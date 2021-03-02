ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد تعثر المتصدر الزمالك أمام وادي دجلة

في مباراة شهدت السيطرة والضغط بين متصدر الدوري المصري للموسم الجاري داخل أرضية الملعب أمام منافسه وادي دجلة. بالتعادل السلبي دون الأهداف، في ختام الجولة ال 14 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

تفاصيل المباراة بين كلا الفريقين

كما وفرض فريق المتصدر للدوري المصري الموسم الجاري ” الزمالك المصري”. السيطرة على مجريات الشوط الأول.

مع محاولة المهاجم المغربي أشرف بنشرقي 24 عاماً، تسجيل الهدف الخامس له بعد ارتكاب دفاع وادي دجلة الخطأ. لكن اللاعب فشل في استغلالها.

حظ الزمالك مع الكوره في ٦ ثواني pic.twitter.com/e9lxHLLsKk — Rodrygo. (@sadekelalfy4) March 1, 2021

ونجح حارس مرمى وادي دجلة في التصدي لها بقدمه ليفشل تلك المحاولة للفريق المنافس الزمالك المصري.

كما واعتمد فريق الخصم على الهجمات المرتدة السريعة من أجل الوصول إلى شباك الزمالك المصري. وتشكيل الخطورة عليه طيلة أحداث الشوطين الأول والثاني للمباراة.

ركلة الجزاء والتصدي الرائع

كما واحتسب حكم اللقاء بين فريق الزمالك ومنافسه وادي دجلة. ركلة جزاء في الدقيقة ال87 من أحداث المباراة، من خلال العودة إلى تقنية الفار. بعد ارتكاب الخطأ من قبل المدافع في فريق وادي دجلة حسام عرفات. إثر قيامه بلمس الكرة بيده.

لتأتي الفرصة الذهبية لفريق الزمالك المصري من أجل الانفراد بالصدارة وتعميق الفارق مع أقرب منافسه. غريمه التقليدي الأهلي المصري.

الذي نجح بعد العودة إلى منافسات الدوري من الانتصار بشق الأنفس على كطلائع الجيش في الدقائق الأخيرة بهدفين مقابل هدف وحيد.

طالما ع الزمالك يبقى كمل يالة مفهاش حاجة pic.twitter.com/Ln1VEOX2kC — ماجيكانو (@magicano72) March 1, 2021

لكن الزمالك أهدر الكرة مع براعة حارس وادي دجلة في التصدي لها اللاعب المصري محمد عبد المنصف 44 عاماً. والتي أهدرها اللاعب البديل عبد الله جمعة. لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي لكلا المنافسين.

لقاء الخميسي والاحتفال

كما واحتفلت الفنانة المصرية لقاء الخميسي، بعد تألق زوجها محمد عبد المنصف في التصدي لركلة الجزاء التي تحصل عليها فريق الزمالك المصري في الدقيقة ما قبل الأخيرة من انتهاء الوقت الأصلي من المباراة. وحرمان الفريق من خطف ثلاثة نقاط على حساب وادي دجلة.

ونشرت الفنانة صورة لزوجها عبر حسابها الخاص على منصة ” الفيس بوك”. من باب الدعم والتشجيع والوقوف بجانب زوجها حارس مرمى فريق وادي دجلة محمد عبد المنصف. ووضع بعض القلوب الحمراء في المنشور.

ويتربع على عرش صدارة قائمة الترتيب فريق الزمالك المصري برصيد 30 نقطة بعد فوزه على الإسماعيلي المصري بهدفين مقابل هدف. وحيد ليحافظ على صدارة الترتيب.

كما جاء حامل اللقب السابق فريق الأهلي المصري برصيد 24 نقطة. بفارق نقطة وحيدة عن مصر المقاصة الذي يحتل المركز الثاني برصيد 23 نقطة من جدول الترتيب للدوري المصري الممتاز.

مشجع زملكاوي من مدرجات ملعب الاهلي وي السلام بعد انتهاء مباراة الزمالك ووادي دجله#الزمالك_وادي_دجله #الدوري_اهلاوي pic.twitter.com/iY0GOqBWJe — القلب الطيب ♥🌹♥majid mohammed♥ (@majidmo91862563) March 2, 2021

وفي المركز الرابع المصري البورسعيدي برصيد 22 نقطة. بفارق نقطة وحيدة عن فريق مصر المقاصة. متساوياً مع فريق إنبي المصري بنفس النقاط، في المركز الخامس من جدول الترتيب.

بينما جاء في المركز السادس فريق سيراميكا كليو باترا برصيد 21نقطة، وفي المركز السابع يأتي فريق الجونة المصري برصيد 20 نقطة بفارق أربع نقاط عن الأهلي ونقطتين سيراميكا في جدول الترتيب.

تراجع بيراميدز وسموحة

كما يحتل المركز السابع يحتل فريق بيراميدز المتراجع في ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة، متساوياً بذلك مع منافسه إنبي المصري الذي يحتل المركز الثامن ب 19 نقطة.

أما في المركز التاسع فيأتي فريق سموحة المصري برصيد 18 نقطة متساوياً. كما يتساوى مع الاتحاد السكندري بنفس عدد النقاط الذي يحتل المركز العاشر بجدول الترتيب المصري.

تراجع المقاولون العرب وطلائع الجيش

فيما يحتل فريق أسوان في المركز الحادية عشر برصيد 17 نقطة. متساوياً مع غزل المحلة بنفس النقاط الذي يحتل المركز الثاني عشر.

ويحتل فريق فريق المقاولون العرب في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، أما في المركز الرابع عشر عشر طلائع الجيش يأتي برصيد 12 نقطة.

قدم محمد عادل حكم مباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري الممتاز لكرة القدم نموذجا صارخا ل "اللاعدالة "..تغاضى عن ضربتي جزاء لوادي دجلة,وأخرج البطاقة الصفراء "ظلما وعدوانا " ضد لاعبي دجلة , وأخيرا احتسب ضربة جزاء "من خياله " للزمالك .. وهنا تدخل العدل الالهي وأنقذها عبد المنصف ! pic.twitter.com/AMblkomk3Z — Hamed Ezzeldin (@hamedezzeldin) March 1, 2021

أما في المركز الخامس عشر فيأتي فريق البنك الأهلي برصيد 10 نقاط. مع تراجع الفريق الإسماعيلي ووادي دجلة في ذيل الترتيب برصيد 9 نقاط للإسماعيلي. ووادي دجلة برصيد 7 نقاط في الدوري المصري للدرجة الممتازة المصري في الموسم الجاري.

كما ويحتل مهاجم الزمالك المصري المهاري يوسف إبراهيم الشهير ب ” يوسف أوباما”. صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري.

متساوياً مع اللاعب المصري أحمد سمير الذي يتساوى بنفس الأهداف برصيد 7 أهداف. بعد نجاحه في تسجيله الهدف الرائع من ركلة حرة ثابتة في شباك الأهلي المصري.

وفي الترتيب المركز الثالث جاء اللاعب المصري حسام حسن في فريق سموحة المصري. وكذلك عمر كمال في صفوف المصري البوسعيدي برصيد 6 أهداف.

لقطات من مباراة فريقنا أمام وادي دجلة في الدوري الممتاز. 📸 pic.twitter.com/YbertDqrvj — Zamalek SC (@ZSCOfficial) March 1, 2021

وكذلك اللاعب في فريق سيراميكا كليو باترا المصري شريف دابو بنفس عدد الأهداف. كما ويأتي لاعب بيراميدز رمضان صبحي في ثالث الترتيب برصيد 5 أهداف.

متساوياً مع كلاً من: الأثيوبي شيمليس بيكيلى لاعب مصر المقاصة. والتنزاني جون بوكو الذي يلعب في صفوف فريق إنبي المصري.

كما ويأتي اللاعب المغربي أشرف بنشرقي لاعب فريق الزمالك في ترتيب الهدافين بعدهم برصيد 4 أهداف. متساوياً مع لاعب الأهلي المصري محمود عبد المنعم الشهير ب ” كهربا” وكذلك زميله محمد شريف بنفس رصيد الأهداف.

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