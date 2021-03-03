مطعم في دبي يقدم القهوة والمشروب في زجاجات حليب الأطفال ونشطاء: “عيال آخر زمن مسخرة”

أثارت صور تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر تقديم المشروبات في مطاعم ومقاهي إمارة دبي للزبائن بالزجاجات المخصصة لشرب الحليب للأطفال، استنكاراً واسعاً.

وأظهرت الصور التي جرى تداولها، ورصدتها “وطن”، تقديم مطاعم الإمارات المشاريب بطريقة جديدة عبر زجاجات حليب الأطفال.

لهذا الحد وصل الامر بالامارات ولا الشباب بشربوا بكل فخر …هزلت والله 😱

مقهى بالامارات يقدم المشروبات بـ رضاعات الأطفال 😫 pic.twitter.com/fiNUontPGD — Randa Tayeb (@Randa__official) March 2, 2021

وأشار عدد من المغردين الى أن الصور تم التقاطها من دبي وتحديدًا من مقهى One Million Cafe.

إنتشار ظاهرة جديدة في المقاهي وهي تقديم المشروبات بـ رضاعات الأطفال، وتم البدأ بتطبيقها في الإمارات! pic.twitter.com/TiUbrIMjlU — Screen Mix (@ScreenMix) March 2, 2021

وبحسب الصور المتداولة، فقد تم وضع المشروبات التي يقدمها المقهى داخل زجاجات الحليب قبل تقديمها للزبائن.

#صورة متداولة لمقهى خليجي يقدم المشروبات بـ رضاعات الأطفال . .

. pic.twitter.com/5DqfzpUGai — أخبار السعودية – هام (@Newss_24) March 2, 2021

جدل واسع

وأثارت الصور جدلًا على “تويتر” حيث اعتبرها البعض فكرة جديدة ومبتكرة للترويج والتسويق.

اشي بقلب المعدة — yara qawasmi🇵🇸❤️ (@yaraqawasmi1) March 2, 2021

ياعيب شو هالقرف هاد — Amira (@Ssss8292) March 3, 2021

سلامات تخيلو شكلي ارضع تيهطرذنيرسخس 😭😭😭😭 https://t.co/5VhhewUWuL — ج 𐤀 (@eivaix) March 2, 2021

انتشار ظاهرة جديدة في المقاهي وهي تقديم المشروبات في رضاعات الأطفال.. 😳🤏🏻 لهذا الحد وصل بنا التقليد الأعمى ؟! #معقوله pic.twitter.com/1OCIjsx0Z7 — أجوان ❥࿐💛🌿 (@Ajwaaaaaan) March 2, 2021

ظاهرة سخيفة انتشرت في بعض مقاهي العالم وهي تقديم المشروبات بـ رضاعات الأطفال pic.twitter.com/VWVKzhAKFP — رياض الربيع (@riyadhdc) March 2, 2021

دعاية لجذب الزبائن

فيما اعتبرها البعض غير ملائمة لجذب المزيد من الزبائن دون الالتفات لجودة المنتج أو طريقة تقديمه.

لهذا الحد وصل الامر بالامارات ولا الشباب بشربوا بكل فخر …هزلت والله 😱

مقهى بالامارات يقدم المشروبات بـ رضاعات الأطفال 😫 pic.twitter.com/fiNUontPGD — Randa Tayeb (@Randa__official) March 2, 2021

#حط_فمك_بلسانك

إنتشار ظاهرة جديدة في المقاهي وهي تقديم المشروبات بـ رضاعات الأطفال، وتم البدء بتطبيقها في الإمارات . . . pic.twitter.com/IxcbLn6LgW — دانــــا💎. (@DanaD900) March 2, 2021

اهو شوف منظرهم اللي يقرف .. إنتشار ظاهرة جديدة في مقاهي الامارات

وهي تقديم المشروبات بـ رضاعات الأطفال، بدأت في العين الإمارات .

🧐🍼 pic.twitter.com/cDQFWcUBbP — مِفلسعه و فاصله (@Zanna_me) March 3, 2021

تقديم المشروبات ب رضاعات الأطفال

وتم البدء بها في الامارات باقي السيرلاك فقط !!! pic.twitter.com/w6zjpz015M — adel alshaikh (@abothamer139) March 2, 2021

اقتصاد دبي لن يعود قبل 2023

وفي وقت سابق، كشفت وكالة “ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية” عن خبر صادم لحكام دبي محمد بن راشد يخصّ اقتصاد الإمارة .

وقالت وكالة “ستاندرد آند بورز جلوبال”، إن اقتصاد إمارة دبي لن يعود إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا قبل العام 2023.

وأضافت الوكالة في تقرير، أن وتيرة التعافي الاقتصادي ستكون بطيئة في دبي، نظرا للآثار الكبيرة على الاقتصاد بسبب الجائحة.

التراجع الأكثر حدة في الخليج

وحسب التقرير، شهدت دبي التراجع الأكثر حدة في عدد السكان في منطقة الخليج، بانخفاض قدره 8.4 بالمئة، قياسا على متوسط تراجع 4 بالمئة بمجمل المنطقة.

وتوقع التقرير تعافي الناتج المحلي الإجمالي خلال 2021، من الانخفاض الحاد الذي تسببت به الجائحة وانخفاض أسعار النفط العام الماضي.

وأورد أن القطاعات الرئيسة في دبي، وتحديدا العقارات والسياحة والضيافة والتجزئة، تحت الضغط للأشهر 12-24 شهراً المقبلة.كما نقلت “الأناضول”

السياحة تتلقى ضربة كبيرة

وتلقى قطاع السياحة، شديد الأهمية للإمارة، ضربة كبيرة بفعل القيود المشددة التي اتخذتها دبي على دخول الأجانب. قبل أن تستأنف استقبال السياح اعتبارا من 7 يوليو / تموز الماضي وسط تعاف بطيء بسبب المخاوف الصحية وظهور سلالات جديدة للفيروس.

وأشار إلى استمرار التحديات التشغيلية لقطاع العقارات في دبي. ومن المتوقع أن تكون نتائج القطاع بالعام الماضي ضعيفة، مع تحسن طفيف فقط بالعام الحالي.

وتوقع التقرير أن تبقى ربحية الشركات العقارية تحت الضغط والمديونية مرتفعة، مما يدفع إلى خفض وإلغاء توزيعات الأرباح للحفاظ على النقد أو تسييل الأصول لخفض الديون.

الدعارة في الامارات

هذا وتعتزم السلطات الإماراتية، الإعلان عن فتح باب الترخيص لبيوت الدعارة في البلاد بشكل رسمي، وذلك في دبي وأبوظبي. ضمن خطة الانفتاح على العالم.

وكشف حساب “أسرار إمارتية” الشهير، في تغريدة رصدتها “وطن”، تفاصيل القرار الإماراتي المقرر تنفيذه في القريب العاجل. وسط صمت السلطات الإماراتية على ما يجري تداوله.

#معلومات_صادمة#السلطات_الإماراتية تستعد للإعلان عن فتح باب ترخيص بيوت الدعارة بصورة رسمية وعلى العلن في #دبي و #أبوظبي ضمن خطتها للانفتاح على العالم بما يعرف بمسميات الديمقراطية والحداثة#أسرار_إماراتية pic.twitter.com/YOk3Ho0S2i — أسرار إماراتية (@asraremaratia) February 16, 2021

وقال الحساب على تويتر: “السلطات الإماراتية تستعد للإعلان عن فتح باب ترخيص بيوت الدعارة بصورة رسمية وعلى العلن في دبي وأبوظبي”.

وأشار الحساب الإماراتي، إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة الإمارات للانفتاح على العالم بما يعرف بمسميات الديمقراطية والحداثة، وفق تعبيره.

تحذير من شرطة أبوظبي

وفي وقت سابق، أطلقت شرطة إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، تحذيراً إلى أولياء الأمور، من حسابات قالت إنها “سرية” لأبنائهم المراهقين. عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الشرطة إن الأبناء يتحايلون على الرقابة الأسرية بحسابات سرية، من أجل أهداف غير أخلاقية. محذرة الأسر من إهمال مراقبة أبنائهم عند استخدام شبكة الانترنت.

وأشارت الشرطة إلى أن كثير من المراهقين قاموا بعمل حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لمغافلة ذويهم.

ونبهت على أنه من الضروري أن يظل الآباء في حالة تتبع ومراقبة مستمرة لأبنائهم. وذلك لحمايتهم من الابتزاز الالكتروني الذي وقع فيه عديد من المراهقين.

وتابعت شرطة أبو ظبي بقولها بأنه “يوجد أشخاص ينتحلون صفة الفتيات ويستدرجون ضحاياهم بصور وعبارات معينة، بغرض ابتزازهم لاحقاً”.

كما وأضافت شرطة أبو ظبي أن “عمليات الابتزاز تبدأ بالكلمات العاطفية عادة، ناصحة الأسر بعدم الانشغال عن أبنائها”. داعية العائلات إلى الحرص على حمايتهم من مخاطر التنمر والتهديد والتحرش ومشاركة الصور.

وشددت الشرطة الإماراتية على ضرورة تحذير الفتيات من تبادل ونشر صورهن ومقاطع الفيديو خاصتهن عبر مواقع التواصل.

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