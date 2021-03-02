شاهد شبيه الفنان الكويتي الراحل مشاري البلام في تركيا.. ظهر بعد ايام من وفاته

بعد أيام على وفاته متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، تداول نشطاء فيديو لشخص قالوا انه شبيه الفنان الكويتي مشاري البلام.

ويظهر الفيديو مواطن تركي يعمل في مهنة صيد الأسماك شبيه للفنان الراحل مشاري البلام .

ونشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان الفيديو عبر حسابها بموقع انستغرام.

وعلقت العيدان على الفيديو بقولها: “شبيه المرحوم مشاري البلام في تركيا.. يمكن في ناس تشبهه لكن ما في أحد يشبهه في أخلاقه ورقيه وطيبته.. الله يرحمك يا مشاري”.

وأكد أن نجله توفي بسبب إبرة كورتيزون، قال والد الفنان الراحل مشاري البلام “إللي أنا واثق منه إنه مو لقاح كورونا إللي يذبح، لكن إبرة الكورتيزون هي إللي تذبح وتموّت“.

وأكد والد مشاري البلام أنه لا توجد نية لديه لمقاضاة وزارة الصحة الكويتية لأنها في النهاية ملتزمة بما تقره منظمة الصحة العالمية.

وروى صالح البلام في لقاء متلفز تفاصيل اللحظات الأخيرة لولده مشاري البلام.

“راح المستشفى على رجليه وطلع جنازة بعد أسبوع”

وقال: “مشاري ما كان فيه شيء قبل أن يصاب بكورونا.. هو كان رايح إلى المستشفى على رجليه، وطلع جنازة بعد أسبوع من دخوله المستشفى.. وهو مو أول واحد“.

وتابع موضحا: “راح المستشفى وكان عنده شوية ضيق في التنفس، وأخذ الجرعة الأولى من التطعيم وحرارته ارتفعت في نفس اليوم في الليل”.

واكمل: “بعدها راح إلى المستشفى مرة أخرى، وقالوا له فيك أعراض كورونا، وأعطوه إبرة الكورتيزون. وثاني يوم دخل العناية المركزة”.

وقال: “أنا أول ما عرفت أنه أخذ هذه الحقنة قلت خلاص انتهى.. لأنني سمعت أن الكورتيزون يتعارض مع اللقاح”.

يشار الى ان جثمان الفنان دفن في مقبرة الصليبيخات. وبحسب الاشتراطات الصحية لم يحضر الجنازة سوى 20 شخص.

وزارة الصحة الكويتية تعلق

وحسمت وزارة الصحة في الكويت، حقيقة وفاة الفنان مشاري البلام أثناء تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس “كورونا”.

ونفى عضو لجنة اللقاحات في وزارة الصحة، د.خالد السعيد ما تردد من أنباء حول علاقة اللقاح المضاد لكورونا، بحالات الوفاة التي تحدث جراء الإصابة، وقال إن اللقاح ليس له علاقة بالإصابة بالفيروس.

وأكد السعيد أن اللقاح آمن وفعال. مضيفاً في تصريحه لصحيفة “الأنباء” الكويتية: “لو كل شخص أخذ اللقاح وأصيب بفيروس كورونا لوجدنا مئات الآلاف من الإصابات والوفيات حول العالم، حيث أن هناك أكثر من 200 مليون شخص حول العالم أخذ هذه اللقاحات”.

وطالب السعيد الجميع بالاستمرار في التسجيل للحصول على اللقاح، وعدم الالتفات الى “الشائعات” التي تنتشر حول مأمونية اللقاح، مؤكداً أن “كورونا: هي القاتلة وليس اللقاح.

توضيح

كما أصدرت وزارة الصحة الكويتية بياناً نشرته عبر حسابها على “تويتر”، أكدت خلاله احترامها المطلق لخصوصية المعلومات المتعلقة بجميع المرضى.

ونفت وزارة الصحة تسجيل أي حالة وفاة نتيجة أخذ لقاح كورونا، ومشيرة إلى أنه لم تسجل أي آثار جانبية كبيرة للقاح.