صدمة مفاجئة في نادي برشلونة بشأن اللاعب بيكيه

على الرغم من غيابه الطويل مع فريقه برشلونة الإسباني، إلا أن النادي الكتالوني يعلن مجددًا عودة إلى الغياب من جديد. بعد شكوى اللاعب من ألام إصابته من جديد.

حيث تعرض المدافع الإسباني جيرارد بيكيه. خلال مواجهة فريق برشلونة في مباراة حملت القوة والشراسة من قبل الفريق الكتالوني. طيلة دقائق اللقاء.

الفحوصات الطبية تؤكد إصابة بيكيه في الرباط الجانبي للركبة اليمنى. مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة pic.twitter.com/r2eOilVrvx — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) March 4, 2021

والذي نجح في قلب الطاولة على فريق إشبيلية مرة أخرى في غضون أسبوع واحداً. وتحقيق الفوز الثمين بثلاثة أهداف مقابل هدفين. والتأهل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا لعام 2020-2021م.

تفاصيل الإصابة

كما ونشر فريق برشلونة الإسباني مساء يوم الأربعاء الماضي. بعد مباراة الفريق أمام فريق إشبيلية في بيان رسمي له عبر حسابه الرسمي. بأن الفحوصات الطبية تؤكد إصابة بيكيه. في الرباط الجانبي للركبة اليمنى. كما أن مدة غيابه تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة.

عاجل AS |

الخبر السار: عدم اصابة بيكيه بالرباط الصليبي الخلفي

الخبر السيء: الالتواء في الرباط الجانبي للركبة اليمنى (الالتواء من الدرجة الثانية) وهذا يعني غيابه عن مباراة باريس ايضًا. عودته قد تكون يوم 4 ابريل — FCB World (@FCBW_A7) March 4, 2021

هدف القاتل لبيكيه

واستطاع الإسباني بيكيه في فوز فريق فريقه برشلونة الإسباني. والتأهل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا، بتسجيله الهدف الثاني من ضربة رأسية بعد ركنية عرضية من الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي 33 عاماً في الوقت البديل.

ردة فعل ميسي على جون بيكيه في الدقيقة 93 🥺🥺❤️❤️ pic.twitter.com/I0IQuuXqjY — Mohamed ELmogy (@ELMOOGY74) March 3, 2021

قبل انتهاء المباراة وحسم اللقاء للفريق الضيف لإشبيلية. لتعود المنافسة من جديد في الأشواط الإضافية. وبعد المباراة قد اشتكى من آلام، وأنهى المباراة وهو يعرج على أرجله.

عودة بيكيه

كما وشهدت مباراة عودة اللاعب الإسباني في فريق برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه 34 عاماً، إلى تدريبات الفريق البلوغرانا الإسباني.

في دوري أبطال أوروبا أمام فريق باريس سان جيرمان، بعد الإصابة التي غيبته عن الملاعب ل 3 أشهر تقريباً.

وقد نشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية المقربة من إدارة فريق برشلونة في وقت سابق، بأن الإسباني بيكيه مدافع فريق الكتالوني سيعود إلى صفوف تشكيلة الأساسية. لفريق برشلونة الإسباني أمام منافسه القوي باريس سان جيرمان.

#برشلونة يعلن تعرض مدافعه #بيكيه لإصابة في الركبة ومن المحتمل غياب اللاعب عن المواجهة الحاسمة أمام باريس بدوري الأبطال pic.twitter.com/gOIoIe9X2U — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 4, 2021

فيما تم اتخاذ القرار النهائي بعد مشاركة المدافع الإسباني بيكيه في التدريبات الجماعية من قبل إدارة الفريق والجهاز الطبي.

بشأن اقحامه بتشكيلة الفريق أمام منافسه باريس سان جيرمان بعد التدريبات الجماعية يوم الإثنين الماضي.

كما وأصيب الإسباني جيرارد بيكيه قائد فريق برشلونة الإسباني في أربطة الركبة يوم 21 من شهر نوفمبر العام الماضي، في مباراة قوية أمام متصدر الدوري فريق أتلتيكو مدريد بداية الموسم الجاري.

تفاصيل المباراة أمام إشبيلية

ونجح فريق أصحاب الأرض برشلونة الإسباني في مباراة القوة والإثارة من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة ال 12 عن طريق اللاعب الفرنسي “عثمان ديمبلي” 23 عاماً بتسديدة قوية. فيما جاء هدف العودة إلى أجواء للمنافسة بعد قرب توديع فريق برشلونة المنافسة.

ليأتي الهدف الثاني عن طريق المهاري الإسباني “جيرار بيكيه” 34 عاماً. العائد من الإصابة بتسديدة رأسية من ركنية ثابتة عرضية للنجم الأرجنتيني “ليونيل ميسي” 33عاماً. جاءت في شباك الضيف إشبيلية في الدقيقة الثالثة من الوقت البديل قبل انتهاء اللقاء بين المنافسين.

يستحقون هذه الفرحة … فرحة كومان مع ميسي و بيكيه 😍😍😍😍 pic.twitter.com/I3aaQJGwXR — أبو خالد (@2bu5aled) March 3, 2021

هدف التأهل للفريق الكتالوني

ومع بداية الشوط الإضافي الأول في مباراة الإياب من مسابقة كأس ملك إسبانيا. نجح المهاجم الدنماركي “مارتين برايثوايت” 29 عاماً. من تسجيل هدف التأهل في الدقيقة ال 95. بعد تسديدة قوية. جاءت في شباك حارس مرمى إشبيلية الإسباني.

تشكيلة برشلونة

ولعب المدرب الهولندي رونالد كومان 57 عاماً بتشكيلة أساسية أمام منافسه القوي أتليتك بلباو، في حراسة الألماني تير شتيغن.

أما في خط دفاع الفريق الكتالوني كان كلاً من: الإسباني جوردي ألبا، واللاعب الفرنسي كليمون لونجليه، والأوروغواياني رونالد أراخو، بالإضافة إلى اللاعب الأمريكي سيرجينو دست. إلى جانب مشاركة جيرار بيكيه.

وكما في مركز خط الوسط لعب كلاً من: اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش، والهولندي فرينكي دي يونج.

وفي خط هجوم الفريق سيأتي الدنماركي مارتين برايثوايت، والفرنسي أنطوان جريزمان، ومواطنه عثمان ديمبيلي، إلى جانب الأرجنتيني ليونيل ميسي.

تشكيلة إشبيلية

واعتمد المدرب الإسباني ” جولين لوبيتيغي” 54 عاماً، على تشكيلة أساسية أمام منافسه برشلونة. حيث سيكون في حراسة المرمى اللاعب المغربي ياسين بونو.

كما جاء في خط الدفاع للفريق كلاً من: اللاعب كريم رقيق. جوليس كوندي. دييجو كارلوس.خيسوس نافاس.

هدف الريمونتادا من بيكيه 😍😍 اسيست غريزمان 🔥

pic.twitter.com/kHEIwJYJek — Super Culé (@SuperA7mado) March 3, 2021

أما في خط الوسط، كان اللاعب أوليفر توريس. فيرناندو. خوان خوردان.

وفي خط هجوم فريق إشبيلية جاء كلاً من: منير الحدادي. لوك دي بونج. سوسو

ومن المنتظر أن يلتقي فريق برشلونة الإسباني مع الفريق الفائز في مباراة الليلة. في إياب الدور النصف النهائي من كأس ملك إسبانيا. والتي سيواجه فريق ليفانتي أمام نظيره أتلتيك بلباو. في مواجهة صعبة على كلا الفريقين.

ترتيب الليغا الإسبانية

كما ويتربع على صدارة الترتيب. فريق أتلتيكو مدريد برصيد 58 نقطة. بينما يحتل فريق برشلونة الإسباني الذي نجح بالفوز على فريق إشبيلية بهدفين نظيفين ليبقى في المركز الثاني مؤقتاً خلف المتصدر أتلتيكو مدريد برصيد 53 نقطة. بفارق نقطتين عن جاره أتلتيكو مدريد. ليشتعل منافسة الدوري من جديد.

وفي المركز الثالث يحتل ريال مدريد الإسباني برصيد 53 نقطة متساوياً مع غريمه برشلونة الإسباني، الذي فشل في تحقيق الفوز على منافسه ريال سوسيداد. والاكتفاء بالتعادل الإيجابي مع منافسه الضيف على ميدانه.

كما جاء في المركز الرابع. يأتي فريق إشبيلية المتراجع في المنافسة هذا الموسم، بعد فشله في تحقيق الفوز على فريق برشلونة في مباراة قمة جولة” الديربي” الرابع والعشرين. ليتجمد رصيده عند 48 نقطة في جدول الترتيب.

MARCA | كومان و رجاله لم يفقدوا الإيمان بحظوظهم، رغم أن اشبيليه أنجز واجبه في مباراة الذهاب، إلا أن تشكيلة كومان صنعت الملحمة. ▪️ إيمان بيكيه بالقدرة على التأهل فرض التمديد، و رغم إصابته، تحامل على نفسه و لم يغادر، كان عليه أن يتحمل هذا اليوم. pic.twitter.com/TeETowxtCt — FCB World (@FCBW_A7) March 4, 2021

وفي المركز الخامس بالترتيب فريق ريال سوسيداد برصيد 42 نقطة، بفارق نقطة وحيد عن صاحب المركز السادس يأتي فريق فياريال برصيد 37 نقطة.

فيما يحتل في برصيد فريق ريال بتيس 36 نقطة في المركز السابع متساوياً مع فريق ريال بتيس، وفي المركز الثامن جاء فريق ليفانتي الذي حقق الانتصار مؤخراً عل متصدر الدوري أتلتيكو مدريد برصيد 31 نقطة.

أما في المركز التاسع جاء فريق غرناطة بنفس عدد النقاط برصيد 30 نقطة، وفي المركز العاشر فريق سليتا فيغو برصيد 29 نقطة.

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