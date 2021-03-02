مباراة الزمالك ووادي دجلة
مباراة الزمالك ووادي دجلة
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ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد تعثر المتصدر الزمالك أمام وادي دجلة

كتب وطن
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في مباراة شهدت السيطرة والضغط بين متصدر الدوري المصري للموسم الجاري داخل أرضية الملعب أمام منافسه وادي دجلة. بالتعادل السلبي دون الأهداف، في ختام الجولة ال 14 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

تفاصيل المباراة بين كلا الفريقين

كما وفرض فريق المتصدر للدوري المصري الموسم الجاري ” ”. السيطرة على مجريات الشوط الأول.

مع محاولة المهاجم المغربي 24 عاماً، تسجيل الهدف الخامس له بعد ارتكاب دفاع وادي دجلة الخطأ. لكن اللاعب فشل في استغلالها.

ونجح حارس مرمى وادي دجلة في التصدي لها بقدمه ليفشل تلك المحاولة للفريق المنافس الزمالك المصري.

كما واعتمد فريق الخصم على الهجمات المرتدة السريعة من أجل الوصول إلى شباك الزمالك المصري. وتشكيل الخطورة عليه طيلة أحداث الشوطين الأول والثاني للمباراة.

ركلة الجزاء والتصدي الرائع

كما واحتسب حكم اللقاء بين فريق الزمالك ومنافسه وادي دجلة. ركلة جزاء في الدقيقة ال87 من أحداث المباراة، من خلال العودة إلى تقنية الفار. بعد ارتكاب الخطأ من قبل المدافع في فريق وادي دجلة حسام عرفات. إثر قيامه بلمس الكرة بيده.

لتأتي الفرصة الذهبية لفريق الزمالك المصري من أجل الانفراد بالصدارة وتعميق الفارق مع أقرب منافسه. غريمه التقليدي الأهلي المصري.

الذي نجح بعد العودة إلى منافسات الدوري من الانتصار بشق الأنفس على كطلائع الجيش في الدقائق الأخيرة بهدفين مقابل هدف وحيد.

لكن الزمالك أهدر الكرة مع براعة حارس وادي دجلة في التصدي لها اللاعب المصري محمد عبد المنصف 44 عاماً. والتي أهدرها اللاعب البديل عبد الله جمعة. لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي لكلا المنافسين.

لقاء الخميسي والاحتفال

كما واحتفلت الفنانة المصرية لقاء الخميسي، بعد تألق زوجها محمد عبد المنصف في التصدي لركلة الجزاء التي تحصل عليها فريق الزمالك المصري في الدقيقة ما قبل الأخيرة من انتهاء الوقت الأصلي من المباراة. وحرمان الفريق من خطف ثلاثة نقاط على حساب وادي دجلة.

ونشرت الفنانة صورة لزوجها عبر حسابها الخاص على منصة ” الفيس بوك”. من باب الدعم والتشجيع والوقوف بجانب زوجها حارس مرمى فريق وادي دجلة محمد عبد المنصف. ووضع بعض القلوب الحمراء في المنشور.

ويتربع على عرش صدارة قائمة الترتيب فريق الزمالك المصري برصيد 30 نقطة بعد فوزه على الإسماعيلي المصري بهدفين مقابل هدف. وحيد ليحافظ على صدارة الترتيب.

كما جاء حامل اللقب السابق فريق الأهلي المصري برصيد 24 نقطة. بفارق نقطة وحيدة عن مصر المقاصة الذي يحتل المركز الثاني برصيد 23 نقطة من جدول الترتيب للدوري المصري الممتاز.

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وفي المركز الرابع المصري البورسعيدي برصيد 22 نقطة. بفارق نقطة وحيدة عن فريق مصر المقاصة. متساوياً مع فريق إنبي المصري بنفس النقاط، في المركز الخامس من جدول الترتيب.

بينما جاء في المركز السادس فريق سيراميكا كليو باترا برصيد 21نقطة، وفي المركز السابع يأتي فريق الجونة المصري برصيد 20 نقطة بفارق أربع نقاط عن الأهلي ونقطتين سيراميكا في جدول الترتيب.

تراجع بيراميدز وسموحة

كما يحتل المركز السابع يحتل فريق بيراميدز المتراجع في ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة، متساوياً بذلك مع منافسه إنبي المصري الذي يحتل المركز الثامن ب 19 نقطة.

أما في المركز التاسع فيأتي فريق سموحة المصري برصيد 18 نقطة متساوياً. كما يتساوى مع الاتحاد السكندري بنفس عدد النقاط الذي يحتل المركز العاشر بجدول الترتيب المصري.

تراجع المقاولون العرب وطلائع الجيش

فيما يحتل فريق أسوان في المركز الحادية عشر برصيد 17 نقطة. متساوياً مع غزل المحلة بنفس النقاط الذي يحتل المركز الثاني عشر.

ويحتل فريق فريق المقاولون العرب في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، أما في المركز الرابع عشر عشر طلائع الجيش يأتي برصيد 12 نقطة.

أما في المركز الخامس عشر فيأتي فريق البنك الأهلي برصيد 10 نقاط. مع تراجع الفريق الإسماعيلي ووادي دجلة في ذيل الترتيب برصيد 9 نقاط للإسماعيلي. ووادي دجلة برصيد 7 نقاط في الدوري المصري للدرجة الممتازة المصري في الموسم الجاري.

كما ويحتل مهاجم الزمالك المصري المهاري يوسف إبراهيم الشهير ب ” يوسف أوباما”. صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري.

متساوياً مع اللاعب المصري أحمد سمير الذي يتساوى بنفس الأهداف برصيد 7 أهداف. بعد نجاحه في تسجيله الهدف الرائع من ركلة حرة ثابتة في شباك الأهلي المصري.

وفي الترتيب المركز الثالث جاء اللاعب المصري حسام حسن في فريق سموحة المصري. وكذلك عمر كمال في صفوف المصري البوسعيدي برصيد 6 أهداف.

وكذلك اللاعب في فريق سيراميكا كليو باترا المصري شريف دابو بنفس عدد الأهداف. كما ويأتي لاعب بيراميدز رمضان صبحي في ثالث الترتيب برصيد 5 أهداف.

متساوياً مع كلاً من: الأثيوبي شيمليس بيكيلى لاعب مصر المقاصة. والتنزاني جون بوكو الذي يلعب في صفوف فريق إنبي المصري.

كما ويأتي اللاعب المغربي أشرف بنشرقي لاعب فريق الزمالك في ترتيب الهدافين بعدهم برصيد 4 أهداف. متساوياً مع لاعب الأهلي المصري محمود عبد المنعم الشهير ب ” كهربا” وكذلك زميله محمد شريف بنفس  رصيد الأهداف.

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