في اللقاء الذي شهد طرد المهاجم المصري مصطفى محمد، بالإضافة إلى احتساب ركلة جزاء للفريق المنافس.

مُصطفى محمد لاعب الزمالك المُعار إلى جالطه سراي التركي 🇹🇷 في مباراة انقره جوشو اليوم :

57 دقيقه ⏰

0 تسديدات ❌

لم يكسب اي التحام أرضي من 4 تعرض لها ❌

كسب 2 التحام هوائي من 6 🤝

فقد المرة 9 مرات ❌

تلقى بطاقة حمراء 🟥 pic.twitter.com/x9ErGAkZua — Zamalek Stats 📊 (@Zamalek_Stats) March 3, 2021

وطالب النائب التركي البيرق، الحكام الذين يريدون منافسات الدوري التركي للدرجة الممتازة. للمزيد من العدالة في مباريات ومنافسات الدوري، مردفاً: “الجميع مندهش من القرارات التحكيمية في مباراة غلطة سراي ضد أنقرة جوتشو التركي”.

لا يستحق الطرد

وتساءل، هل هذه هي الطريقة التي تريدونها لإيقاف مصطفى محمد؟!، ولماذا نلقي ملايين الدولارات في الشوارع؟ كرة مصطفى محمد لا تستحق الطرد على الإطلاق. هل سيكون الحكم قادرًا على النوم بعد هذا القرار؟!

وفي ذات السياق، قال النائب الثاني في فريق غلطة سراي يوسف جوناي، بأن القرارات التحكيمية كانت مثيرة للجدل في لقاء أنقرة جوشو، بعدم احتساب ضربة جزاء واضحة للفريق.

ثم طرد مصطفى محمد بهذه الطريقة. مشددًا بأن هناك حملة ممنهجة لإيقاف خطورة غلطة سراي، ولن نسمح أبدًا بهذا المخطط ونسعى لفرض العدالة في المباريات القادمة.

صفقة الإعارة

وكشف عضو اللجنة التفيذية في فريق الزمالك المصري إبراهيم عبد الله في حوار له عبر قناة ” أون تايم سبورت” المصرية الرياضية في وقت سابق، إن ” موعد الاستلام إدارة الزمالك لأموال صفقة الإعارة للاعب مصطفى محمد، وانتقاله الأسبوع الماضي إلى صفوف فريق جالاتا سراي خلال أيام”.

وليد صلاح عبداللطيف🎙️: كنت أتولى تدريب مصطفى محمد وعندما جاء عرض طنطا لاستعارته كان رافضًا وأجبرته على الموافقة وقلت له لن تستفيد بالاستمرار في الناشئين. pic.twitter.com/wKuG48n15q — Yallakora (@Yallakoranow) March 4, 2021

وأردف إبراهيم عبد الله، قائلاً: ” هناك شرط جزائي في حال تأخر الأموال لمدة لا تزيد عن خمسة أيام، سنحصل على غرامة مالية بقيمة 500 ألف دولار كغرامة، ثم 50ألف دولار عن كل تأخير، لكن النادي التركي ملتزم في كل الأمور دون مشاكل معنا”.

ترتيب جالاتا سراي

كما ويتربع سراي على صدارة الترتيب رغم خسارته أمام منافسه أنقرة 57 نقطة، بينما جاء في المركز الثاني بفارق فريق بشكتاش التركي متساوياً بنفس النقاط مع فريق غلطة سراي.

وجاء في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري التركي الممتاز فريق فنربخشة برصيد 55 نقطة، بينما في المركز الرابع جاء فريق طرابزون سبور برصيد 51 نقطة.

أما في المركز الخامس جاء فريق هاتاي سبور برصيد 46 نقطة من جدول الترتيب، كما جاء في المركز السادس فريق غازي عنتاب برصيد 43 نقطة.

بينما في المركز السابع ألانيا سبور برصيد 42 نقطة في جدول الترتيب. وفي المركز الثامن جاء فريق فاتح كاراجومروك برصيد 41 نقطة.

وفي المركز التاسع من جدول ترتيب الدوري الممتاز. جاء فريق جوزتيبي برصيد 36 نقطة. بينما جاء في المركز العاشر أنطاليا سبور برصيد 35 نقطة في منافسات الدوري التركي للموسم الجاري.

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