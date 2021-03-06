نشرت صحيفة “الأخبار” اللبنانية تقريرا كشفت فيه عن خضوع زوجة رئيس النظام المصري انتصار السيسي، لبرنامج تدريبي مكثف تحت إشراف جهاز المخابرات، لكي تتمكن من ممارسة العمل العام في محاولة لجعلها نسخة ثانية من سوزان مبارك، زوجة الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك.

المخابرات تشرف على تدريبها

وفي هذا السياق ذكر التقرير أنه يجري حاليا محاولة تأهيل زوجة السيسي مجددا، للانخراط في العمل العام الثقافي والخيري.

وذلك من قبل المخابرات التي تعتمد على تقديم قرينة رئيس النظام كسيدة وأم مصرية.

تقرير الصحيفة اللبنانية لفت إلى أن التمهيد بدأ لذلك منذ شهور قليلة، بالمقابلة التلفزيونية الأولى التي أُجريت مع السيدة انتصار، من قبل الإعلامية إسعاد يونس، عبر برنامج “صاحبة السعادة”.

واستكمل هذا بتبنيها جائزة للأطفال تحت مسمى «المبدع الصغير»، التي أطلقتها وزارة الثقافة برعايتها، علما بأنه لم يكن لها علاقة بها.

لكن ـ ووفق التقرير ـ فقد تم الزج باسمها فيها في محاولة لإظهارها كراعية للطفولة والأطفال في مصر.

وكله هذه مساعٍ حديثة لتحسين صورتها إعلاميا، وتصدير اسمها في أي مناسبات مستقبلية متعلقة بالطفولة.

انتصار السيسي ووزيرة الثقافة المصرية

انتصار السيسي معروف أنها ترتبط بعلاقة جيدة مع وزيرة الثقافة الحالية، إيناس عبد الدايم.

وبحسب “الأخبار” فإنه من المتوقع أن تطلب زوجة السيسي بقاءها على رأس الوزارة حتى لا تتأثّر سلباً برحيلها الخطط التي يُفترض أن تُنفّذها انتصار بالتعاون مع الوزارة في الشهور المقبلة.

بعدما تلقّت تدريبات عديدة على الظهور العلني والحديث والخطابة وطريقة الحركة في المناسبات، وغيرها من التفاصيل البروتوكولية. التي قرّرت الاهتمام بها انطلاقاً من رغبتها في ممارسة دور أكبر في الشأن العام.

ومن بين المشاريع التي دخلت أجندتها رعاية المرأة العاملة، حيث بدأت في خلال الفترة الحالية مناقشة تفاصيل كثيرة في هذا الإطار مع وزارة التضامن.

وهو ما قد يكون تمهيداً لدور أكبر لها في تلك المشاريع، وخاصة في ظلّ دعوتها إلى حضور بعض الفعاليات. التي يتم تنظيمها. ومن بينها معارض للمنتجات المنزلية.

ويشار إلى أنه في الفترة الأخيرة، بدأت زوجة السيسي التدوين عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي في المناسبات.

وهو ما لم يكن مألوفاً، ولا سيما في ظلّ تسليط الضوء إعلامياً على تلك التدوينات.

سوزان مبارك

وعلى خط موازٍ ووفق تقرير الصحيفة اللبنانية تجرى مناقشات لإعادة إحياء مشروع «القراءة للجميع» «ومكتبة الأسرة». لتوفير الكتب بثمن زهيد، والذي تبنته سوزان مبارك لنحو عقدين.

لكن بصورة أخرى هذه المرّة، وتحديداً عبر زوجة السيسي التي ستنخرط في نشاطات ثقافية واجتماعية.

كما نقلت الصحيفة عن مصادر في رئاسة الجمهورية أن انتصار لا تزال تفتقد أموراً عدة، ولا سيما تلك المرتبطة. بالمواجهة والحديث المباشر.

وهو ما يعيق تقديمها في مشاركات تبث على الهواء، ويدفع نحو الاستمرار في ظهورها المرتب والمنظم، وبفعاليات. محدودة للغاية حتى الآن.

المصادر أوضحت أيضا أن هذا الوضع، وإن لم يكن هو المأمول بشكل كامل، إلا أنه جزء من صورة مخطط. لها بشكل احترافي من جانب المخابرات.

وهو تخطيط تَدخل فيه عوامل كثيرة، من بينها تحسين القدرة على التعامل مع الأضواء، واختيار التوقيت المناسب للظهور. فضلاً عن الرغبة في تجنب انتقادات الإخوان.

وخاصة أن السيسي يرغب في أن لا تتعرّض زوجته لأي إساءات على غرار ما يواجهه هو، وفق الصحيفة.

الأمر الذي يعد جزءا من أسباب إبقائها متوارية خلال السنوات الماضية.

كما أنه ولا شك ستَدخل في الاعتبار المقارنات التي ستُجرى بين انتصار وبين قرينة الرئيس الراحل، حسني مبارك.

والتي نشطت في هذه المجالات، وخصوصاً أن النشاطات الثقافية الموجهة للطفل، وتحديداً جائزة «المبدع الصغير». جرى تصديرها بوصفها مسابقات جديدة ليس لها علاقة شكلاً بما قدّمته سوزان مبارك مِن قَبل، لكن فعلياً فإن بعض التفاصيل هي التي تَغيّرت فقط.

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