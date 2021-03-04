“ريمونتادا تاريخية” برشلونة يذل للمرة الثانية اشبيلية على ميدانه ويتأهل لنهائي الكأس

في مباراة شهدت المفاجئة والقتال إلى أخر لحظة في المباراة من فريق برشلونة الإسباني. أمام منافسه اشبيلية الإسباني، على أرض الكامبنو.

والتي نجح فيها الفريق الكتالوني بالتأهل إلى الدور النهائي من كأس ملك إسبانيا بثلاثية في مباراة واحدة بعد تأخره أمام اشبيلية في مباراة الإياب. ليحجز موعداً نارياً مع الفريق الفائز من مواجهة اليوم أتليتك بلباو وليفانتي.

ملخص اهداف كامل برشلونه 3_0 اشبيليه

ريمونتادا برشلونه علي اشبيليه#برشلونه_اشبيليه pic.twitter.com/9AEPzHUkRP — Captin Hema (@CaptinH07498657) March 3, 2021

كما وتأتي الهزيمة الثانية لفريق اشبيلية خلال أسبوع واحد فقط. أمام منافسه برشلونة. حيث خسر فريق اشبيلية في منافسات الدوري الإسباني بعد تلقي شاكه هدفين نظيفين دون رد الأسبوع الماضي.

ليعود برشلونة ويكبده الخسارة في إياب كأس ملك إسبانيا. بعد خسارة برشلونة أمام إشبيلية وتأخره بهدفين في مباراة الذهاب من المسابقة.

👊 فعلووووها 👊 تصبحون على خير 😍 pic.twitter.com/ghuixmXfYm — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) March 3, 2021

لينتفض الفريق في مباراة الإياب ويقاتل بشراسة أمام الضيف. ليتفوق عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين. ويودع فريق إشبيلية من دور النصف النهائي من الكأس الإسباني. وتأهل أصحاب الأرض برشلونة.

هدف التقدم لبرشلونة

ونجح فريق أصحاب الأرض برشلونة الإسباني في مباراة القوة والإثارة من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة ال 12 .

عن طريق اللاعب الفرنسي “عثمان ديمبلي” 23 عاماً بتسديدة قوية. فيما جاء هدف العودة إلى أجواء للمنافسة بعد قرب توديع فريق برشلونة المنافسة.

ليأتي الهدف الثاني عن طريق المهاري الإسباني “جيرار بيكيه” 34 عاماً. العائد من الإصابة بتسديدة رأسية من ركنية ثابتة عرضية للنجم الأرجنتيني “ليونيل ميسي” 33عاماً.

جاءت في شباك الضيف إشبيلية في الدقيقة الثالثة من الوقت البديل قبل انتهاء اللقاء بين المنافسين.

هدف التأهل للفريق الكتالوني

ومع بداية الشوط الإضافي الأول في مباراة الإياب من مسابقة كأس ملك إسبانيا. نجح المهاجم الدنماركي “مارتين برايثوايت” 29 عاماً. من تسجيل هدف التأهل في الدقيقة ال 95. بعد تسديدة قوية. جاءت في شباك حارس مرمى إشبيلية الإسباني.

تشكيلة فريق برشلونة

ولعب المدرب الهولندي رونالد كومان 57 عاماً بتشكيلة أساسية أمام منافسه القوي أتليتك بلباو، في حراسة الألماني تير شتيغن.

أما في خط دفاع الفريق الكتالوني كان كلاً من: الإسباني جوردي ألبا، واللاعب الفرنسي كليمون لونجليه، والأوروغواياني رونالد أراخو، بالإضافة إلى اللاعب الأمريكي سيرجينو دست. إلى جانب مشاركة جيرار بيكيه.

وكما في مركز خط الوسط لعب كلاً من: اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش، والهولندي فرينكي دي يونج.

وفي خط هجوم الفريق سيأتي الدنماركي مارتين برايثوايت، والفرنسي أنطوان جريزمان، ومواطنه عثمان ديمبيلي، إلى جانب الأرجنتيني ليونيل ميسي.

تشكيلة منافسه إشبيلية

واعتمد المدرب الإسباني ” جولين لوبيتيغي” 54 عاماً، على تشكيلة أساسية أمام منافسه برشلونة. حيث سيكون في حراسة المرمى اللاعب المغربي ياسين بونو.

كما جاء في خط الدفاع للفريق كلاً من: اللاعب كريم رقيق. جوليس كوندي. دييجو كارلوس.خيسوس نافاس.

أما في خط الوسط، كان اللاعب أوليفر توريس. فيرناندو. خوان خوردان.

وفي خط هجوم فريق إشبيلية جاء كلاً من: منير الحدادي. لوك دي بونج. سوسو

ترتيب الليغا الإسبانية

كما ويتربع على صدارة الترتيب. فريق أتلتيكو مدريد برصيد 58 نقطة. بينما يحتل فريق برشلونة الإسباني الذي نجح بالفوز على فريق إشبيلية بهدفين نظيفين ليبقى في المركز الثاني مؤقتاً خلف المتصدر أتلتيكو مدريد برصيد 53 نقطة. بفارق نقطتين عن جاره أتلتيكو مدريد. ليشتعل منافسة الدوري من جديد.

تساوي برشلونة مع غريمه ريال مدريد

وفي المركز الثالث يحتل ريال مدريد الإسباني برصيد 53 نقطة متساوياً مع غريمه برشلونة الإسباني، الذي فشل في تحقيق الفوز على منافسه ريال سوسيداد. والاكتفاء بالتعادل الإيجابي مع منافسه الضيف على ميدانه.

كما جاء في المركز الرابع. يأتي فريق إشبيلية المتراجع في المنافسة هذا الموسم، بعد فشله في تحقيق الفوز على فريق برشلونة في مباراة قمة جولة” الديربي” الرابع والعشرين. ليتجمد رصيده عند 48 نقطة في جدول الترتيب.

🗣️ Julen Lopetegui, tras la eliminación de la #CopaDelRey: "Hemos vivido la parte más cruel del fútbol cayendo en la última jugada". #WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) March 3, 2021

وفي المركز الخامس بالترتيب فريق ريال سوسيداد برصيد 42 نقطة، بفارق نقطة وحيد عن صاحب المركز السادس يأتي فريق فياريال برصيد 37 نقطة.

فيما يحتل في برصيد فريق ريال بتيس 36 نقطة في المركز السابع متساوياً مع فريق ريال بتيس، وفي المركز الثامن جاء فريق ليفانتي الذي حقق الانتصار مؤخراً عل متصدر الدوري أتلتيكو مدريد برصيد 31 نقطة.

أما في المركز التاسع جاء فريق غرناطة بنفس عدد النقاط برصيد 30 نقطة، وفي المركز العاشر فريق سليتا فيغو برصيد 29 نقطة.

كما ويتربع على صدارة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم 2020-2021، اللاعب الأرجنتيني في صفوف فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي برصيد 19 هدفاً.

بينما زميله السابق الأوروغواياني في فريق برشلونة لويس سواريز الذي يلعب في صفوف مع فريق أتلتيكو مدريد برصيد 16 هدفاً.

وفي المركز الثالث يحتل اللاعب الإسباني جيرارد مورينو مع فياريال برصيد 14هدف. بينما يأتي اللاعب المغربي يوسف النصيري برصيد 13 هدف مع فريق إشبيلية الإسباني بفارق ثلاثة أهداف عن المتصدر.

🗣️ Jordán: "Estamos muy dolidos, nos sabe super mal por nuestra gente, hemos tenido el partido con el penalti". #WeareSevilla #NuncaTeRindas #CopaDelRey — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) March 3, 2021

بفارق هدف عن الديك الفرنسي كريم بنزيما الهاجم في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني الذي يحتل المركز الخامس برصيد 12 أهداف.

بعد عودة الفريق مؤخراً إلى سكة الانتصارات من جديد في مبارياته الأخيرة. فيما تعرض اللاعب الفرنسي للإصابة والتي ستغيبه عن المشاركة أمام فريق أتالاتنا الإيطالي.

في دوري أبطال أوروبا والدوري المحلي كذلك. فيما لم يحدد الفريق الطبي في فريق ريال مدريد بعد. عودته إلى المشاركة مع صفوف فريقه في منافسات الريال.

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