موعد مباراة برشلونة واشبيلية اليوم في إياب كأس إسبانيا والقنوات الناقلة

في مباراة ستشهد الإثارة القوية بين فريق برشلونة الإسباني أمام منافسه فريق إشبيلية. مساء اليوم الأربعاء. في إياب دور النصف النهائي من كأس ملك إسبانيا.

في مباراة ستكون صعبة على الفريق الكتالوني الذي خسر مواجهة الذهاب في المسابقة. بينما نجح منافسه من التفوق عليه بهدفين نظيفين دون رد.

كما ونجح فريق برشلونة بعد تلك المباراة من مواجهة إشبيلية الأسبوع الماضي في قمة الجولة الرابعة والعشرين من منافسات الليغا الإسبانية. بنفس النتيجة.

ويعيش بذلك معنويات عالية قبيل مواجهة مرة أخرى في مسابقة الكأس. والعودة من أجل تقليص الفارق، فهل سينجح برشلونة أمام منافسه العنيد إشبيلية أم لا ؟!

موعد المباراة

كما من المقرر أن يخوض فريق برشلونة الإسباني أمام منافسه إشبيلية. في مباراة قوية وشديدة بين الفريقين في قمة الجولة لمنافسات الجولة في الدوري الإسباني، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”. ودول قطر والكويت والبحرين واليمن.

فيما ستكون عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين وليبيا. وسوريا ولبنان، وكذلك الأردن.

وستبث وقائع المباراة بين فريقا برشلونة وإشبيلية في دور النصف النهائي من كأس ملك إسبانيا على قناة ليبيا الرياضية، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 12303. واستقطاب الرأسي. وبمعدل الترميز 27500.

كما سيبث على قناة rai 1 الرياضية الأجنبية. عبر القمر الصناعي هوت بيرد ترددها 11766. واستقطاب الرأسي. معدل ترميز 27500.

ميسي يقود برشلونة للفوز على اشبيلية بنتيجة 2-0 ويواصل صدارة هدافي الدوري الاسباني TCL mobile iraq pic.twitter.com/CsHqu6hEkc — IQ-PRO – موقع المحترفين (@IraqiProPlayers) February 27, 2021

وعلى ذات القناة بتردد 10992. والاستقطاب رأسي. معدل ترميز 27500، كما ستبث على قناة BT Sport ESPN الأجنبية، بتردد عبر القمر الصناعي 10993. واستقطاب أفقي. وبمعدل ترميز 27500.

والقناة نفسها بتردد على القمر الصناعي 11386. واستقطاب أفقي. وبمعدل ترميز 29500، كما ستبث أيضاً على قناة Sport 1 Czechia الرياضية الأجنبية، بتردد عبر القمر الصناعي 11804. واستقطاب رأسي. وبمعدل ترميز 28000.

تشكيلة فريق برشلونة

ومن المتوقع أن يلعب المدرب الهولندي رونالد كومان 57 عاماً بتشكيلة أساسية أمام منافسه القوي أتليتك بلباو، في حراسة الألماني تير شتيغن.

أما في خط دفاع الفريق الكتالوني سيكون كلاً من: الإسباني جوردي ألبا، واللاعب الفرنسي كليمون لونجليه، والأوروغواياني رونالد أراخو، بالإضافة إلى اللاعب الأمريكي سيرجينو دست. إلى جانب مشاركة جيرار بيكيه.

وكما في مركز خط الوسط سيلعب كلاً من: اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش، والهولندي فرينكي دي يونج.

وفي خط هجوم الفريق سيأتي الدنماركي مارتين برايثوايت، والفرنسي أنطوان جريزمان، ومواطنه عثمان ديمبيلي، إلى جانب الأرجنتيني ليونيل ميسي.

تشكيلة منافسه إشبيلية

وسيعتمد المدرب الإسباني ” جولين لوبيتيغي” 54 عاماً، على تشكيلة أساسية أمام منافسه برشلونة. حيث سيكون في حراسة المرمى اللاعب المغربي ياسين بونو.

كما سيأتي في خط الدفاع للفريق كلاً من: اللاعب كريم رقيق. جوليس كوندي. دييجو كارلوس.خيسوس نافاس.

أما في خط الوسط، اللاعب أوليفر توريس. فيرناندو. خوان خوردان.

وفي خط هجوم فريق إشبيلية سيكون كلاً من: منير الحدادي. لوك دي بونج. سوسو

ترتيب الليغا الإسبانية

يتربع على صدارة الترتيب. فريق أتلتيكو مدريد برصيد 58 نقطة. بينما يحتل فريق برشلونة الإسباني الذي نجح بالفوز على فريق إشبيلية بهدفين نظيفين ليبقى في المركز الثاني مؤقتاً خلف المتصدر أتلتيكو مدريد برصيد 53 نقطة. بفارق نقطتين عن جاره أتلتيكو مدريد. ليشتعل منافسة الدوري من جديد.

تساوي برشلونة مع غريمه ريال مدريد

وفي المركز الثالث يحتل ريال مدريد الإسباني برصيد 53 نقطة متساوياً مع غريمه برشلونة الإسباني، الذي فشل في تحقيق الفوز على منافسه ريال سوسيداد. والاكتفاء بالتعادل الإيجابي مع منافسه الضيف على ميدانه.

كما جاء في المركز الرابع. يأتي فريق إشبيلية المتراجع في المنافسة هذا الموسم، بعد فشله في تحقيق الفوز على فريق برشلونة في مباراة قمة جولة” الديربي” الرابع والعشرين. ليتجمد رصيده عند 48 نقطة في جدول الترتيب.

وفي المركز الخامس بالترتيب فريق ريال سوسيداد برصيد 42 نقطة، بفارق نقطة وحيد عن صاحب المركز السادس يأتي فريق فياريال برصيد 37 نقطة.

فيما يحتل في برصيد فريق ريال بتيس 36 نقطة في المركز السابع متساوياً مع فريق ريال بتيس، وفي المركز الثامن جاء فريق ليفانتي الذي حقق الانتصار مؤخراً عل متصدر الدوري أتلتيكو مدريد برصيد 31 نقطة.

أما في المركز التاسع جاء فريق غرناطة بنفس عدد النقاط برصيد 30 نقطة، وفي المركز العاشر فريق سليتا فيغو برصيد 29 نقطة.

هدافي الدوري الإسباني

كما ويتربع على صدارة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم 2020-2021، اللاعب الأرجنتيني في صفوف فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي برصيد 19 هدفاً.

بينما زميله السابق الأوروغواياني في فريق برشلونة لويس سواريز الذي يلعب في صفوف مع فريق أتلتيكو مدريد برصيد 16 هدفاً.

وفي المركز الثالث يحتل اللاعب الإسباني جيرارد مورينو مع فياريال برصيد 14هدف. بينما يأتي اللاعب المغربي يوسف النصيري برصيد 13 هدف مع فريق إشبيلية الإسباني بفارق ثلاثة أهداف عن المتصدر.

بفارق هدف عن الديك الفرنسي كريم بنزيما الهاجم في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني الذي يحتل المركز الخامس برصيد 12 أهداف.

أكونيا تواجد ضمن تدريبات نادي إشبيلية استعدادا لمباراة برشلونة. pic.twitter.com/WyI0AyOCc3 — FCB World (@FCBW_A7) March 2, 2021

بعد عودة الفريق مؤخراً إلى سكة الانتصارات من جديد في مبارياته الأخيرة. فيما تعرض اللاعب الفرنسي للإصابة والتي ستغيبه عن المشاركة أمام فريق أتالاتنا الإيطالي.

في دوري أبطال أوروبا والدوري المحلي كذلك. فيما لم يحدد الفريق الطبي في فريق ريال مدريد بعد. عودته إلى المشاركة مع صفوف فريقه في منافسات الريال.

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