التوظيف المباشر مطلب العمانيين
التوظيف المباشر مطلب العمانيين
الهدهد

“التوظيف المباشر” مطلب عام من قبل العمانيين.. فهل يستجيب السلطان هيثم بن طارق؟

كتب وطن
0

طالب الشباب العماني في السلطنة عبر حملة إلكترونية بمواقع التواصل، بتفعيل “التوظيف المباشر” للباحثين عن عمل، بعيدا عن المقابلات الشخصية والاختبارات التي يرون أنها تظلم الكثير من الشباب.

وتصدر وسم “التوظيف المباشر” قائمة الوسوم الأكثر تداولا في تويتر السلطنة، وأكد العديد من النشطاء أنه مطلب عام.

ورأى ناشطون في تعليقاتهم عبر الوسم وفق ما رصدته (وطن) أن إصرار الباحثين عن عمل على مطلب التوظيف المباشر. سببه وجود فجوة واسعة بين هذه الشريحة ووزارة العمل.

موضحين أنه لا توجد شفافية واضحة في آلية الفرز للشواغر، حسب وصفهم.

كما أنه لا توجد متابعة على أرض الواقع في المقابلات التي تتم. فضلا عن عدم وجود تنسيق بين القطاع الخاص ووزارة العمل، وفق النشطاء.

وأكد حامد سعيد عكعاك أن التوظيف المباشر للعماني يزيد الانتعاش المحلي للتجار الصغار ويدعمهم، وكذلك يزيد من الحركة التجارية داخل البلاد.

مشددا على أنه سيقضي في الوقت ذاته على أكبر مصيبة وهي (الفراغ القاتل) حسب وصفه.

بينما هشام الخروصي، إن الباحث عن عمل بين نارين “إما قبول أي وظيفة تعرض عليه من قبل وزارة العمل.أو التخلي عن تلك الوظيفة التي تخالف مساره التعليمي.”

اقرأ أيضاً

مغرد عماني شهير يحذر العمانيين من الكمامات الواردة من الإمارات وينشر فيديو كارثي!

السلطات السعودية تحجب موقعا عمانيا تموله الإمارات سرا

ما قصة هاشتاج “عهد عمان” الذي تصدر الترند في السلطنة خلال ساعات قليلة

وسلط مصبح الهطالي الضوء على مثال حي لهذه الأزمة، حيث أرفق بتغريدته صور قرارات حكومية. وعلق:”ابنائنا في هذا الوسم يناشدون الحكومة بالتوظيف_المباشر بعد دخولهم في معهد العلوم الصحية قبل ٥ سنوات”

وتابع موضحا:”وكان سبب دخولهم هذا المجال هو التوظيف المباشر. ولكن للأسف بعد التخرج حدث مالا يحمد عقباه. وأصبحوا من ضمن الفئة الباحثة عن العمل .”

ودون أحد النشطاء ما نصه:”الظروف اكبر مننا والبطالة نار وجمر والحلول ماهي بيدينا هذا مقدر ومكتوب.”

من جانبه اعتبر سالم الذخري أن التوظيف بالاقدمية “حق وعدل ومساواة، وبالتالي يكون التوظيف المباشر مناسباََ للجميع. خصوصاً المعلمين فقد “ضاعت سنواته بلا أمل مشرق.” حسب قوله.

أزمة الباحثين عن عمل

وتبذل الحكومة العمانية مؤخرا جهودا كبيرة ملموسة بتوجيهات من السلطان هيثم بن طارق، لحل مشكلة الباحثين عن عمل وتقليل نسب البطالة.

وذلك عقب حزمة قرارات جريئة عبر استبدال الموظفين الأجانب بالعمانيين. ووقف تعين الوافدين بأي وظيفة حكومية. وتوفير العديد من فرص العمل للشباب في القطاعين العام والخاص.

وتسعى سلطنة عمان من خلال التوجهات الجديدة إلى استيعاب مواطنيها الباحثين عن عمل من خلال استبدال الموظفين الأجانب بعمانيين. وذلك وفق دعوة سابقة وجهتها وزارة المال للشركات الحكومية.

جدير بالذكر أن وزارة المالية العمانية، دعت مؤخرًا الشركات الحكومية ببدء العمل على استبدال الموظفين الأجانب بعمانيين في. “أسرع وقت ممكن” لاستيعاب المواطنين الباحثين عن عمل.

ويقود السلطان هيثم بن طارق مشروعا وطنيا لتغيير وجه السلطنة يبدأ بتعمين الوظائف خاصة الحكومية. وتشغيل الشباب الباحثين عن عمل وحل أزمتهم في أسرع وقت وفق ضوابط وخطة ممنهجة.

البطالة في سلطنة عمان

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي بسلطنة عمان خلال الأيام الماضية، تصدر وسم “تجمع سلمي للباحثين 2021” . والذي تفاعل معه العشرات من المغردين.

كما وتتربع قضية البطالة على عرش القضايا التي تشغل بال الشباب العماني.

ويشار إلى أن السلطان هيثم بن طارق، أصدر حزمة قرارات جريئة في هذا الشأن منذ توليه الحكم.

وبدأت هذه القرارات تؤتي ثمارها مؤخرا في عمليات تعمين بعض الوظائف واتباع سياسة الإحلال الوظيفي.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

قد يعجبك ايضا
الهدهد

مغرد عماني شهير يحذر العمانيين من الكمامات الواردة من الإمارات وينشر فيديو كارثي!

الهدهد

السلطات السعودية تحجب موقعا عمانيا تموله الإمارات سرا

الهدهد

ما قصة هاشتاج “عهد عمان” الذي تصدر الترند في السلطنة خلال ساعات قليلة

الهدهد

ناشط إماراتي يزعم أن سلطنة عمان ستستضيف تجمعا دوليا لردع إيران وحساب عماني يرد

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More