الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام منافسه فيتا كلوب بدوري الأبطال

لم ينجح فريق حامل اللقب السابق الأهلي للمرة الثانية على التوالي في تحقيق الفوز على منافسه الكونغو الديمقراطي فيتا كلوب.

لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكلا المنافسين. ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا.

هدفي التقدم لفيتا كلوب

ونجح فريق فيتا كلوب في إحراز هدف التقدم في المباراة عن طريق المهاجم ” ماكابي ليليبو” 23 عاماً. بعد اختراق فريق دفاع الأهلي المصري.

بتسديده جاءت بطريقة رائعة على يسار حارس مرمى المصري محمد الشناوي في الدقيقة ال 41. لينتهي منتصف الشوط الأول بهدف نظيف دون رد.

فريقنا يجري عمليات الأحماء قبل انطلاق المباراة 🦅 🔴#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/7APSAptRc7 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) March 6, 2021

كما وقلص فريق الأهلي هدف التعادل بواسطة اللاعب المصري محمد شريف محمد في الدقيقة ال 69. بعد عرضية جميلة من الجهة اليمني.

ليسددها بقدمه اللاعب على يمين فريق شباك فيتا كلوب. ليعود بعدها اللاعب البديل مروان محسن في إحراز هدف الثاني في الدقيقة ال71 من المباراة.

ضربة الجزاء

وتحصل فريق فيتا كلوب في الدقائق الأخيرة من اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب ” استاد القاهرة الدولي”. بعد ارتكاب الخطأ من قبل مدافعي فريق الأهلي المصري.

والذي فشل الحارس محمد الشناوي في التصدي لها في الدقيقة ال 80. عن طريق اللاعب “ريكي تولينجي”. لينتهي اللقاء بالتعادل بين كلا المنافسين.

تشكيلة فريق الأهلي المصري

ولعب فريق الأهلي المصري بقيادة المدرب الجنوبي الأفريقي” بيتسو موسيماني” 56 عاماً، بقيادة المدرب الجنوبي الأفريقي”بيتسو موسيماني” 56 عاماً .

أمام منافسه فيتا كلوب الكونغو الديمقراطي بقائمة تشكيلة على النحو التالي: في حراسة المرمي اللاعب المصري محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

أما في خط مركز الدفاع، أحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمود وحيد.

كما في مركز خط الوسط لعب كلاً من: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية، إلى جانب اللاعب محمد مجدي أفشة وحسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ووليد سليمان.

أما في خط هجوم الفريق اعتمد المدرب في التشكيلة على اللاعب مروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا.

بينما غاب عن تلك المواجهة كلاً من: لاعب الظهير الأيسر في الفريق التونسي علي معلول بعد تعرضه للإصابة في مباراته أمام فريق البايرن ميونيخ.

والتي خرج على إثرها من أرضية المعلب. في الدقيقة ال 24 من أحداث الشوط الأول، في مباراة دور النصف النهائي من كأس العالم للأندية.

الخسارة الأولى

في أولى خسارته في منافسات دوري أبطال أفريقيا لهذا العام 2020-2021م. تلقى حامل اللقب السابق فريق الأهلي المصري أمام منافسه العنيد والبطل التنزاني سيمبا بهدف نظيف دون رد. ليتصدر مجموعته في البطولة. خلال المباراة التي جمعت البطلين على ميدان الأخير.

الهدف الصاروخي التنزاني

وسجل هدف اللقاء الرائع في شباك حارس مرمى فريق الأهلي المصري ” محمد الشناوي” 32 عاماً. المهاجم الموزامبيق ” لويس ميكويسوني” 25 عاماً في فريق المستضيف سيمبا التنزاني. بتسديدة قوية جاءت في زاوية صعبة على الفريق الضيف المصري في الدقيقة ال 31 من المباراة.

⌚ نهاية المباراة! 🇪🇬 الأهلي 2 – 2 فيتا كلوب 🇨🇩 فيتا كلوب يخرج بنقطة هامة خارج الأرض بعد تعادل إيجابي مع الأهلي. 🤝#TotalCAFCL | #ASCASV | @AlAhly pic.twitter.com/OGob8tk9Us — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) March 6, 2021

ليتصدر بذلك الهدف صدارة مجموعته المنافسة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا. بست نقاط ثمينة، ليحل من بعده الفريق الخاسر الأهلي المصري.

وفيتا كلوب الكونغولي. بثلاث نقاط، ثم يأتي البطل السوداني المريخ في أدنى ترتيب المجموعة.

الأداء الباهت للأهلي

كما لم يقدم البطل المصري السابق الأهلي. الأداء الجيد أمام منافسه في المباراة أمام منافسه سيمبا التنزاني. طيلة مجريات اللقاء بين الفريقين.

في الدورة الثانية من منافسات دوري أبطال أفريقيا. مع الرتم البطيئ الذي خيم على صفوف فريق الأهلي المصري داخل المعلب.

وكذلك لم يصنع فريق الأهلي المصري. أي هجمات جماعية خطيرة أمام الفريق المستضيف التنزاني.

كما أن الهدف الوحيد جاء نتيجة التمركز الخاطئ للصفوف خط الوسط في الميدان. الذي نجح فيها هداف الفريق المنافس من تسديد الهدف من مسافة بعيدة على حارس مرمى الأهلي المصري.

الفوز على المريخ السوداني

كما ونجح فريق الأهلي المصري في تحقيق الفوز الأول في أولى مواجهاته أمام بطل الدوري السوداني المريخ السوداني بثلاثة أهداف نظيفة دون رد، في مباراة شهدت السيطرة والقوة بين الفريقين في دوري أبطال أفريقيا لعام 2020-2021م. منتصف الأسبوع الماضي.

الدوري المصري

ويتربع على عرش صدارة قائمة الترتيب فريق الزمالك المصري برصيد 30 نقطة بعد فوزه على الإسماعيلي المصري بهدفين مقابل هدف. وحيد ليحافظ على صدارة الترتيب.

ونجح فريق الأهلي في العودة إلى المركز الثاني وتخطيه فريق مصر المقاصة برصيد 24 نقطة. متساوياً مع فريق مصر المقاصة الذي يحتل المركز الثالث برصيد 24 نقطة من جدول الترتيب للدوري المصري الممتاز.

كما جاء فريق إنبي في ترتيب في المركز الرابع برصيد 23 نقطة. بفارق نقطة مع فريق المصري البوسعيدي بنفس النقاط. ليحتل في المركز الخامس.

وفي المركز السادس يأتي فريق بيراميدز المصري برصيد برصيد 22 نقطة. متساوياً مع المصري البوسعيدي. أما في المركز السابع جاء فريق سيراميكا كليو باترا برصيد 21 نقطة.

كما يحتل المركز الثامن جاء فريق الجونة المتراجع في ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة، متساوياً بذلك مع منافسه الاتحاد السكندري المصري بنفس النقاط في ترتيب المركز التاسع.

وفي المركز العاشر من جدول الترتيب. يأتي ترتيب فريق سموحة المصري برصيد 19 في الدوري المصري الممتاز.

فيتا كلوب والترتيب في الدوري

كما ويحتل فريق فيتا كلوب في ثاني ترتيب الدوري الممتاز برصيد 35 نقطة. بفارق نقطة وحيدة عن الجار المنافس مازيمبي برصيد 36 نقطة. الذي يتربع على صدارة الترتيب.