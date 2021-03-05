بعدما أشعلت فعلته القبيحة غضباً واسعاَ في الكويت .. هذا ما حدث مع قاتل القطط بالغاز

بعد ان اثار موجة غضب واسعة في الكويت، قررت النيابة العامة حبس قاتل القطط بالغاز 10 أيام على ذمة القضية وإحالته إلى السجن المركزي.

فيديو صادم

ضجت مواقع التواصل في الكويت بمقطع فيديو لمواطن كويتي يتباهى بقتل صغار القطط عن طريق الغاز.

ويظهر المواطن الكويتي بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، وهو يقوم بوضع قطط حديثة الولادة في علبة صغيرة ويقوم بقتلهم بحجة “الموت الرحيم”.

ويقول الشاب في الفيديو: “هؤلاء قطط تخلت عنهم والدتهم، وحاولت أن أعطيهم الحليب لكنهم رفضوا، ولذلك لا يوجد حل سوى أن أقوم بتجربة الموت الرحيم عليهم”.

ويستعرض الشاب الأدوات التي قتل بها القطط، ويقول: “أحضروا علبة غاز، وأداة حادة لعمل ثقب بالعلبة”، ثم يحكم إغلاق العلبة ويقوم بتعبئتها بالغاز، بينما يصدر صوت أنين القطتان اللتان يصارعان الموت.

“أتمنى أن آخذ فيهم أجر”

وبعد مرور دقائق، تتوقف القطتان عن الحركة وإصدار الصوت. ويقول المواطن: “تنظرون عشر دقائق أو أكثر، ثم تتأكدوا أنهم ماتوا، يقولون أن لديهم تسع أرواح، غير صحيح. أتمنى أن آخذ فيهم أجر، الله يرحمهم، وأتمنى أن تكونوا تعلمتوا الدرس”.

#اكتب_تغريده_للتاريخ#شاب_يقتل_قطط_الكويت

الكويت : معتوه في مشهد غير إنساني يقتل قطط مواليد بتجربة غاز وحبسهم داخل صندوق حتى الموت بزعم الموت الرحيم والأم تركتهم .. pic.twitter.com/M5qRSO4MrW — Mr. (@g_masteryou) March 3, 2021

ودشن الناشطون هاشتاج #شاب_يقتل_قطط_الكويت، عبروا خلاله عن غضبهم ومطالبتهم بمحاسبة الشاب.

وكانت الإعلامية مي العيدان أول المغردين وكتبت: ” حسبي الله ونعم الوكيل فيك، ليش تذبح وتخنق القطاوة خلهم بالشارع، شنو أذتك فيه”.

وتابعت العيدان: “ياويلك من الله يوم القيامة ويوم الملقى العظيم، بيوقفون ويحيلون بينك وبين الجنة لو كنت شنو مسوي. الله حرم علينا إزهاق الأرواح من غير ذنب هذا لازم يحاسب ياما شفت بشاعة، ماشفت بشاعة بهالطريقة، كيف تنام؟”.

حسبي الله ونعم الوكيل فيك ليش تذبح وتخنق القطاوه خلهم بالشارع شنو اذتك فيه ياويلك من الله يوم القيامه ويوم الملقى العظيم بيوقفون ويحيلون بينك وبين الجنه لو كنت شنو مسوي الله حرم علينا ازهاق الأرواح من غير ذنب هذا لازم يحاسب ياما شفت بساعه ماشفت بشاعه بالطريقه. . اشلون تنام pic.twitter.com/QoGEqOglti — مي العيدان (@mayal3eidan) March 2, 2021

الكويتيون غاضبون

وعلقت مغردة غاضبة وقالت: “كيف تجرأ على رش الغاز عليهم وكتمهم؟ قتل حيوانات ربي خلقها نفس ما خلقنا وتقتلونها بدم بارد، هذه الإنسانية التي تتحدثون عنها ياعديمين الرحمة؟ ياجعل عذابكم يكون أقوى من الآخرة ولا حتى في مُبرر يقتلهم”.

وطالب آخرون بمعاقبة الشاب بنفس الطريقة التي قام بها بتعذيب القطتين، فكتب مغرد: ” هذا حيوان يا ليت يحطوه في غرفه مجاري و يعبء غاز نفس الغاز الي قتل فيه القطط”.

#شاب_يقتل_قطط_الكويت هذا حيوان يا ليت يحط في غرفه مجاري و يعبء غاز نفس الغاز الي قتل فيه القطط. — ابوخالد (@abuauh1) March 3, 2021

ووافقه آخر الرأي وكتب: “أتمنى من الحكومة المعاقبة بالمثل، عبو بطنه غاز وخلوه منطاد طيروه ولا فجرو بطنه المهم لا نريده، حرام هالأشكال تعيش بينا”.

وتوقعت أخرى أن يتم تبرأة الشاب بحجة أنه مريض نفسياً. وعلقت: “أنا ما كملت الفيديو ما تحملت، بعد شوي يطلعون لنا يقولون مسكين مريض نفسي، مريض نفسي يقعد يحط غاز ويصور”.

#شاب_يقتل_قطط_الكويت 🥺💔 انا ما كملت الفيديو ما تحملت شلون يسوي جذيه .. بعد اشوي يطلعون لنا يقولون مسكين مريض نفسي 😒 مريض نفسي يقعد يحط غاز .. ويصور — 🐨❤supermafiaa❤🇰🇼 (@supermafiaa) March 3, 2021

ورفض آخر حجة “القتل الرحيم”، وكتب: ” قتل رحيم أجل!! هذه سادية وفضاوه شاري غاز وكرتون وثقب كان تركتهم في الشارع وفكيتهم شرك الله لا يسامحك”.

#شاب_يقتل_قطط_الكويت قتل رحيم اجل!! هذي سادية وفضاوه شاري غاز وكرتون وثقب كان تركتهم في الشارع وفكيتهم شرك الله لا يسامحك — llthamer (@llthamer1) March 3, 2021

محمد الجويهل وذبح بطريقة وحشية

وبينما لم يصدر أي تعليق رسمي من الجهات المختصة حول الفيديو. فقد سبق أن أثار مقطع فيديو للنائب السابق في مجلس الأمة محمد الجويهل غضباً في البلاد.

وذلك بعد ظهوره وهو يذبح الخراف والإبل والدجاج بطريقة غير احترافية احتفالاً بهزيمة منافسيه في الانتخابات البرلمانية. ما أثار حينها غضب جمعيات حقوق الحيوان والجمعيات البيئية.

وطالب الناشطون حينها وضع حد للممارسات العنيفة وغير الرحيمة تجاه الحيوانات في الكويت. خاصةً مع عدم تطبيق القوانين الواضحة في هذا الشأن. مطالبين بأن يسري الأمر على المراهقين والعابثين الذين يقتلون الحيوانات في الشوارع بغرض التسلية، خاصةً القطط والكلاب .

قانون الرفق بالحيوان

الجدير بالذكر أن قانون الرفق بالحيوان في الكويت، ينص على عقوبات تصل إلى الحبس لمدّة عام واحد مع غرامة مالية قدرها ألف دينار كويتي.

ويطبق القانون على كل من يخالف مواد نظام الرفق بالحيوان بإساءة معاملة الحيوانات أو تركها مهملة أو عرضها للبيع وهي مريضة أو إخضاعها للتجارب العلمية من دون ترخيص.

وينص القانون كذلك على مضاعفة العقوبة في حال معاودة ارتكاب الجرم في حقّ حيوان.

“معذب القطط” في السعودية

في يوليو 2020 تداول مغردون سعوديون بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مروّع لشاب يقوم بإحراق قطة في مشهد صادم أثار غضباً واسعاً .

لا حول ولا قوة الا بالله .

( لا يعذب بالنار إلا رب النار )

اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا .!💔💔 pic.twitter.com/YNKF2Btn7n — ‏DLY (@vvdlz) July 19, 2020

وأقدم الشاب في الفيديو الذي وثّقه بنفسه على سكب البنزين على القطة، من ثم إشعال النار في جسدها، لتهرب والنار تشتعل فيها بينما يقوم هو بملاحقتها وتصوير جريمته البشعة، حتّى ماتت .

كما وأثارت فعلة الشاب السعودي البشعة غضباً على مواقع التواصل الاجتماعيّ، ودشن مغرّدون هاشتاغ “معذب القطط” وسط مطالبات بمحاسبته.

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