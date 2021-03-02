بعد أيام على وفاته متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، تداول نشطاء فيديو لشخص قالوا انه شبيه الفنان الكويتي مشاري البلام.
ويظهر الفيديو مواطن تركي يعمل في مهنة صيد الأسماك شبيه للفنان الراحل مشاري البلام .
ونشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان الفيديو عبر حسابها بموقع انستغرام.
وعلقت العيدان على الفيديو بقولها: “شبيه المرحوم مشاري البلام في تركيا.. يمكن في ناس تشبهه لكن ما في أحد يشبهه في أخلاقه ورقيه وطيبته.. الله يرحمك يا مشاري”.
وأكد أن نجله توفي بسبب إبرة كورتيزون، قال والد الفنان الراحل مشاري البلام “إللي أنا واثق منه إنه مو لقاح كورونا إللي يذبح، لكن إبرة الكورتيزون هي إللي تذبح وتموّت“.
وأكد والد مشاري البلام أنه لا توجد نية لديه لمقاضاة وزارة الصحة الكويتية لأنها في النهاية ملتزمة بما تقره منظمة الصحة العالمية.
وروى صالح البلام في لقاء متلفز تفاصيل اللحظات الأخيرة لولده مشاري البلام.
“راح المستشفى على رجليه وطلع جنازة بعد أسبوع”
وقال: “مشاري ما كان فيه شيء قبل أن يصاب بكورونا.. هو كان رايح إلى المستشفى على رجليه، وطلع جنازة بعد أسبوع من دخوله المستشفى.. وهو مو أول واحد“.
وتابع موضحا: “راح المستشفى وكان عنده شوية ضيق في التنفس، وأخذ الجرعة الأولى من التطعيم وحرارته ارتفعت في نفس اليوم في الليل”.
واكمل: “بعدها راح إلى المستشفى مرة أخرى، وقالوا له فيك أعراض كورونا، وأعطوه إبرة الكورتيزون. وثاني يوم دخل العناية المركزة”.
وقال: “أنا أول ما عرفت أنه أخذ هذه الحقنة قلت خلاص انتهى.. لأنني سمعت أن الكورتيزون يتعارض مع اللقاح”.
يشار الى ان جثمان الفنان دفن في مقبرة الصليبيخات. وبحسب الاشتراطات الصحية لم يحضر الجنازة سوى 20 شخص.
وزارة الصحة الكويتية تعلق
وحسمت وزارة الصحة في الكويت، حقيقة وفاة الفنان مشاري البلام أثناء تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس “كورونا”.
ونفى عضو لجنة اللقاحات في وزارة الصحة، د.خالد السعيد ما تردد من أنباء حول علاقة اللقاح المضاد لكورونا، بحالات الوفاة التي تحدث جراء الإصابة، وقال إن اللقاح ليس له علاقة بالإصابة بالفيروس.
وأكد السعيد أن اللقاح آمن وفعال. مضيفاً في تصريحه لصحيفة “الأنباء” الكويتية: “لو كل شخص أخذ اللقاح وأصيب بفيروس كورونا لوجدنا مئات الآلاف من الإصابات والوفيات حول العالم، حيث أن هناك أكثر من 200 مليون شخص حول العالم أخذ هذه اللقاحات”.
وطالب السعيد الجميع بالاستمرار في التسجيل للحصول على اللقاح، وعدم الالتفات الى “الشائعات” التي تنتشر حول مأمونية اللقاح، مؤكداً أن “كورونا: هي القاتلة وليس اللقاح.
توضيح
كما أصدرت وزارة الصحة الكويتية بياناً نشرته عبر حسابها على “تويتر”، أكدت خلاله احترامها المطلق لخصوصية المعلومات المتعلقة بجميع المرضى.
ونفت وزارة الصحة تسجيل أي حالة وفاة نتيجة أخذ لقاح كورونا، ومشيرة إلى أنه لم تسجل أي آثار جانبية كبيرة للقاح.
وأضاف البيان: “تتابع اللجان الفنية المكوّنة من أطباء مختصين تتابع وعلى مدار الساعة الحالات التي تتلقى تطعيم كوفيد-19. وتقوم بتحليل وتدقيق البيانات والآثار الجانبية إن وجدت، وذلك وفق منهجية علمية دقيقة”.
وأشار البيان إلى أن البروتوكول الطبي المعتمد عالميا لا يتضمن ضرورة أخذ مسحة للشخص الذي يريد أخذ اللقاح.
كما وأكدت الوزارة أن المعطيات الواردة من اللجان الفنية تؤكد فاعلية ومأمونية اللقاحات المتوافرة في البلاد. وتشير إلى تزايد نسب من تلقوا اللقاح ومن بادروا الى التسجيل للتطعيم.
وشددت على أهمية الأخذ بكافة سبل الوقاية، والابتعاد عن التجمعات والالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تفرضها البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا.
توضيح صحفي pic.twitter.com/JhUoVokf8l
— وزارة الصحة – الكويت (@KUWAIT_MOH) February 26, 2021
من هو مشاري البلام؟
ويعد مشاري البلام (48 عاماً)، أحد الوجوه التي برزت في عالم الفن الكويتي.
كما أدى العديد من الأدوار المركبة. مثل المصاب بالصرع في مسلسل دروب الشك والأصم الأبكم في مسلسل جرح الزمن.
كما تربط مشاري علاقة قرابة بالممثل حسن البلام، فهو ابن عمه. وحاصل على شهادة الدبلوم بالإدارة الصناعية. من «كلية الدراسات التجارية» في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
وبدأ البلام عمله الفني عام 1991 عندما شارك في مسرحية فري كويت، وتوالت بعدها أعماله الفنية بأدوار صغيرة ومتوسطة.
إلى أن شارك في عام 1998 بمسلسل دارت الأيام واستطاع أن يحقق نجاحا به، وتوالت بعدها أدواره وأصبح يأخذ أدوارا كبيرة
وشارك مشاري البلام في برنامج تلفزيون الواقع الوادي الذي عرض على قناة المؤسسة اللبنانية للإرسال في عام 2005، وتوج بلقب “مزارع الوادي”. عندما فاز بتصويت الجمهور في الحلقة النهائية على الفنان تركي اليوسف من السعودية، واللاعب خالد الغندور من مصر، ومواطنته الفنانة زهرة الخرجي.
ومشاري البلام متزوج ولديه خمسة أبناء هم : صالح ومريم وعبد الله وحمد وشيخة.
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