كشفت صحيفة “التايمز” البريطانية، عن الهدية التي قدمها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لدوقة ساسكس، ميغان ماركل ، زوجة الأمير البريطاني هاري. وذلك بعد أسابيع من مقتل جمال خاشقجي.

ميغان ماركل و هدية ثمينة ومأدبة عشاء

وقالت الصحيفة البريطانية، إن ماركل تلقت مجوهرات هدية من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أثناء مأدبة عشاء.

كما أوضحت الصحيفة، أن القرطيْن صممها محل “تشوبارد” في لندن. وارتدتهما ميغان أثناء زيارة لفيجي مستعارة. بدلاً من القول إنها هدية من الأمير الذي توصل تقرير للمخابرات الأمريكية إلى أنه هو الذي أمر بقتل خاشقجي في اسطنبول عام 2018.

القرطين صمما على شكل ثريا

وقال المكتب الإعلامي في قصر كينسنغتون، إن القرطين المصممين على شكل ثريا، واللذين ارتدتهما جوقة ساسكس في فيجي بعد ثلاثة أسابيع من قتل خاشقجي، اقترضا. بدلاً من القول إنهما هدية من محمد بن سلمان.

كما قال مساعد، إن دوق ودوقة ساسكس زعما أنهما استعارا القرطين من مجوهرات تشوبارد.

وقال محامون للدوقة ميغان ماركل ، إنها قالت عن القرطين مستعارين، إلا أن كل فرد من حاشيتها كان يعرف مصدرهما. ولم تكن تعرف في حينه عن الشائعات حول ضلوع الأمير بجريمة القتل.

هدية زفاف

ونقلت الصحيفة، عن مصدر قوله، إن الطاقم في لندن المسؤول عن تسجيل تفاصيل كل الهدايا المقدمة للأمراء اعترفوا بهذا لاحقا.

وحسب الصيحفة، فقد أكدوا أنها هدية زفاف من محمد بن سلمان والذي دعته الملكة إليزابيث لمأدبة غداء أثناء زيارة استمرت ثلاثة أيام لبريطانيا في آذار/ مارس 2018 وقبل شهرين من زفاف ميغان وهاري.

وارتدت الدوقة القرطين مرة ثانية في عيد ميلاد ولي العهد، أمير ويلز السبعين بحفلة في قصر باكنغهام في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر.

كما أشارت الصحيفة، إلى أنه لا يوجد ما يشير إلى أن ولي العهد السعودي قدمها للدوقة بنفسه أو قابلها أبدا. وكهدية من الزعماء الأجانب، فإن القرطين يعتبران من ملكية التاج الملكي. وكانت جاهزة لكي تستخدم من الدوقة، ولا تستطيع بيعها إن أرادت.

وقال محاموها إنها حديثها عن استعارتها يعني أنها مستعارة من أملاك التاج. ونفوا قولها إنها استعارتها من محل المجوهرات.

وقبل رحلة دوق ودوقة ساسكس إلى فيجي، كان خبر مقتل خاشقجي في معظم الأخبار العالمية.

وفي 12 تشرين الأول/ أكتوبر، وقبل أربعة أيام من بداية الرحلة، ذكرت صحيفة “التايمز” أن قادة العالم هاجموا بن سلمان بشبهة ضلوعه في الجريمة.

وفي 20 تشرين الأول/ أكتوبر، وقبل ثلاثة أيام من مأدبة العشاء في فيجي، اعترفت السعودية أن الصحافي قتل على يد مسؤوليها.

وعبّر الطاقم في لندن عن قلقهم عندما شاهدوا الدوقة وهي ترتدي القرطين، وأخبروا قصر كينسنغتون الذي قرر عدم إخبارها أثناء الرحلة.

وقال مصدر، وفق الصحيفة: “اتخذنا قرارا بعدم مواجهة ميغان وهاري لعدم معرفتنا ماذا سيكون الرد”.

الأمير هاري مندهش

وبعد ارتداء ميغان القرطين مرة أخرى، قرر المسؤولون إخبار هاري الذي بدا مندهشا، وأن الناس يعرفون مصدرهما.

وعبّر الطاقم الملكي عن دهشته من ارتداء الدوقة القرطين نظرا لموقفها من حقوق المرأة في السعودية. وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2016 وقبل أن يعرف العالم بعلاقتها مع الأمير هاري، شاركت ميغان في مؤتمر “قمة الشباب العالمي” الذي عقد في أوتاوا الكندية، حيث التقطت لها صورة مع الناشطة السعودية لجين الهذلول.

وقال العارفون بالقصر الملكي، إن دعم ميغان لقضايا المرأة ومقابلتها للهذلول هو سبب قوي يجعلها لا تقابل محمد بن سلمان.

وقبل أيام من زفاف هاري وميغان في أيار/ مايو 2018، اعتقلت السلطات السعودية لجين الهذلول. وقالت عائلتها إنها تعرضت للتعذيب أثناء الحبس. وأفرج عنها الشهر الماضي، لكن شقيقتها لينا تقول إنها لا تزال ممنوعة من السفر.

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