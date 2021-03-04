“التوظيف المباشر” مطلب عام من قبل العمانيين.. فهل يستجيب السلطان هيثم بن طارق؟

طالب الشباب العماني في السلطنة عبر حملة إلكترونية بمواقع التواصل، بتفعيل “التوظيف المباشر” للباحثين عن عمل، بعيدا عن المقابلات الشخصية والاختبارات التي يرون أنها تظلم الكثير من الشباب.

#التوظيف_المباشر بعد المعاناه التي يعيشها الباحثين عن عمل لعدة سنوات وبعد إجراء العشرات من الاختبارات والمقابلات يرى الباحثون عن عمل ان التوظيف المباشر هو الحل المجدي والوحيد pic.twitter.com/vlN2WnEnr2 — شو سالفة هاشتاق عمان؟؟ (@a2Roo76d) March 4, 2021

وتصدر وسم “التوظيف المباشر” قائمة الوسوم الأكثر تداولا في تويتر السلطنة، وأكد العديد من النشطاء أنه مطلب عام.

#التوظيف_المباشر

التوظيف المباشر بدون المقابلات الشخصية والاختبارات مطلب — محمد المعولي (@1993Mohammed93) March 4, 2021

#التوظيف_المباشر يا وزارة العمل عمري ٣٥ سنة وتعبت نفسيا و أخاف على نفسي من الجنون ، وظفوني وريحوا عقلي من التِّيه — وطن (@Supergl11514276) March 4, 2021

ورأى ناشطون في تعليقاتهم عبر الوسم وفق ما رصدته (وطن) أن إصرار الباحثين عن عمل على مطلب التوظيف المباشر. سببه وجود فجوة واسعة بين هذه الشريحة ووزارة العمل.

لماذا إصرار الباحثين عن عمل على #التوظيف_المباشر و #التوظيف_المباشر_هو_الحل وجود فجوة واسعة بين هذه الشريحة و@Labour_OMAN لا توجد شفافية واضحة في آلية الفرز للشواغر.لا توجد متابعة على أرض الواقع في المقابلات التي تعمل. عدم وجود تنسيق بين القطاع الخاص و @Labour_OMAN وهمية الوظائف. pic.twitter.com/h0wdCdx37j — مسار (@masar_dev) March 4, 2021

موضحين أنه لا توجد شفافية واضحة في آلية الفرز للشواغر، حسب وصفهم.

كما أنه لا توجد متابعة على أرض الواقع في المقابلات التي تتم. فضلا عن عدم وجود تنسيق بين القطاع الخاص ووزارة العمل، وفق النشطاء.

وأكد حامد سعيد عكعاك أن التوظيف المباشر للعماني يزيد الانتعاش المحلي للتجار الصغار ويدعمهم، وكذلك يزيد من الحركة التجارية داخل البلاد.

هل تعلم بأن #التوظيف_المباشر للعماني يزيد الانتعاش المحلي للتجار الصغار ويدعمهم وكذلك يزيد من الحركة التجارية داخل البلاد ؟؟؟ بل وحتى انه سيقضى على أكبر مصيبه وهي ( الفراغ القاتل ) . pic.twitter.com/zGiIfHY5py — حامد سعيد عكعاك (@hamidakaak) March 4, 2021

مشددا على أنه سيقضي في الوقت ذاته على أكبر مصيبة وهي (الفراغ القاتل) حسب وصفه.

بينما قال هشام الخروصي، إن الباحث عن عمل بين نارين “إما قبول أي وظيفة تعرض عليه من قبل وزارة العمل.أو التخلي عن تلك الوظيفة التي تخالف مساره التعليمي.”

الباحث عن عمل بين نارين:

قبول اي وظيفة تعرض عليه من قبل وزارة العمل.

أو التخلي عن تلك الوظيفة التي تخالف مساره التعليمي. فيأرب عجل على أخواننا الباحثين بوظائف تليق بهم.#التوظيف_المباشر pic.twitter.com/gk37OsFwPL — هشام الخروصي (@56hisakr) March 4, 2021

وسلط مصبح الهطالي الضوء على مثال حي لهذه الأزمة، حيث أرفق بتغريدته صور قرارات حكومية. وعلق:”ابنائنا في هذا الوسم يناشدون الحكومة بالتوظيف_المباشر بعد دخولهم في معهد العلوم الصحية قبل ٥ سنوات”

ابنائنا في هذا الوسم يناشدون الحكومة ب #التوظيف_المباشر بعد دخولهم في معهد العلوم الصحية قبل ٥ سنوات وكان سبب دخولهم هذا المجال هو التوظيف المباشر ولكن للأسف بعد التخرج حدث مالا يحمد عقباه وأصبحوا من ضمن الفئة الباحثة عن العمل

#حقوق_خريجين_ochs3 pic.twitter.com/pCZNS8Z6en — مصبح الهطالي (@M__A__namur) March 4, 2021

وتابع موضحا:”وكان سبب دخولهم هذا المجال هو التوظيف المباشر. ولكن للأسف بعد التخرج حدث مالا يحمد عقباه. وأصبحوا من ضمن الفئة الباحثة عن العمل .”

ودون أحد النشطاء ما نصه:”الظروف اكبر مننا والبطالة نار وجمر والحلول ماهي بيدينا هذا مقدر ومكتوب.”

الظروف اكبر مننا و #البطالة نار وجمر

والحلول ماهي بيدينا هذا مقدر ومكتوب.#التوظيف_المباشر pic.twitter.com/u8Q04fXwbM — єzz αвυσнα (@roma3nia) March 4, 2021

من جانبه اعتبر سالم الذخري أن التوظيف بالاقدمية “حق وعدل ومساواة، وبالتالي يكون التوظيف المباشر مناسباََ للجميع. خصوصاً المعلمين فقد “ضاعت سنواته بلا أمل مشرق.” حسب قوله.

أزمة الباحثين عن عمل

وتبذل الحكومة العمانية مؤخرا جهودا كبيرة ملموسة بتوجيهات من السلطان هيثم بن طارق، لحل مشكلة الباحثين عن عمل وتقليل نسب البطالة.

وذلك عقب حزمة قرارات جريئة عبر استبدال الموظفين الأجانب بالعمانيين. ووقف تعين الوافدين بأي وظيفة حكومية. وتوفير العديد من فرص العمل للشباب في القطاعين العام والخاص.

وتسعى سلطنة عمان من خلال التوجهات الجديدة إلى استيعاب مواطنيها الباحثين عن عمل من خلال استبدال الموظفين الأجانب بعمانيين. وذلك وفق دعوة سابقة وجهتها وزارة المال للشركات الحكومية.

جدير بالذكر أن وزارة المالية العمانية، دعت مؤخرًا الشركات الحكومية ببدء العمل على استبدال الموظفين الأجانب بعمانيين في. “أسرع وقت ممكن” لاستيعاب المواطنين الباحثين عن عمل.

ويقود السلطان هيثم بن طارق مشروعا وطنيا لتغيير وجه السلطنة يبدأ بتعمين الوظائف خاصة الحكومية. وتشغيل الشباب الباحثين عن عمل وحل أزمتهم في أسرع وقت وفق ضوابط وخطة ممنهجة.

البطالة في سلطنة عمان

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي بسلطنة عمان خلال الأيام الماضية، تصدر وسم “تجمع سلمي للباحثين 2021” . والذي تفاعل معه العشرات من المغردين.

كما وتتربع قضية البطالة على عرش القضايا التي تشغل بال الشباب العماني.

ويشار إلى أن السلطان هيثم بن طارق، أصدر حزمة قرارات جريئة في هذا الشأن منذ توليه الحكم.

وبدأت هذه القرارات تؤتي ثمارها مؤخرا في عمليات تعمين بعض الوظائف واتباع سياسة الإحلال الوظيفي.

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