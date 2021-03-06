بعد انتشارها في دبي.. مقاهي البريمي في سلطنة عمان تقدم العصائر للزبائن برضاعات الأطفال!

ذكرت حسابات إخبارية عمانية أن ظاهرة تقديم المشروبات في المطاعم والمقاهي للزبائن بالزجاجات المخصصة لشرب الحليب للأطفال، قد وصلت إلى محافظة البريمي في سلطنة عمان.

عصائر في رضاعات أطفال

وذكر حساب عمان الحدث عبر “تويتر”، أن عصائر في رضاعات الأطفال وصلت إلى محافظة البريمي. وتحديداً في كافي “إكس فايف”، وسط سخط واستنكار المواطنين.

عصائر في مراضع الأطفال تسبب جدلاً واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي بين الإستغراب والانتقاد وأنباء تفيد بوصول هذا المنتج الى محافظة البريمي!! pic.twitter.com/6c29GY25s4 — عُمان الحدث (@oman_event) March 6, 2021

الظاهرة الجديدة تقديم المشروبات برضاعات الاطفال !تصل الى ولاية #البريمي 🤔 pic.twitter.com/9CKkM6nqzU — أخبار البريمي (@AlburaimiNews) March 5, 2021

#عمان_لايف | إنتشار ظاهرة جديدة في المقاهي وهي تقديم المشروبات بـ رضاعات الأطفال، وتم البدأ بتطبيقها في السلطنة! pic.twitter.com/MhOamM2BKe — عُمان لايف 🇴🇲 (@om1live) March 5, 2021

عمانيون غاضبون

وكتب الباحث العماني حارث السيفي: ” سآءني خبر انتشار هذا النوع من الزجاجات في عدة دول كنوع من الموضة. وقد انتشرت صور لبداية وصول هذه الموضة الفاشلة لعمان، لهذا أرجو من الجهات المعنية منع انتشارها في البلاد فهي تخالف أعراف المجتمع ورزانته وهيبته.!”.

خارج نطاق الطقس||

سآءني خبر انتشار هذا النوع من الزجاجات في عدة دول كنوع من الموضة، وقد انتشرت صور لبداية وصول هذه الموضة الفاشلة لعمان، لهذا أرجو من الجهات المعنية منع انتشارها في البلاد فهي تخالف أعراف المجتمع ورزانته وهيبته.! pic.twitter.com/77ryMuX1pB — حارث السيفي (@_harith_hhhs) March 5, 2021

كما طالب آخر بلدية محافظة البريمي، ووزارة التجارة والصناعة بالتدخل، وكتب: “إن كان الخبر صحيح بأنه في محافظة البريمي!. نتمنى من البلدية التدخل ومنع مثل هذه العلب وان كان كذلك من تدخل من قبل الوزارة لمنع هذه الظاهرة الدخيله على مجتمعنا نتمنى القضاء عليها قبل الانتشار فإنها عدوى بدون جدوى!! نرجوا التدخل السريع!”.

إن كان الخبر صحيح بأنه في محافظة البريمي! نتمنى من @mrmwr_alburaimi التدخل ومنع مثل هذه العلب وان كان كذلك من تدخل من قبل @MOCIIP_OM لمنع هذه الظاهرة الدخيله على مجتمعنا نتمنى القضاء عليها قبل الانتشار فإنها عدوى بدون جدوى!!

نرجوا التدخل السريع! pic.twitter.com/ez5C8GTNCP — هيثم القاسمي | HAITHAM 🇴🇲 (@ha9231175522) March 6, 2021

وكتبت الناشطة السهاد البوسعيدي:”إلى أين تقاد هذه الأمة الله المستعان؟ إلى أي مدى ومخطط يراد برجالنا قبل نسائنا؟. هل هو مخطط لابقاء الرجال أطفال لا يشتد عودهم ولا سواعدهم . لا يملكون لانفسهم ووطنهم نفعا، حالهم من حال الطفل الذي يحمم ويعطى الحليب في المراضع ، ام ماذا ؟ الى اين تسير امة محمد ؟”.

الى أين تقاد هذه الأمة الله المستعان ؟❗❗

الى اي مدى ومخطط يراد برجالنا قبل نسائنا ❗

هل هو مخطط لابقاء الرجال اطفال لا يشتد عودهم ولا سواعدهم .

لا يملكون لانفسهم ووطنهم

نفعا، حالهم من حال الطفل الذي يحمم ويعطى الحليب في المراضع ، ام ماذا ؟

الى اين تسير امة محمد .#كفانا_مهزلة https://t.co/xt4IeFSE1b — د . السهاد البوسعيدي (@alsuhaad) March 6, 2021

وطالب الطاهر البوسعيدي الجهات المختصة بسرعة التدخل، وقال: ” أتمنى تدخل أحدى الجهات المراقبة لإيقاف. هذا الإنحطاط ، السكوت على هذا الإنحطاط دليل على قبول تغير أيدلوجية المجتمعات صارت بيد الشواذ”.

أتمنى تدخل أحدى الجهات المراقبة لإيقاف هذا الإنحطاط ،، السكوت على هذا الإنحطاط دليل على قبول تغير أيدلوجية المجتمعات صارت بيد الشواذ ،، https://t.co/aorAHYfXeG — Taher Albusaidi ⁦⚖️⁦ (@Taheralbusaidi) March 6, 2021

حماية المستهلك تتدخل

بينما ذكر ناشطون أن إدارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي قامت بمنع المنتج، كونه مخالفاً للعادات. والتقاليد والقيم.

#شكرا_حماية_المستهلك_البريمي

وقرار نأمل بأن يتم تعميمه وتطبيقه بجميع ولايات السلطنة ونتمنى بأن تقوم الجهات المعنية بمنع دخول مثل هذه الثقافات والافكار المخالفة للعادات والقيم#صباح_الخير pic.twitter.com/9fR0UMFDne — Nasser Salim Alhashmi (@abusalim0404) March 6, 2021

لا طلع في البريمي لكن وقفته حماية المستهلك pic.twitter.com/tS007lyqAj — الثريا💜 (@Thurya8888) March 6, 2021

هذي مسخره والخبر لو يعدل أفضل كيف يعني البدأ في تطبيقها في السلطنه

هناك محل واحد جابها من البريمي والجهات المعنية ماقصرت وقفت وقفة جاده عموما هذي لن يكون لها مكان بالسلطنة — Abu aljoory (@abu_aljoory007) March 6, 2021

وكانت ظاهرة تقديم القهوة بالزجاجات المخصصة لشرب الحليب الخاصة بالأطفال قد بدأت قبل أيام في أحد المقاهي بدبي في الإمارات

كما أشار عدد من المغردين الى أن الصور تم التقاطها من دبي وتحديدًا من مقهى One Million Cafe.

وبحسب الصور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تم وضع المشروبات التي يقدمها المقهى داخل. زجاجات الحليب قبل تقديمها للزبائن.

لهذا الحد وصل الامر بالامارات ولا الشباب بشربوا بكل فخر …هزلت والله 😱

مقهى بالامارات يقدم المشروبات بـ رضاعات الأطفال 😫 pic.twitter.com/fiNUontPGD — Randa Tayeb (@Randa__official) March 2, 2021

وأثارت الصور جدلًا على “تويتر” حيث اعتبرها البعض فكرة جديدة ومبتكرة للترويج والتسويق، فيما اعتبرها. البعض غير ملائمة لجذب المزيد من الزبائن دون الالتفات لجودة المنتج أو طريقة تقديمه.

الجدير بالذكر أن السلطات القضائية في سلطنة عمان، تشن حملة ضد التصرفات والمحتوى الخادشين للحياء.

كما أصدرت سلطنة عمان مؤخراً أحكاماً قضائية ضد بعض المشاهير بسبب محتوى منشوراتهم الخادشة للحياء. ووجهت لهم تهمة الإخلال بالآداب العامة .

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