ما قصة هاشتاج “عهد عمان” الذي تصدر الترند في السلطنة خلال ساعات قليلة

تصدر وسم جديد يخص زوجة السلطان هيثم بن طارق، السيدة عهد بنت عبدالله البوسعيدية، قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر السلطنة احتفاءا بإطلالة زوجة السلطان الأخيرة.

وبعد تصدر وسم “السيدة الجليلة” بالأمس، تصدر اليوم وسم جديد بعنوان “عهد عمان”. قائمة الوسوم الأكثر رواجا بالسلطنة.

وحول العمانيون الوسم لتظاهرة إلكترونية احتفاء بـ الإطلالة الأخيرة للسيدة عهد البوسعيدية.

#عهد_عمان ومن ذا على الناس ِقد جَمّلكْ

فللّهِ في خَلقِهِ ما يُريدُ

ولِله ِدَرُّكَ ما أجْملَكْ .. pic.twitter.com/zF5BbuI8Qe — أحمد الخروصي (@AhmedKharousi85) March 3, 2021

هذا واقترحت ‏‏‏الدكتورة بدرية الوهيبية، رئيسة صالون العمانية الثقافي، ونائبة رئيسة جمعية المرأة العمانية بمسقط سابقا. عبر مشاركتها بالوسم وضع صورة السيدة عهد بنت عبدالله، في جميع مدارس السلطنة.

أقترح إضافة وتعليق صورة السيدة الجليلة عهد حرم صاحب الجلالة السلطان هيثم -حفظه الله- في جميع مدارس السلطنة تقديرا للسيدة الأولى، وتأكيدا لدور المرأة العمانية في تنشئة الأجيال الواعدة والمتسلحة بنور العلم.

( رسالتي للمعنيين ) #عهد_عمان #إضافة_صورة_السيدة_الجليلة_في_المدارس pic.twitter.com/Dg7VLDi41B — د.بدرية الوهيبية (@um_reman) March 3, 2021

وكتبت:”أقترح إضافة وتعليق صورة السيدة الجليلة عهد حرم صاحب الجلالة السلطان هيثم، في جميع مدارس السلطنة تقديرا للسيدة الأولى.”

وتابعت أن ذلك يأتي تأكيدا لدور المرأة العمانية في تنشئة الأجيال الواعدة والمتسلحة بنور العلم.

كما كتب آخر مشيدا بإطلالة سيدة عمان الأولى:”السيدة الجليلة عهد نفتخر فيك، طلة سموك طيبة بطيب اصلك”

#عهد_عمان

السيدة الجليلة عهد نفتخر فيك

طلة سموك طيبة بطيب اصلك سحب الكرم بالجود تسكب أياديك

ويسقي معين الخير والخير فضلك الله يدوم ذخر وبحياتك يهنيك

وينعم عليك بعافية طول عمرك وبل المخايل ✍ pic.twitter.com/mjpcxjxBca — ♡ وبل المخايل ♡ (@FPwEQtCi2mqRCWa) March 3, 2021

بينما نشر علي العبري، صورة تجمع السلطان هيثم بن طارق وزجته السيد عهد، وعلق عليها بقوله:”إنا نرى فيكم مستقبل عمان الزاهر.”

وكتبت مغردة باسم بسمة:”وراء كل رجل عظيم إمرأة، دمتي لعُمان سيدة الانسانية الاولى. نفاخر بك الأمم بما يحمله قلبك من عظيم الانسانية وقربك من الشعب ومعناته.”

وراء كل رجل عظيم إمرأه #السيده_الجليله دمتي لــ #عُمان سيدة الانسانية الاولى نفاخر بك الأمم بما يحمله قلبك من عظيم الانسانية و قربك من الشعب ومعناته

حفظكَم الله لنا ذخرا وفخراً لعمان وشعبها الوفي 🤲 ❤️#هيثم_بن_طارق#عهد_عمان pic.twitter.com/1jbFD4WDBA — بسمة؏ــُمـان 🇴🇲 (@basmahoman) March 3, 2021

عقوبة لمن يتعدى على أفراد الأسرة الحاكمة

ويشار إلى أنه تزامناً مع تصدر زوجة السلطان هيثم بن طارق، السيدة عهد بنت عبدالله البوسعيدية، حديث العمانيين أعاد حساب “إنستا عمان” المختص بالشأن العماني. نشر نص المادة 25 من قانون المطبوعات والنشر في البلاد.

المسائل المحظور نشرها في السلطنة

وذكر الحساب بما نص عليه قانون المطبوعات والنشر، تحديدً في الفصل الرابع، حول المسائل المحظور نشرها. وهي ما من شأنه النيل من شخص السلطان أو أفراد الأسرة المالكة تلميحا أو تصريحا بالكلمة أو بالصورة.

كما نصت المادة على أنه لا يجوز التحريض ضد نظام الحكم في السلطنة أو الإساءة إليه أو الإضرار بالنظام العام. أو الدعوة إلى اعتناق أو ترويج ما يتعارض مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف.

وفي المادة 35 من نفس القانون، نصت على أن من خالف أحكام المادة (٢٥) من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات. أو بغرامة لا تتجاوز “ألفي” ريال عماني، أو بالعقوبتين معا، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في أي قانون آخر.

السيدة الجليلة تتصدر

هذا وقد تفاعل أمس الثلاثاء، العديد من المغردين والنشطاء العمانيين في السلطنة. بشكل كبير مع أحدث إطلالة للسيدة عهد بنت عبدالله البوسعيدية.

وبمناسبة هذه الإطلالة اللافتة دشن المغردون وسماً بعنوان “السيدة_الجليلة”. والذي تصدر خلال وقت قصير ضمن قائمة الوسوم الأكثر تداولاً في السلطنة.

الصور الرسمية المتداولة لإطلالة السيدة عهد البوسعيدية، أظهرتها بملابس لافتة خضراء اللون نسقت باحترافية.

وأشاد ناشطون بزوجة السلطان هيثم وحضورها الدائم بين المواطنين، لافتين إلى جمالها البارز وفي نفس الوقت الوقار والاحترام الذي تظهر به كوجهة مشرفة للسلطنة.

ورغم الظهور القليل لها إلا أن النشطاء في السلطنة يشيدون دائما بإطلالات السيدة عهد زوجة السلطان، ودورها الفاعل في المجتمع خاصة في الجانب الإنساني.

زوجة السلطان حديث العمانيين في يوم المعلم

وفي أواخر فبراير الماضي، وجهت زوجة السلطان العماني هيثم بن طارق، عهد بنت عبدالله البوسعيدية. رسالة تهنئة إلى المعلم العماني، في ذكرى يوم المعلم. التي توافق 24 شباط/فبراير من كل عام، في السلطنة.

وقالت حرم السلطان العماني في رسالتها حينها “إن الامتنان للعلم وأهله لهو غاية المأمول وسبيل المعرفة والتقدم للأمم.”

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