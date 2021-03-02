سعودية تقود سيارتها في الرياض
سعودية تقود سيارتها في الرياض
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سعودية تتعلم القيادة أخطأت بين البنزين والفرامل فكانت الكارثة أمام مركز تجاري بالرياض!

كتب وطن
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تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا تسبب بموجة غضب واسعة في المملكة، حيث أظهر سيدة سعودية تدهس الزبائن أمام مركز تجاري بالرياض في مشهد كارثي.

وبتفحص الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع من قبل (وطن) تظهر سيدة تقود سيارتها بالقرب من المركز التجاري.

وأرادت الوقوف بجانب الرصيف، لكن يبدوا أنها أخطأت بين دواسة البنزين والفرامل، فانطلق السيارة مسرعة فوق الرصيف.

لتدهس الزبائن أمام المركز التجاري، وكان واضحا اصطدام السيارة بشدة بأم وابنتها فضلا عن باقي المواطنين.

وأظهر المقطع أيضا حالة ارتباك كبيرة وذهول دخلت فيها السيدة صاحبة السيارة، بعد أن صدمت المواطنين. ولم تستطيع أن تتحرك من مكانها وأنزلها أحد الشباب وقاد السيارة هو ليحرر مواطنة من أسفل السيارة.

وتسبب المقطع في موجة غضب واسعة بين النشطاء، الذين حمل معظمهم السبب للحكومة التي سمحت للمرأة بقيادة السيارة.

ونشر أحد النشطاء المقطع وعلق عليه بالقول:”امرأة تدهس شخص في تبوك راجعه ريوس بسرعه جنونية السبب انها لخبطت بين البنزين والفرامل”

وعلقت ناشطة على تصرف الشاب الذي أنزلها من السيارة:”الرجل نزلها عشان ينقذ قد مايقدر بالعكس تصرف صح  لانها غشيمة. وماتعرف وممكن ترجع تدهس الحرمة اللي يحاولون يطلعونها من تحت السيارة مره ثانية”

ناشط آخر دون ساخرا من المدافعين عن المرأة وخطأها:”معروف لازم تدهس ١٠٠ شخص عشان تصير متمكنه”

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 فتاة تقتحم بسيارتها ممشى كورنيش جدة

ويشار إلى أن هذه ليست الحادثة الأولى التي تقع في السعودية من قبل النساء، بعد السماح لهن بقيادة السيارات ضمن حزمة. قرارات أخرى أصدرها ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز.

حيث أنه في أواخر شهر يناير من العام الجاري، تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، قالوا إنه يوثق لحظة اقتحام فتاة بسيارتها لممشى الواجهة البحرية في مدينة جدة السعودية.

وفي المقطع تظهر سيارة حمراء تسير بسرعة، في ممشى الكورنيش، الذي كان يمارس فيه البعض رياضة المشي، بحسب رواد مواقع التواصل.

وعقب توقف السيارة التي تردد أنها دهست شخصين كانا يقودان دراجات هوائية، تجمع حولها عدد من الشباب.

وأظهر الفيديو أن عدد من الدوريات الأمنية، وصلت إلى مكان الواقعة فيما يبدو للتحقيق في الحادث.

فيما ذكر مغردون أن الفتاة فقد السيطرة على السيارة لأنها كانت في حالة غير طبيعية.

السماح للسعوديات بقيادة السيارة

ويشار إلى أنه في 26 سبتمبر 2017 أمر ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمنح النساء حق القيادة.

وشمل القرار على توجيه إدارة المرور بالبدء في إصدار رخص القيادة للنساء في 24 يونيو 2018.

أي بعد حوالي عشر أشهر من إصدار القرار.

وفي 4 يونيو 2018، صدرت أول رخصة قيادة لامرأة سعودية.

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