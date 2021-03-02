هذا آخر ما طلبته والدة رضوى الشربيني قبل وفاتها بعد صراع مع “كورونا”

أعلنت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني وفاة والدتها السيدة هالة أنور، مساء الثلاثاء، بعد تدهور حالتها الصحية تأثراً بإصابتها بفيروس كورونا، بينما كشف عن آخر ما طلبته قبل وفاتها.

رضوى تعلن وفاة والدتها

وكتبت رضوى الشربيني منشوراً عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك“، قالت فيه: “لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضيت بقضائك يارب، أمي ماتت، ادعو لها يا رب يرحمك يا أمي وأم ولادي، ويصبرنا على فراقك”.

وحددت رضوى الشربيني موعد تشييع جثمان والدتها ونشرت عبر حسابها الشخصي بموقع “تويتر” لتعلن عن موعد ومكان الجنازة.

وكتبت: “(يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي).. ماتت من كنت أكرم من اجلها، أمى فىً ذمة الله، وإنا لله وإنا اليه راجعون، برجاء الدعاء و قراءة الفاتحه، صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر فى مسجد السيدة نفسية”.

يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي

ماتت من كنت أكرم من اجلها.امى فىً ذمه الله وإنا لله و إنا اليه راجعون.برجاء الدعاء و قراءة الفاتحه

صلاه الجنازه بعد صلاه الظهر فى مسجد السيده نفسيه — Radwa El Sherbiny (@RadwaElSherbiny) March 2, 2021

وكتبت في تغريدة أخرى: “يارب يرحمك يا أمى و يغفرلك و يصبرنا على فراقك…رضيت بقضائك يارب”.

يارب يرحمك يا أمى و يغفرلك و يصبرنا على فراقك…رضيت بقضائك يارب — Radwa El Sherbiny (@RadwaElSherbiny) March 3, 2021

إعلاميون وفنانون يواسون رضوى

وسارع عدد من الفنانين والإعلاميين إلى مواساة رضوى الشربيني وتقديم واجب العزاء لها.

فكتبت الممثلة اللبنانية نادين نجيم: “حبيبتي رضوى انا بعزيكي وروحها تكون بالسما ويعطيكي الله الصبر والقوة ويخليلك ولادك، العوض بسلامتك”.

حبيبتي رضوى انا بعزيكي وروحها تكون بالسما ويعطيكي الله الصبر والقوة ويخليلك ولادك 🙏🏻 😔 العوض بسلامتك — Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) March 2, 2021

وعلقت الفنانة التونسية لطيفة: “ياحبيبة قلبى ربنا يصبرك على فراقها ويرحمها ويغفر لها . انا لله وانا اليه راجعون فى جنة الخلد باذن الله”.

يااااااااحبيبة قلبى ربنا يصبرك على فراقها ويرحمها ويغفر لها . انا لله وانا اليه راجعون فى جنة الخلد باذن الله — Latifa Al-Tunisia (@latisol) March 2, 2021

وقدمت الإعلامية السعودية منى سليمان مواساتها لزميلتها قائلة: “أسفة جداً لخسارتك العظيمة، الله يرحمها و يصبرك على فراقها”.

So sorry for your great loss.

الله يرحمها و يصبرك على فراقها — Muna AbuSulayman منى (@abusulayman) March 2, 2021

وكتب الفنان المصري محمد رشاد: “البقاء لله ..الله يرحمها ويغفر لها ويثبتها عند السؤال ويرزقها الجنه بلاحساب ولاسابق عذاب ..ربنا يصبرك ويقويكي”.

البقاء لله ..الله يرحمها ويغفر لها ويثبتها عند السؤال ويرزقها الجنه بلاحساب ولاسابق عذاب ..ربنا يصبرك ويقويكي — Mohamed Rashad (@mohammedrashad0) March 2, 2021

وكتبت الفاشينستا السعودية إلين سليمان: “الله يرحمها و يغفرلها و يصبرك على فرقها”.

الله يرحمها و يغفرلها و يصبرك على فرقها — الين سليمان (@eleen_su) March 2, 2021

وقدمت الفنانة السورية أصالة تعازيها لرضوى الشربيني، وعلقت: “الله يرحمها ويغفر لها ويلهمكم الصّبر ويخفّف عليكم آلام الفراق ويسكنها فسيح جنّاته آمين ياربً العالمين”.

الله يرحمها ويغفر لها ويلهمكم الصّبر ويخفّف عليكم آلام الفراق ويسكنها فسيح جنّاته آمين ياربً العالمين https://t.co/C8Yd7o9Lmk — Assala (@AssalaOfficial) March 3, 2021

وكذلك زميلتها الإعلامية الإماراتية مهيرة، قالت: “الله يرحمها ويصبركم على فراقها حبيبتي رضوى”.

الله يرحمها ويصبركم على فراقها حبيبتي رضوى — مهيرة (@Mahira) March 3, 2021

تدهور حالة صحة والدة رضوى الشربيني

وكانت رضوى الشربيني قد أكدت قبل أيام أن حالة والدتها الصحية حرجة. موضحة أن الأطباء المعالجين بذلوا مجهودا كبيرا في التعامل مع حالتها.

وغردت رضوى الشربيني قائلة: “أمي بين ايد ربنا دلوقتي.. والأطباء عملوا اللى عليهم.. لكن أنا عندي يقين أنه رحمة ربنا واسعة والدعاء بيغير القدر.. ادعوا لها أرجوكم”.

أمى بين أيد ربنا دلوقتى…والاطباء عملوا اللى عليهم…لكن انا عندى يقين انه رحمه ربنا واسعه والدعاء بيغير القدر…ادعوا لها أرجوكم — Radwa El Sherbiny (@RadwaElSherbiny) February 24, 2021

وطلبت والدة رضوى الشربيني قبل وفاتها رؤية ابنتها. خاصة بعد تدهور حالتها الصحية ووضعها على جهاز تنفس صناعي داخل العناية المركزة.

واكتشفت رضوى الشربيني إصابتها أيضاً بكورونا بعدما أجرت الفحص بعد شعورها بالأعراض. وبدأت بعزل نفسها عن بناتها وأسرتها.

وازدادت الأزمة بعدما أصيبت والدتها هي الأخرى بالفيروس إضافة إلى شقيقها، مما جعلها تعيش حالة نفسية سيئة.

رضوى الشربيني

الجدير بالذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج “هي وبس” على قناة سي بي سي سفرة منذ فبراير سنة 2017.

وقدمت رضوى الشربيني بعض البرامج التلفزيونية منها برنامج مخصص للسيارات على قناة المحور. وبرنامجا فنيا على قناة الحياة. وبرنامج “أنا مصر” في التلفزيون المصري، بالإضافة إلى عملها في شبكة تلفزيون العرب في البرنامج الإخباري “بروباجندا تي في”.

لكن رضوى الشربيني اكتسبت شهرة عن طريق برنامجها “هي وبس” الذي يعرض على قناة سي بي سي سفرة. وحولها إلى أحد اهتمامات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تلقت آراؤها ردود فعل متباينة. يشيد بها البعض ويراها نموذجا “للمرأة المتحررة القوية”. ويرى البعض أن النقد الموجه إليها هو جزء من “حملات التشهير التي طالت فتيات قررن تحدي المظاهر السلبية في المجتمع”.

وفي المقابل انتقد آخرون رضوى الشربيني ووصفوها “بعدوة للرجال”، وردت الإعلامية حينها على ذلك بقولها إن كلامها هو رد على حالات محددة من التجارب التي تأتيها عبر الاتصالات الهاتفية، ويجب ألا يتم تفسيره كمعاداة للرجال بصفة عامة.

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