الإعلامية السعودية روزانا اليامي تظهر مع حبيبها الجديد حتى تكيد طليقها!

بعد أقل من شهر من إعلان طلاقها، فاجأت الإعلامية السعودية روزانا اليامي متابعيها، بإعلانها توديع العزوبية قريباً.

روزانا اليامي وحبيبها الجديد

ونشرت روزانا اليامي مقطع فيديو عبر “سناب شات”، يوثق أول ظهور لها مع حبيبها الجديد، والذي حرصت على عدم إظهار هويته. واكتفت بتصوير وجهها وهي تضع رأسها على كتفه.

وقامت روزانا اليامي بإهداء حبيبها أغنية “يا ذا الحب الجديد” للفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله.

ويظهر فقط من حبيب روزانا اليامي لحيته الطويلة، وهو ما جعلها تُعلق بالقول: “لازم حلاق”.

آخر يوم عزوبية

وأشارت روزانا اليامي إلى قرب دخولها القفص الذهبي مجدداً، وذلك بعدما نشرت سفرة طعام وأرفقتها بتعليق:”سفرة عزاب في آخر يوم عزوبية”.

وفي سياق آخر، كشفت روزانا سبب نزعها الحجاب بعدما أعلنت عن ارتدائه في منتصف العام الماضي.

لماذا خلعت روزانا اليامي الحجاب؟

كما ردت روزانا اليامي: “اجتهدت وجاهدت نفسي، لكن الله لم يكتب لي الثبات، والله وحده يعلم بالنوايا والقلوب، والله يصلحنا جميعاً”.

وفاجأت اليامي العام الماضي جمهورها بارتدائها الحجاب، حيث ظهرت في مقطع فيديو عبر حسابها في “سناب شات”. أكدت فيه أن هذه الخطوة جاءت عن قناعة وإيمان كبير بحسب تعبيرها.

روزانا اليامي طريحة الفراش

وقبل أسابيع، تعرضت روزانا ، لحادث سير مروع نتج عنه إصابات في وجهها، فيما فضلت الإعلامية السعودية عدم كشف الكثير من التفاصيل عن الحادثة.

كما انتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر الإعلامية السعودية على سرير المستشفى، كما تظهر الأضرار التي تعرضت لها سيارتها إثر الحادث.

بدورها، اكتفت اليامي بنشر صور عبر حسابها الرسمي على تطبيق ”سناب شات” لإصاباتها أثناء تلقيها العلاج داخل المستشفى.

وعلّقت قائلة: ”تعرضت لحادث والحمدلله الذي نعطيه فيجزينا بحفظه وبعينه التي لا تنام، اللهم لا اعتراض”.

نقل روزانا اليامي الى احد المستشفيات بعد تعرضها لحادث سير .. pic.twitter.com/gG3RRfm8r0 — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) February 26, 2021

“شفايفها” أثارت الجدل

وكانت روزانا قد اثارت الجدل مؤخرا بحديثها عن شفايفها حيث نشرت صورة طفلة عبر حسابها على انستغرام. وعلقت كاتبة: “يا رب أجيب بنت تشبهني وشفايفها زي شفايفي”.

طلاق روزانا اليامي

وقبل شهر، أعلنت الإعلامية السعودية اليامي، انفصالها عن زوجها، الذي يدعى ”خالد“، وذلك بعد مرور عام. ونصف على زواجها في أغسطس من عام 2019.

وأكدت روزانا ، في إجاباتها لجمهورها من خلال حسابها في تطبيق ”سناب شات“، أنها تستعد لإنهاء إجراءات الطلاق بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.

كما أرجعت اليامي سبب الطلاق إلى أنه ”نصيب“، متمنية أن يكتب الله الخير لها ولطليقها ويعوض كليهما بالأفضل وأن يوفقهما في حياتهما القادمة.

وأكدت روزانا أن عوض الله عليها أكبر من أي حزن على قضائه وقدره، موضحة في معرض ردها على متابع قال لها: ”وربي هو الخسران“. بأن الشيء الذي يمكن تعويضه ليس به خسارات.

واختتمت حديثها في هذا الشأن بأن الحياة لا تقف على أشخاص.

كما تثير الإعلامية اليامي الجدل بين الحين والآخر، أبرزها حين تغزلت بجرأة بالفنان المصري خالد سليم. وهو ما رآه ناشطون تجاوزا لعادات وتقاليد المجتمع السعودي المحافظ.

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