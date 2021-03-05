بالصور: سيارة الراحل مارادونا الشهيرة تعرض للبيع في المزاد العلني

على الرغم من رحيل الأسطورة الساحرة في عالم كرة القدم الأرجنتيني “دييغو مارادونا” على عمر يناهز 60 عاماً.

داخل أحد المشافي في دولة الأرجنتينين. بعد إجراء عملية جراحية. إلا أن اسم مارادونا عاد مجدداً على الساحة.

بعد مضي أربع شهور على وفاته مع عرض سيارة امتلكها اللاعب، خلال فترة لعبه بالقارة الأوروبية للبيع بالمزاد. حيث ينتظر أن تحقق السيارة عائد بيع يساوي أضعاف قيمتها الحقيقية مع ارتباطها بمارادونا.

سيارة بورشه الشهيرة

كما وعرض سيارة “بورشه” امتلكها أسطورة كرة القدم الأرجنتيني الراحل مارادونا في آخر مواسمه في أوروبا للبيع في مزاد وهي السيارة التي شهدت جزءًا من تاريخ الأسطورة في ملاعب القارة العجوز الإيطالية.

مواصفات سيارته الفضية

وامتلك اللاعب الراحل مارادونا سيارة ” بورشه” المعروضة بالمزاد ذات اللون الفضي. وهي من طراز بورشه 911. والتي صنعت في عام 1992م، حيث كان مارادونا يقودها إلى التدريبات والمباريات حينما كان يلعب في فريق إشبيلية الإسباني في موسم 1992-1993م.

عرض سيارة "بورشه" امتلكها أسطورة كرة القدم الأرجنتيني الراحل #مارادونا في آخر مواسمه في #أوروبا للبيع في مزاد وهي السيارة التي شهدت جزءًا من تاريخ الأسطورة في ملاعب القارة العجوز pic.twitter.com/2maQ7jbt4D — الاتحاد الرياضي (@alittihadSport) March 4, 2021

الفريق الأخير

كما كان فريق إشبيلية الإسباني الفريق الأخير لمارادونا في القارة الأوروبية. بعد أن قضى فترة إيقاف لمدة 15 شهراً. بسبب سقوطه في اختبار للكشف عن المنشطات المحظورة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”. وكذلك الاتحاد الإسباني.

خبير عالم السيارات

وقال الخبير في عالم السيارات “جريجوري تيوتنز”. في دار بونامز للمزادات العالمية، إن “السيارة تسلمها مارادونا جديدة تماماً. وبسبب مكانة مالكها السابق قد تباع هذه السيارة بـ 3 أضعاف قيمة سيارة من نوعها في المزاد العلني”.

جريجوري تيوتنز خبير السيارات في دار بونامز للمزادات قال: "السيارة تسلمها مارادونا جديدة تماماً وبسبب مكانة مالكها السابق قد تباع هذه السيارة بـ3 أضعاف قيمة سيارة من نوعها" pic.twitter.com/B3510EnXxJ — الاتحاد الرياضي (@alittihadSport) March 4, 2021

ثمن سيارة مارادونا

وبدأ المزاد العلني بعرض سيارة الراحل مارادونا عبر شبكة الإنترنت يوم الأربعاء الماضي، كما من المقرر أن يستمر حتى العاشر من مارس الجاري.

وتقدر قيمة السيارة بنحو 200 ألف يورو. لكن الخبير تيوتنز أردف:” إن دار بونامز تتوقع أن تباع بثمن أكبر”.

الأسطورة مارادونا قاد السيارة الفضية المعروضة بالمزاد وهي من طراز بورشه 911 إنتاج عام 1992 إلى التدريبات والمباريات حين كان يلعب في فريق #إشبيلية الإسباني في موسم 1992-1993 pic.twitter.com/j0fBXbOohB — الاتحاد الرياضي (@alittihadSport) March 4, 2021

كما وأضاف، ” السيارة لن تجذب فقط محبي اقتناء السيارات لكنها أيضاً ستجذب عشاق كرة القدم ومارادونا “أسطورة اللعبة” وأن السيارة ستدخل المزاد بعد أن قطعت 120 ألف كيلومتر مسجلة في عدادها”.

عمر تلك السيارة

وقضت السيارة 20 عاماً مع مالك أخر. في جزيرة مايوركا الإسبانية. مع مالك أخر قبل أن يتناقلها العديد من محبي اقتناء السيارات في فرنسا.

كما أن قيمة السيارة ارتفعت كثيراً بعد أن توفي مارادونا في شهر نوفمبر الماضي عام 2020م داخل أحد المشافي الأرجنتينية.

مارادونا وبيع السيارة

وباع النجم الأرجنتيني مارادونا، تلك السيارة لمالك أخر في جزيرة مايوركا الإسبانية، واحتفظ بها لعقدين من الزمن داخل مخزن في دولة بلجيكا.

💢 لمن لا بعلم

يتولى دييجو مارادونا مسئولية تدريب فريق دورادوس المكسيكي والذي يلعب في دوري الدرجة الثانية — جول العربي – Goal (@GoalAR) November 7, 2018

قبل أن يتناقلها العديد من محبي اقتناء السيارات في فرنسا. وكما ستدخل المزاد بعد أن قطعت 120 ألف كيلومتر مسجلة في عداد السيارة.

حياته الشخصية

وولد اللاعب الأرجنتني “دييغو مارادونا”. في يوم ال 30 من شهر أكتوبر عام1960م، فى مدينة بوينوس ايريس عاصمة الارجنتين. قبل أن يرحل في يوم ال25 نوفمبر 2020م.

كما ويعتبر الكثير من الناس. بأن الأسطورة مارادونا. أحسن لاعب بتاريخ كرة القدم والأكثر جدلاً، حيث أنه لعب في مركز الهجوم والوسط.

الكلمات اصغر من وصف ماحدث اليوم .. مسي يكرم الراحل ماردونا في لقطة تاريخية #مسي pic.twitter.com/T9uAWTfp10 — YaSSir ALqaiSi (@Yassir_alqaisi) November 29, 2020

ولعب مع فريق منتخب الأرجنتين لكوره قدم وفاز مع فريقه بكأس العالم لكرة القدم سنة 1986 م. واشتهر بتلك البطولة بهدفه الرائع والجميل ضد منتخب إنجليترا، وصل كمان للنهائي ببطولة سنة 1990م.

إلى جانب اللعب مع العديد من الأندية الكبيرة في القارة الأوروبية. كنادي برشلونة وإشبيلية الإسباني ونادى نابولي الإيطالي وبوكا جونيورز الارجنتيني.

قرار الاعتزال لكرة القدم

وقد اعتزل الأرجنتيني مارادونا عالم كرة القدم وكان عمره 34 عاماً في وقتها. في عام 1997م، ولكن اللاعب بقي إلى يومنا هذا متصدراً لعناوين الصحف والمواقع الإلكترونية والبرامج الرياضية والسياسية بعد اعتزاله ووفاته.

مجلس بلدية نابولي يوافق على تغيير اسم ملعب سان باولو ليحمل اسم الأسطورة الراحل دييغو أرماندو ماردونا pic.twitter.com/2PKew3AyoC — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) December 4, 2020

كما أنه من للاعبين الذين لا يخافون من إبداء رأيهم بكل شيء. في كافة المجالات المختلفة سياسياً كان أم رياضياً، فكانت تصريحاته نارية وتثير الجدل عبر وسائل الاعلام المختلفة.

الخوض في عالم التدريب

ودرب الراحل مارادونا منتحب بلاده الأرجنتين في منافسات كأس العالم 2010م، كما أنه اشتهر بخلافاته مع الاتحاد الدولي لكرة القدم العالمية “الفيفا”.

على إثر المنشطات التي كان يتعاطها اللاعب والتي أثرت على مستواه الرياضي داخل ملاعب كرة القدم. حيث كان يتناول المخدرات.

وقبل وفاته العام الماضي اعترف أسطورة كرة القدم بأبوته لثلاثة أولاد ولدوا في كوبا في خليج المكسيك، ليضافوا إلى الأولاد الخمسة الذين سبق أن اعترف بهم.

كما ويعتبر الأسطورة مارادونا قدوة إلى نجوم عالم كرة القدم في الملاعب الأوروبية والأندية في مختلف دول العالم. كمثال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المهاجم في فريق برشلونة الإسباني.

والبرتغالي كريستيانو رونالدو. هداف الدوري الإيطالي مع فريق يوفنتوس ” السيدة العجوز” إلى جانب العديد من اللاعبين المتألقين في عالم كرة القدم.

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