“رامز مريض نفسي” .. هل هذا هو برنامج رامز جلال لموسم رمضان المقبل؟!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بوستر برنامج الفنان المصري رامز جلال، بعنوان “رامز مريض نفسي” والمنتظر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.

“رامز مريض نفسي”

وظهر رامز جلال في البوستر المتداول تحت اسم “رامز مريض نفسي” بشعر أبيض، وقدمه ممزقة، وبرفقته كلب متوحش ومرعب الشكل.

برمو برنامج رامز جلال مريض نفسي رمضان 2021

الفديو اهو اتفرج عليه اللينك اهو 👇💙https://t.co/cwQ6sCJ4Rs pic.twitter.com/UcbqtW5z78 — مملكه الحيتان (@yqiYFhCfEgSRxXc) March 2, 2021

إلا أن مصدراً من داخل قنوات mbc أكد أن هذا البوستر مزيّفاً وليس حقيقياً، مشيراً في تصريح لموقع “الفن” أنه ليس البوستر الرسمي للبرنامج الذي من المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

“ضل راجل”

ولم يلمح رامز جلال إلى عمله القادم بأي شكل، وكان آخر نشاطاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حين قام بتهنئة شقيقه الممثل ياسر جلال على مسلسله الرمضاني الجديد “ضل راجل” المقرر عرضه في رمضان 2021.

ونشر رامز جلال بوستر مسلسل “ضل راجل”، وعلق عليه: ” ألف ألف مبروك يا أخويا الغالي وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر”.

وسبق أن أثارت الممثلة المصرية نرمين الفقي جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل أسابيع، بعدما أوحت للجمهور أنها أولى ضحايا رامز جلال.

جاء ذلك بعدما نشرت نرمين الفقي صورة لها عبر “انستجرام” ظهرت فيها مع رامز جلال وهي تشير بإصبعيها بعلامة النصر.

كما تدل ملامح وجه نرمين على أنها تعرضت لمقلب كبير، بينما كان رامز يضحك ضحكته المعتادة بعد اصطياد ضحايا برامج المقالب التي يقدمها.

شربت المقلب!

كما علقت نرمين على الصورة قائلة: ” مقلب رامز.. وأنا شربت المقلب”.

واعتقد الجمهور أن الصورة من كواليس برنامج المقالب الرمضاني الذي يعده الفنان رامز جلال للعرض في رمضان القادم.

وما زاد التعقيد أن نرمين الفقي لم تكشف أي تفاصيل أخرى حول الصورة.

المقلب مُفبرك

وانهالت التعليقات على صورة نرمين فقي، واتهمها المتابعون بكشف فبركة المقلب.

ورجحوا أن يقوم زملائها بمهاتفتها ليحصلوا منها على تفاصيل برنامج مقالب رامز جلال في رمضان 2021.

حقيقة الصورة

وبالبحث عن حقيقة الصورة، تبين أنها من كواليس برنامج “رامز بيلعب بالنار” الذي تم تصويره في المغرب وعرضه قبل 5 سنوات.

وخلال حلقة نرمين الفقي، تعاون الفنان إدوارد مع رامز جلال في إقناعها بالمقلب.

ويتواجد إدوارد إلى جوار نرمين للسيطرة عليها وتخفيف حدة الصدمة التي تبدأ مع اشتعال النيران في الغرفة.

وفي سياق آخر، خضع رامز جلال الفترة الماضية للمحاكمة بتهمة سرقة فكرة أحد برامجه للمقالب. حيث ادّعت الكاتبة هيام سليم أنه سرق منها الفكرة بعدما عرضتها عليه وفوجئت بأن البرنامج تم تنفيذه بالفعل بدون الرجوع إليها، لكن المحكمة برّأت رامز من تهمة السرقة.

كذلك استأنف رامز جلال تصوير فيلمه الجديد “هيكل عظمي” الذي تشاركه في بطولته غادة عادل.

الجدير بالذكر أن رامز جلال اشتهر بتقديمه لبرامج المقالب في شهر رمضان وكان آخرها “رامز مجنون رسمي” في رمضان الماضي.

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