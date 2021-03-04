مصطفى محمد يتعرض للطرد بعد الاعتداء على لاعب وغلطة سراي يشتكي

لم يمض على قدومه طويلاً في صفوف فريقه الجديد. ليتعرض المهاجم المصري مصطفى محمد 23 عاماً، في فريق غلطة سراي في الدقيقة ال 57 من مجريات أحداث اللقاء.

خلال مباراة فريقه أمام منافسه أنقرة جوتشو التركي. والتي انتهت بفوز الفريق المنافس بهدفين مقابل هدف وحيد.

عقوبة اللاعب مصطفى محمد

وكشفت تقارير صحفية تركية، بأن اللاعب المصري مصطفى محمد. قد يغيب عن المباراتين المقبلتين ضمن منافسات فريقه الذي انضم إليه نهاية شهر يناير الماضي على سبيل الإعارة. والقادم من فريق الزمالك المصري.

تعليق مدحت شلبي على طرد مصطفى محمد أمام فريق أنقرة جوتشو#مساء_ONTime#ONTime_Sports pic.twitter.com/GhEiNvp4dN — OnTime Sports (@ONTimeSports) March 3, 2021

وبينت تلك التقارير الصحفية، أن عقوبة الطرد للمهاجم المصري مصطفى المتألق مع فريق غلطة سراي ستمنعه من المشاركة في مباراة سيفا سبور التركي.

في الجولة المقبلة والتي ستقام يوم الأحد في السابع من شهر مارس / أذار المقبل. وكما سيغيب عن مباراة فريقه أمام منافسه قيصري سبور.

طرد مباشر لـ مصطفى محمد في الدقيقة 57، بعد استلامه الكرة بسبب ضربة بالكوع في وجه إبراهيم أكتا لاعب أنقرة جودجو. pic.twitter.com/ndUaiA9bZh — كابتن مصر A (@Mohamed14147437) March 3, 2021

والتي من المقرر أن تقام في الثالث عشر من شهر مارس المقبل. ضمن منافسات الدوري التركي للدرجة الأولى الممتازة.

أهداف مصطفى مع غلطة سراي

واستطاع اللاعب المصري المعار من نادي الزمالك المصري من الانسجام سريعاً داخل صفوف فريقه الجديد غلطة سراي. حيث تمكن من تسجيل ستة أهداف بالدوري الممتاز التركي في ستة مباريات متتالية.

هدفي مصطفى محمد مع جالاتا ساراي منذ قليل. ٦ مباريات ٦ أهداف 🙃 pic.twitter.com/dbi5gwDLm3 — ZamalekGoals (@ZamalekGoals) February 27, 2021

كما وسجل هدف وحيداً في مسابقة كأس تركيا منذ قدومه إلى الفريق. خلال موسم الانتقالات الشتوية الماضية.

تفاصيل حادثة الطرد

ومع انقضاء العشر دقائق الأولى من مجريات أحداث الشوط الثاني. وتحديداً في الدقيقة ال57 من اللقاء، أمام منافسه أنقرة ضمن منافسات الأسبوع الثامن والعشرين من الدوري التركي.

البطاقة الحمراء

كما وقام حكم المباراة بإشهار البطاقة الحمراء في وجه النجم المصري المتألق في صفوف غلطة سراي مصطفى محمد. بعد اعتدائه على أحد لاعبي الفريق المنافس.

ليستكمل فريق غلطة سراي منقوص ب 10 لاعبين. والذي أدى ذلك إلى خسارة فريق غلطة سراي أمام منافسه أنقرة بهدفين مقابل هدف وحيد.

مُصطفى محمد لاعب الزمالك المُعار إلى جالطه سراي التركي 🇹🇷 في مباراة انقره جوشو اليوم :

57 دقيقه ⏰

0 تسديدات ❌

لم يكسب اي التحام أرضي من 4 تعرض لها ❌

كسب 2 التحام هوائي من 6 🤝

فقد المرة 9 مرات ❌

تلقى بطاقة حمراء 🟥 pic.twitter.com/x9ErGAkZua — Zamalek Stats 📊 (@Zamalek_Stats) March 3, 2021

كما وجاء الهدف الأول مع نهاية أحداث الشوط الأول سددها لاعب الوسط التركي إبراهيم أكداغ 29 عاماً في الدقيقة ال45. عبر ركلة جزاء جاءت في شباك الفريق المنافس غلطة سراي.

بيان غلطة سراي بعد الطرد

وقال نائب رئيس نادي غلطة سراي التركي عبد الرحيم البيرق، في بيان صحفي له اليوم الخميس، للرد على الظلم التحكيمي الذي تعرض له الفريق أمام منافسه أنقرة جوتشوفي الدوري الممتاز.

في اللقاء الذي شهد طرد المهاجم المصري مصطفى محمد، بالإضافة إلى احتساب ركلة جزاء للفريق المنافس.

وطالب النائب التركي البيرق، الحكام الذين يريدون منافسات الدوري التركي للدرجة الممتازة. للمزيد من العدالة في مباريات ومنافسات الدوري، مردفاً: “الجميع مندهش من القرارات التحكيمية في مباراة غلطة سراي ضد أنقرة جوتشو التركي”.

🔴تقارير: جالاتا سراي يستعد لمخاطبة الاتحاد التركي لإلغاء طرد مصطفى محمد pic.twitter.com/t97t5yeufk — Yallakora (@Yallakoranow) March 4, 2021

وتساءل، هل هذه هي الطريقة التي تريدونها لإيقاف مصطفى محمد؟!، ولماذا نلقي ملايين الدولارات في الشوارع؟ كرة مصطفى محمد لا تستحق الطرد على الإطلاق. هل سيكون الحكم قادرًا على النوم بعد هذا القرار؟!

وفي ذات السياق، قال النائب الثاني في فريق غلطة سراي يوسف جوناي، بأن القرارات التحكيمية كانت مثيرة للجدل في لقاء أنقرة جوشو، بعدم احتساب ضربة جزاء واضحة للفريق.

ثم طرد مصطفى محمد بهذه الطريقة. مشددًا بأن هناك حملة ممنهجة لإيقاف خطورة غلطة سراي، ولن نسمح أبدًا بهذا المخطط ونسعى لفرض العدالة في المباريات القادمة.

صفقة الإعارة

وكشف عضو اللجنة التفيذية في فريق الزمالك المصري إبراهيم عبد الله في حوار له عبر قناة ” أون تايم سبورت” المصرية الرياضية في وقت سابق.

إن ” موعد الاستلام إدارة الزمالك لأموال صفقة الإعارة للاعب مصطفى محمد، وانتقاله الأسبوع الماضي إلى صفوف فريق جالاتا سراي خلال أيام”.

وأردف إبراهيم عبد الله، قائلاً: ” هناك شرط جزائي في حال تأخر الأموال لمدة لا تزيد عن خمسة أيام، سنحصل على غرامة مالية.

بقيمة 500 ألف دولار كغرامة. ثم 50ألف دولار عن كل تأخير، لكن النادي التركي ملتزم في كل الأمور دون مشاكل معنا”.

ترتيب جالاتا سراي

كما ويتربع سراي على صدارة الترتيب رغم خسارته أمام منافسه أنقرة 57 نقطة، بينما جاء في المركز الثاني بفارق فريق بشكتاش التركي متساوياً بنفس النقاط مع فريق غلطة سراي.

وجاء في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري التركي الممتاز فريق فنربخشة برصيد 54 نقطة، بينما في المركز الرابع جاء فريق طرابزون سبور برصيد 48 نقطة.

وتساوى فريق هاتاي سبور مع فريق طرابزون بنفس النقاط في المركز الخامس من جدول الترتيب، كما جاء في المركز السادس فريق غازي عنتاب برصيد 43 نقطة.

بينما في المركز السابع ألانيا سبور برصيد 42 نقطة في جدول الترتيب. وفي المركز الثامن جاء فريق فاتح كاراجومروك برصيد 41 نقطة.

وفي المركز التاسع من جدول ترتيب الدوري الممتاز. جاء فريق جوزتيبي برصيد 35 نقطة. بينما جاء في المركز العاشر أنطاليا سبور برصيد 34 نقطة في منافسات الدوري التركي للموسم الجاري.

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