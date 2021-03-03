“شاهد” روبي تشعل الأهرامات بـ”حتة تانية” ووصلة رقص وفستان جرئ

تصدرت الفنانة المصري روبي، قائمة الموضوعات الأكثر تداولاً عبر محرك بحث “جوجل”، وذلك بعد عودتها مرة أخرى لإحياء. الحفلات الغنائية، وإطلالتها الجريئة بالحفل.

حيث قدمت روبي حفلاً غنائياً ضخماً تحت سفح أهرامات الجيزة، احتفالا بألبومها الجديد “حتة تانية”. وسط عدد كبير من جمهورها العريض الذين حرصوا على اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس”كورونا”.

وقامت الإعلامية اللبنانية رزان مغربي بتقديم فقرات الحفل، والتي بمجرد إعلانها عن حضور روبي تعالت هتافات وصيحات الإعجاب.

فستان جريء

وظهرت روبي بفستان أسود لامع عاري الكتف، بفتحة جانبية، وكان في استقبالها منتج ألبومها وليد منصور، الذي تولى الإشراف على الحفل.

وبالإضافة إلى أغنية ألبومها الجديد “حتة تانية”، أشعلت روبي الحفل بعدد من أغانيها الشهيرة مثل “إنت عارف ليه”، و”ليه بيداري”.

وشارك روبي في إحياء الحفل الفنان أحمد عصام، والذي قدم فقرة من الـ fire works خطفت أنظار الجميع.

عودة روبي بعد سنوات

وحرصت روبي على إعادة نشر مقاطع فيديو وصور من حفلها الذي أصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

وتأتي عودة روبي إلى الغناء بعد توقف عدة سنوات، وتم الترويج لألبومها “حتة تانية” الذي يعد الإنتاج الغنائي الأول لشركة “تالنت بيتس”، بإطلاق البوستر الأول منذ أيام، والذي ظهرت خلاله بهوت شورت أسود.

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كما تتعاون روبي في الألبوم مع كل من أيمن بهجت قمر ومحمد يحيى وعزيز الشافعي وبلال سرور وأحمد زعيم ومحمد مدين وتوما وتميم وأحمد إبراهيم ورامي سمير.

هذا ومن المقرر أن تشهد الأيام القليلة القادمة إطلاق باقي أغاني الألبوم على التوالي.

صور روبي أمام الأهرامات

وقبل أسابيع، أخذ ناشطون في البحث بصور روبي القديمة وإعادة تداولها، وذلك عقب تصدرها محركات البحث. أيضاً بعد لقاء برنامج “صاحبة السعادة”.

وكانت روبي قد ظهرت في صورة لها أمام الأهرامات، وهي ترتدي ملابس قصيرة من الأسفل ومفتوحة الكتفين. تكشف أجزاءً كبيرة من جسدها.

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فيما كانت الفنانة المصرية قد نشرت صور أخرى لها عبر حسابها الشخصي بانستغرام، في وضعيات وأماكن مختلفة. الأمر الذي استدعى المغردين والمتابعين لاستدعائها من جديد.

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روبي تتصدر

كما تصدر اسم الفنانة المصرية روبي حينها محرك البحث جوجل بعد حلقتها في برنامج صاحبة السعادة. الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس عبر فضائية “دي أم سي”.

واستضافت إسعاد يونس روبي ومغني الراب ويجز، في حلقة احتفالية بالعام الجديد 2021، شاركت فيها روبي. مع ويجز بغناء أغنية “باظت خالص” على مسرح البرنامج.

اغنية ليه بيداري كده

كما غنت أغنيتها الشهيرة “ليه بيدارى كده” كلمات عبد العزيز عمار وألحان محمد رحيم، وشاركتها إسعاد يونس. بالرقص معها على مسرح البرنامج.

إحياء اغنية المراهقة مره ثانية من روبي pic.twitter.com/RpkXQ4IAdE — نورا ديكتيوتا (@DictNo) January 2, 2021

كما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حينها حالة من التفاعل الكبير مع رقصة الفنانة مع مغني الراب ويجز. خلال تأدية الأغنية، مطلقين المئات من التغريدات الساخرة والكوميدية حول الأغنية والأداء الذي قامت ب هروبي خلال الحلقة.

ويرتبط اسم روبي دائما بالإغراء والأنوثة خاصة أنه كانت أولى أعمالها الناجحة كانت أغنية «ليه بيداري» الأغنية. المحفورة في ذاكرة الكثير من الشباب وارتباطها بالإغراء.

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