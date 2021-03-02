تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا تسبب بموجة غضب واسعة في المملكة، حيث أظهر سيدة سعودية تدهس الزبائن أمام مركز تجاري بالرياض في مشهد كارثي.

وبتفحص الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع من قبل (وطن) تظهر سيدة تقود سيارتها بالقرب من المركز التجاري.

فيديو متداول لفتاة أرادت الوقوف أمام محل تجاري ودهست الزبائن .. pic.twitter.com/8ZM9uxx4dv — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) March 2, 2021

وأرادت الوقوف بجانب الرصيف، لكن يبدوا أنها أخطأت بين دواسة البنزين والفرامل، فانطلق السيارة مسرعة فوق الرصيف.

لتدهس الزبائن أمام المركز التجاري، وكان واضحا اصطدام السيارة بشدة بأم وابنتها فضلا عن باقي المواطنين.

وأظهر المقطع أيضا حالة ارتباك كبيرة وذهول دخلت فيها السيدة صاحبة السيارة، بعد أن صدمت المواطنين. ولم تستطيع أن تتحرك من مكانها وأنزلها أحد الشباب وقاد السيارة هو ليحرر مواطنة من أسفل السيارة.

وتسبب المقطع في موجة غضب واسعة بين النشطاء، الذين حمل معظمهم السبب للحكومة التي سمحت للمرأة بقيادة السيارة.

المرأة تطالب المساواة مع الرجل ، القيادة من اسهل الاشياء عند الرجل حتى في مكان توقيف المرأة تدهـس الناس ! عشان كذا المرأة حتى القيادة لاتثق فيها كيف تثق فيهـا في السياسة وامور كبيرة في البلد ! https://t.co/0jTLKyTq6d — F! (@Sloxil4) March 2, 2021

عادي تدهس الناس اوكيه اوكيه يالنساء الى اين وهذي عقلية اكثركم🙂 https://t.co/2BxZ8aEaaY — CJ (@Aiicql) March 2, 2021

ونشر أحد النشطاء المقطع وعلق عليه بالقول:”امرأة تدهس شخص في تبوك راجعه ريوس بسرعه جنونية السبب انها لخبطت بين البنزين والفرامل”

امرأة تدهس شخص في تبوك راجعه ريوس بسرعه جنونية السبب انها لخبطت بين البنزين والفرامل #شرق_الرياض pic.twitter.com/OEumEXAhhn — الدحمي〆 (@jx___20) March 2, 2021

وعلقت ناشطة على تصرف الشاب الذي أنزلها من السيارة:”الرجل نزلها عشان ينقذ قد مايقدر بالعكس تصرف صح لانها غشيمة. وماتعرف وممكن ترجع تدهس الحرمة اللي يحاولون يطلعونها من تحت السيارة مره ثانية”

الرجل نزلها عشان ينقذ قد مايقدر بالعكس تصرف صح لانها غشيمة وماتعرف وممكن ترجع تدهس الحرمة اللي يحاولون يطلعونها من تحت السيارة مره ثانية — m'' (@maraml00l) March 2, 2021

ناشط آخر دون ساخرا من المدافعين عن المرأة وخطأها:”معروف لازم تدهس ١٠٠ شخص عشان تصير متمكنه”

معروف لازم تدهس ١٠٠ شخص عشان تصير متمكنه pic.twitter.com/BbyzZiBAWq — EMAD (@emad__19) March 2, 2021

فتاة تقتحم بسيارتها ممشى كورنيش جدة

ويشار إلى أن هذه ليست الحادثة الأولى التي تقع في السعودية من قبل النساء، بعد السماح لهن بقيادة السيارات ضمن حزمة. قرارات أخرى أصدرها ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز.

حيث أنه في أواخر شهر يناير من العام الجاري، تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، قالوا إنه يوثق لحظة اقتحام فتاة بسيارتها لممشى الواجهة البحرية في مدينة جدة السعودية.

وفي المقطع تظهر سيارة حمراء تسير بسرعة، في ممشى الكورنيش، الذي كان يمارس فيه البعض رياضة المشي، بحسب رواد مواقع التواصل.

فيديو.. فتاة تقتحم بسيارتها ممشى الكورنيش في جدة ! #ترند_الاخبار (متداول) pic.twitter.com/i63jlmfCnl — Trendnews24 | ترند الأخبار (@trendnews_24) January 30, 2021

وعقب توقف السيارة التي تردد أنها دهست شخصين كانا يقودان دراجات هوائية، تجمع حولها عدد من الشباب.

وأظهر الفيديو أن عدد من الدوريات الأمنية، وصلت إلى مكان الواقعة فيما يبدو للتحقيق في الحادث.

#فيديو

بعد أن فقدت السيطرة على مركبتها

فتاة تقتحم ممشى بالواجهة البحرية في #جدة وتدهس شخصين أثناء قيادتهما الدراجة الهوائية" pic.twitter.com/MC4xfEp6wH — صحيفة قلم (@qalamsa) January 31, 2021

فيما ذكر مغردون أن الفتاة فقد السيطرة على السيارة لأنها كانت في حالة غير طبيعية.

ويشار إلى أنه في 26 سبتمبر 2017 أمر ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمنح النساء حق القيادة.

وشمل القرار على توجيه إدارة المرور بالبدء في إصدار رخص القيادة للنساء في 24 يونيو 2018.

أي بعد حوالي عشر أشهر من إصدار القرار.

وفي 4 يونيو 2018، صدرت أول رخصة قيادة لامرأة سعودية.

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