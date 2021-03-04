مقيم في السعودية يتحرش بالفتيات
مقيم في السعودية يتحرش بالفتيات
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“شاهد” سائق يتحرش بالفتيات السعوديات أثناء ركوبهن معه بالسيارة ويثير ضجة واسعة

كتب وطن
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تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق قيام مقيم في مدينة الرياض بالسعودية، بتصوير النساء أثناء ركوبهن معه، ثم ينشر ذلك بوسائل التواصل الاجتماعي.

عباءة مفتوحة

ويظهر المقيم بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، وهو يسلط الكاميرا على الفتاة التي تجلس في المقعد. الخلفي من السيارة، وترتدي عباءة ونقاب، وينشر المقطع مرفقاً بأغنية هندية رومانسية، بينما تلوح الفتاة بيدها للكاميرا.

كما الناشطون فيديو لمقيم آخر يفعل نفس الأمر مع الفتيات، ويقوم بنشر المقطع عبر “تيك توك”.

حاسبوا الفتاة أيضاً

وأثار الفيديو غضباً واسعاً بين المغردين الذين رجحوا أن الفتاة سعودية، وطالبوا بالجانب إلى القبض على السائق. محاسبتها أيضاً مؤكدين أنها تعلم بالتصوير وقبلت به، فكتب أحدهم:”أتمنى يمسكون البنت قبل المقيم، مصيبة إذا هي مسترخصة نفسها”.

وطالب آخر بترحيل السائق وكتب: “ترحيل ترحيل لازم ينظف البلد من هالنوعيات”.

ورفض آخر أن يتم إلقاء اللوم على المقيم فقط، وكتب: “ما دخل الغريب والمقيم، اللي تقبل هالتصرف رخيصة. ومال سايب وهي المفروض تتعاقب قبل المصور”.

ووافقه الرأي آخر وقال: “مع الأسف الخطأ عليها كان يفترض يوم شاهدت منه هذه الحركات اتصلت على الأمن وبلغت عنه”.

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وكتب أبو فهد: “لو ماهي راضية كان ماجلست بالوضعيه هذه وفاتحة عبايتها”.

وهاجم آخر الفتاة قائلاً: “ذهب الحياء والحشمة والأنوثة حسبنا الله ونعم الوكيل”.

وألقى آخر باللوم على النظام في السعودية، وكتب: “صار النظام عندنا مضروب فيه بالجدار، وراح تشوف الخافي أعظم. نريد الدولة تطبق النظام زي أي دولة. أصبحنا مسخرة”.

ليست أول مرة

وسبق أن تداول ناشطون مقطع فيديو مشابه في الرياض أيضاً، لسائق تاكسي يقوم بتصوير النساء أثناء توصيلهن. وينشر المقاطع عبر تطبيق “تيك توك”.

ويظهر بالفيديو لحظة توثيق السائق لركوب سيدة ترتدي عباءة سوداء ونقاب، وبمقطع آخر نشره عبر “تيك توك”. ظهرت سيدة أخرى ترتدي عباءة ملونة.

وأثار المقطع موجة غضب واسعة بين السعوديين الذين طالبوا بالقبض عليه وجلده ثم ترحيله. كما اقترحوا أن يتم “سعودة” قطاع النقل بشكل تام.

ولم تكن المرة الأولى التي تتكرر بها هذه الحادثة بحذافيرها، فقد شهدت السعودية العام الماضي. موقفاً مشابهاً بإحدى المحافظات حين أقدم سائق سعودي على تصوير عدد من الراكبات معه في السيارة.

وقام حينها بنشر ما صوّره عبر حسابه بموقع الفيديوهات القصيرة “تك توك” مما فجر موجة غضب ضده من عديد. من المغردين والنشطاء، مطالبين السلطات السعودية باتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

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