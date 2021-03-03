بعد تصدر زوجة السلطان هيثم حديث العمانيين .. هذه عقوبة من يتعدى على أفراد الأسرة المالكة

تزامناً مع تصدر زوجة السلطان هيثم بن طارق، السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية، حديث العمانيين أعاد حساب “إنستا عمان” المختص بالشأن العماني. نشر نص المادة 25 من قانون المطبوعات والنشر في البلاد.

المسائل المحظور نشرها في السلطنة

وذكر الحساب بما نص عليه قانون المطبوعات والنشر، تحديدً في الفصل الرابع، حول المسائل المحظور نشرها. وهي ما من شأنه النيل من شخص السلطان أو أفراد الأسرة المالكة تلميحا أو تصريحا بالكلمة أو بالصورة.

كما نصت المادة على أنه لا يجوز التحريض ضد نظام الحكم في السلطنة أو الإساءة إليه أو الإضرار بالنظام العام. أو الدعوة إلى اعتناق أو ترويج ما يتعارض مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف.

وفي المادة 35 من نفس القانون، نصت على أن من خالف أحكام المادة (٢٥) من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات. أو بغرامة لا تتجاوز “ألفي” ريال عماني، أو بالعقوبتين معا، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في أي قانون آخر.

السيدة الجليلة تتصدر

هذا وقد تفاعل أمس الثلاثاء، العديد من المغردين والنشطاء العمانيين في السلطنة. بشكل كبير مع أحدث إطلالة للسيدة عهد بنت عبدالله البوسعيدية.

#عمان_لايف | إطلالة الفخامة والبهاء لعهد عمان #السيدة_الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية حرم حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه pic.twitter.com/FoDC8iLfkk — عُمان لايف 🇴🇲 (@om1live) March 2, 2021

وبمناسبة هذه الإطلالة اللافتة دشن المغردون وسماً بعنوان “السيدة_الجليلة”. والذي تصدر خلال وقت قصير ضمن قائمة الوسوم الأكثر تداولاً في السلطنة.

الصور الرسمية المتداولة لإطلالة السيدة عهد البوسعيدية، أظهرتها بملابس لافتة خضراء اللون نسقت باحترافية.

وأشاد ناشطون بزوجة السلطان هيثم وحضورها الدائم بين المواطنين، لافتين إلى جمالها البارز وفي نفس الوقت الوقار والاحترام الذي تظهر به كوجهة مشرفة للسلطنة.

ورغم الظهور القليل لها إلا أن النشطاء في السلطنة يشيدون دائما بإطلالات السيدة عهد زوجة السلطان، ودورها الفاعل في المجتمع خاصة في الجانب الإنساني.

زوجة السلطان حديث العمانيين في يوم المعلم

وفي أواخر فبراير الماضي، وجهت زوجة السلطان العماني هيثم بن طارق، عهد بنت عبدالله البوسعيدية. رسالة تهنئة إلى المعلم العماني، في ذكرى يوم المعلم. التي توافق 24 شباط/فبراير من كل عام، في السلطنة.

وقالت حرم السلطان العماني في رسالتها حينها “إن الامتنان للعلم وأهله لهو غاية المأمول وسبيل المعرفة والتقدم للأمم.”

#الوصال|"وإننا لنسعد في يومنا هذا ونحن ننعم بالخير في وطننا عُمان، أن نتقدم بجميل التهنئة وخالص التبريكات لكل صاحب علم ومعرفة تعلم وعلم وقدم وبذل بأنامل جهده وجزيل عطاءه."

#السيدة_الجليلة حرم جلالة السلطان المعظم – حفظها الله ورعاها- بمناسبة #يوم_المعلم pic.twitter.com/P8Ab263yRT — Al Wisal – الوصال (@al_wisal) February 24, 2021

وتابعت:”وإننا لنسعد في يومنا هذا، يوم معلمنا، ونحن ننعم بالخير في وطننا عمان، أن نتقدم بجميل التهنئة وخالص التبريكات لكل صاحب. علم ومعرفة تعلم وعلم وقدم وبذل بأنامل جهده وجزيل عطائه”.

وأضافت زوجة السلطان هيثم: ” فقد بددتم جهلاً وأنرتم طريقاً، ورفعتم قدراً، لأولئك الشاكرين لأفضالكم في وطننا العزيز وللأمة أجمع. فكل عام وأنتم ترفلون بأوشحة الوقار”.

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء العمانيين مع تهنئة حرم السلطان العماني.

أحلام تشكر زوجة السلطان هيثم بن طارق

كما يشار إلى أنه قبل أيام أيضاً باركت عهد بنت عبدالله البوسعيدية، زوجة السلطان هيثم بن طارق للفنانة الاماراتية أحلام الشامسي ألبومها الجديد “فدوة عيونك”.

وكتبت أحلام عبر حسابها الرسمي في تويتر: “تشريف ووسام على صدري مباركه السيده الجليله السيده #عهد_بنت_عبدالله_البوسعيدية حرم جلاله السلطان المعظم السلطان هيثم بن طارق بن تيمور البوسعيدي حفظهما الله ورعاهما على البومي #فدوه_عيونك”.

تشريف ووسام على صدري مباركه السيده الجليله السيده #عهد_بنت_عبدالله_البوسعيدية حرم جلاله السلطان المعظم السلطان هيثم بن طارق بن تيمور البوسعيدي حفظهما الله ورعاهما على البومي #فدوه_عيونك كان الخطاب الرسمي من جلالتها كوسم في القلب الذي سيظل مديون لها طول العمر شكراً من القلب🇴🇲🇦🇪🌹 pic.twitter.com/KAmYV2yer2 — A H L A M 🇦🇪 #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) February 28, 2021

وتابعت: “كان الخطاب الرسمي من جلالتها كوسم في القلب الذي سيظل مديون لها طول العمر شكراً من القلب”.

أحلام ترغب في الغناء أمام حرم السلطان

كما أبدت أحلام في تغريدة ثانية، رغبتها في الغناء أمام السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية في يوم المرأة العمانية في الأوبرا السلطانية في عمان.

اتمنى هذا التشريف ان اغني امام السيده الجليله #عهد_بنت_عبدالله_البوسعيديه رعاها الله في يوم المرأه العمانيه في #الاوبرا_السلطانيه في عمان الفخر 🇴🇲🇦🇪🌹♥️شكراً لك 🙏🏻 https://t.co/zavnGZXC5d — A H L A M 🇦🇪 #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) February 28, 2021

جدير بالذكر أنه وفي 16 أكتوبر 2020، تألقت الفنانة الإماراتية أحلام في حفلها الغنائي، الذي أقيم في الأوبرا السلطانية بعمان، ضمن احتفالات سلطنة عمان بيوم المرأة العمانية.

كما شاركت الفنانة أحلام عبر حسابها الرسمي على انستجرام، صورة لها من الحفل الغنائي.

وعلقت:”أغاني من الزمن الجميل.. أغاني للتاريخ، فضها سيرة لايجي للحب طاري كلمه اخيره قلتها وهذا قراري لا أنا ولا انته نتفق ارجوك لازم نفترق وخلني انا باخذ من الوقت ثاري.. أكلام في الأوبرا السلطانية”.

لقب السيدة الجليلة

الجدير بالذكر أن لقب “السيدة الجليلة” الخاص بزوجة السلطان هيثم، هو لقب يشبه لقب السيدة الأولى لذي يستخدم في بعض الدول.

ويطلق على زوجات الرؤساء أو الحكام في تلك الدول. ولكنه لقب خاص في عمان.

وكان آخر من حصلت على هذا اللقب وذكرت في وسائل الإعلام العمانية به، هي والدة السلطان الراحل قابوس بن سعيد.

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