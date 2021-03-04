تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق قيام مقيم في مدينة الرياض بالسعودية، بتصوير النساء أثناء ركوبهن معه، ثم ينشر ذلك بوسائل التواصل الاجتماعي.

عباءة مفتوحة

ويظهر المقيم بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، وهو يسلط الكاميرا على الفتاة التي تجلس في المقعد. الخلفي من السيارة، وترتدي عباءة ونقاب، وينشر المقطع مرفقاً بأغنية هندية رومانسية، بينما تلوح الفتاة بيدها للكاميرا.

مقيم في #الرياض يصور النساء أثناء ركوبهن معه وينشر ذلك بوسائل التواصل الاجتماعي. pic.twitter.com/BptXm9v8QN — طرق الرياض (@Ruh_Rd) March 3, 2021

كما نشر الناشطون فيديو لمقيم آخر يفعل نفس الأمر مع الفتيات، ويقوم بنشر المقطع عبر “تيك توك”.

كمان هذا ينزل ف التيك توك💔💔 pic.twitter.com/8XFiBnTODQ — عبدالعزيز (@a1_a511) March 3, 2021

حاسبوا الفتاة أيضاً

وأثار الفيديو غضباً واسعاً بين المغردين الذين رجحوا أن الفتاة سعودية، وطالبوا بالجانب إلى القبض على السائق. محاسبتها أيضاً مؤكدين أنها تعلم بالتصوير وقبلت به، فكتب أحدهم:”أتمنى يمسكون البنت قبل المقيم، مصيبة إذا هي مسترخصة نفسها”.

اتمنى يمسكون البنت قبل المقيم مصيبه اذا هي مسترخصه نفسها😕💔💔💔 — ‘✨ (@on_o19) March 3, 2021

وطالب آخر بترحيل السائق وكتب: “ترحيل ترحيل لازم ينظف البلد من هالنوعيات”.

ترحيل ترحيل لازم ينظف البلد من هالنوعيات — 🇸🇦 SAMEERAH ALTUWAIJRI 🇸🇦💚 (@sameerah_it) March 3, 2021

ورفض آخر أن يتم إلقاء اللوم على المقيم فقط، وكتب: “ما دخل الغريب والمقيم، اللي تقبل هالتصرف رخيصة. ومال سايب وهي المفروض تتعاقب قبل المصور”.

وش دخل الغريب والمقيم …. اللي تقبل هالتصرف رخيصة ومال سايب وهي المفروض تتعاقب قبل المصور . — مزاج الورد 🌹 (@atamimiwarda) March 3, 2021

ووافقه الرأي آخر وقال: “مع الأسف الخطأ عليها كان يفترض يوم شاهدت منه هذه الحركات اتصلت على رجال الأمن وبلغت عنه”.

مع الأسف الخطأ عليها كان يفترض يوم شاهدت منه هذه الحركات اتصلت على رجال الأمن وبلغت عنه — حسن العبدالعزيز (@hassan_AA9) March 3, 2021

وكتب سلطان أبو فهد: “لو ماهي راضية كان ماجلست بالوضعيه هذه وفاتحة عبايتها”.

لو ماهي راضيه كان ماجلست بالوضعيه هذي وفاتحه عبايتها — سلطان ابو فهد (@sul6an_01) March 3, 2021

وهاجم آخر الفتاة قائلاً: “ذهب الحياء والحشمة والأنوثة حسبنا الله ونعم الوكيل”.

ذهب الحياء والحشمه والانوثه حسبنا الله ونعم الوكيل — مواطن اصيل (@ABCD04287455) March 3, 2021

وألقى آخر باللوم على النظام في السعودية، وكتب: “صار النظام عندنا مضروب فيه بالجدار، وراح تشوف الخافي أعظم. نريد الدولة تطبق النظام زي أي دولة. أصبحنا مسخرة”.

صار النظام عندنا مضروب فيه بالجدار. وراح تشوف الخافي أعظم نبي الدولة تطبق النظام زي اي دولة. صرنا مصخرة — مــجــيــد الحربي (@Ai9rF15) March 3, 2021

ليست أول مرة

وسبق أن تداول ناشطون مقطع فيديو مشابه في الرياض أيضاً، لسائق تاكسي يقوم بتصوير النساء أثناء توصيلهن. وينشر المقاطع عبر تطبيق “تيك توك”.

ويظهر بالفيديو لحظة توثيق السائق لركوب سيدة ترتدي عباءة سوداء ونقاب، وبمقطع آخر نشره عبر “تيك توك”. ظهرت سيدة أخرى ترتدي عباءة ملونة.

وأثار المقطع موجة غضب واسعة بين السعوديين الذين طالبوا بالقبض عليه وجلده ثم ترحيله. كما اقترحوا أن يتم “سعودة” قطاع النقل بشكل تام.

سائق تاكسي في #الرياض يقوم بتصوير النساء أثناء توصيلهن، وينشر المقاطع في برنامج التيك توك. pic.twitter.com/HJuugLxbRU — طرق الرياض (@Ruh_Rd) October 28, 2020

ولم تكن المرة الأولى التي تتكرر بها هذه الحادثة بحذافيرها، فقد شهدت السعودية العام الماضي. موقفاً مشابهاً بإحدى المحافظات حين أقدم سائق سعودي على تصوير عدد من الراكبات معه في السيارة.

وقام حينها بنشر ما صوّره عبر حسابه بموقع الفيديوهات القصيرة “تك توك” مما فجر موجة غضب ضده من عديد. من المغردين والنشطاء، مطالبين السلطات السعودية باتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

#عاجل لمن يهمه الامر @kamnapp @bip_ksa #سائق_يصور_الراكبات النساء اللي يركبون معاه دون علمهم وينشرها في مواقع التواصل الاجتماعي بين جماعتهم مسوي فيها زاحف ومحد يجيبني .. على باله أنه في بلدهم .. لا أوصيكم يالشعب السعودي افضحوه وخلوه عضه وعبرة لباقي سواقين التاكسي الاجانب pic.twitter.com/7yYG6ieE9P — بـ ا سـ مـ ة ا لـ عـ تـ يـ بـ يـ 🇸🇦 ║▌│█│║▌║││█ (@Basima_AlOtaibi) September 6, 2020

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