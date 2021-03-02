وفاة والدة رضوى الشربيني بفيروس كورونا
وفاة والدة رضوى الشربيني بفيروس كورونا
Imageحياتنا

هذا آخر ما طلبته والدة رضوى الشربيني قبل وفاتها بعد صراع مع “كورونا”

كتب وطن
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أعلنت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني وفاة والدتها السيدة ، مساء الثلاثاء، بعد تدهور حالتها الصحية تأثراً بإصابتها بفيروس كورونا، بينما كشف عن آخر ما طلبته قبل وفاتها.

رضوى تعلن وفاة والدتها

وكتبت منشوراً عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك“، قالت فيه: “لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضيت بقضائك يارب، أمي ماتت، ادعو لها يا رب يرحمك يا أمي وأم ولادي، ويصبرنا على فراقك”.

وحددت رضوى الشربيني موعد تشييع جثمان والدتها ونشرت عبر حسابها الشخصي بموقع “تويتر” لتعلن عن موعد ومكان الجنازة.

وكتبت: “(يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي).. ماتت من كنت أكرم من اجلها، أمى فىً ذمة الله، وإنا لله وإنا اليه راجعون، برجاء الدعاء و قراءة الفاتحه، صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر فى مسجد السيدة نفسية”.

وكتبت في تغريدة أخرى: “يارب يرحمك يا أمى و يغفرلك و يصبرنا على فراقك…رضيت بقضائك يارب”.

إعلاميون وفنانون يواسون رضوى

وسارع عدد من الفنانين والإعلاميين إلى مواساة رضوى الشربيني وتقديم واجب العزاء لها.

فكتبت الممثلة اللبنانية نادين نجيم: “حبيبتي رضوى انا بعزيكي وروحها تكون بالسما ويعطيكي الله الصبر والقوة ويخليلك ولادك، العوض بسلامتك”.

وعلقت الفنانة التونسية لطيفة: “ياحبيبة قلبى ربنا يصبرك على فراقها ويرحمها ويغفر لها . انا لله وانا اليه راجعون فى جنة الخلد باذن الله”.

وقدمت الإعلامية السعودية منى سليمان مواساتها لزميلتها قائلة: “أسفة جداً لخسارتك العظيمة، الله يرحمها و يصبرك على فراقها”.

وكتب الفنان المصري محمد رشاد: “البقاء لله ..الله يرحمها ويغفر لها ويثبتها عند السؤال ويرزقها الجنه بلاحساب ولاسابق عذاب ..ربنا يصبرك ويقويكي”.

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وكتبت الفاشينستا السعودية إلين سليمان: “الله يرحمها و يغفرلها و يصبرك على فرقها”.

وقدمت الفنانة السورية أصالة تعازيها لرضوى الشربيني، وعلقت: “الله يرحمها ويغفر لها ويلهمكم الصّبر ويخفّف عليكم آلام الفراق ويسكنها فسيح جنّاته آمين ياربً العالمين”.

وكذلك زميلتها الإعلامية الإماراتية مهيرة، قالت: “الله يرحمها ويصبركم على فراقها حبيبتي رضوى”.

تدهور حالة صحة

وكانت رضوى الشربيني قد أكدت قبل أيام أن حالة والدتها الصحية حرجة. موضحة أن الأطباء المعالجين بذلوا مجهودا كبيرا في التعامل مع حالتها.

وغردت رضوى الشربيني قائلة: “أمي بين ايد ربنا دلوقتي.. والأطباء عملوا اللى عليهم.. لكن أنا عندي يقين أنه رحمة ربنا واسعة والدعاء بيغير القدر.. ادعوا لها أرجوكم”.

وطلبت والدة رضوى الشربيني قبل وفاتها رؤية ابنتها. خاصة بعد تدهور حالتها الصحية ووضعها على جهاز تنفس صناعي داخل العناية المركزة.

واكتشفت رضوى الشربيني إصابتها أيضاً بكورونا بعدما أجرت الفحص بعد شعورها بالأعراض. وبدأت بعزل نفسها عن بناتها وأسرتها.

وازدادت الأزمة بعدما أصيبت والدتها هي الأخرى بالفيروس إضافة إلى شقيقها، مما جعلها تعيش حالة نفسية سيئة.

رضوى الشربيني

الجدير بالذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج “هي وبس” على قناة سي بي سي سفرة منذ فبراير سنة 2017.

وقدمت رضوى الشربيني بعض البرامج التلفزيونية منها برنامج مخصص للسيارات على قناة المحور. وبرنامجا فنيا على قناة الحياة. وبرنامج “أنا مصر” في التلفزيون المصري، بالإضافة إلى عملها في شبكة تلفزيون العرب في البرنامج الإخباري “بروباجندا تي في”.

لكن رضوى الشربيني اكتسبت شهرة عن طريق برنامجها “هي وبس” الذي يعرض على قناة سي بي سي سفرة. وحولها إلى أحد اهتمامات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تلقت آراؤها ردود فعل متباينة. يشيد بها البعض ويراها نموذجا “للمرأة المتحررة القوية”. ويرى البعض أن النقد الموجه إليها هو جزء من “حملات التشهير التي طالت فتيات قررن تحدي المظاهر السلبية في المجتمع”.

وفي المقابل انتقد آخرون رضوى الشربيني ووصفوها “بعدوة للرجال”، وردت الإعلامية حينها على ذلك بقولها إن كلامها هو رد على حالات محددة من التجارب التي تأتيها عبر الاتصالات الهاتفية، ويجب ألا يتم تفسيره كمعاداة للرجال بصفة عامة.

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