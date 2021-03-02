بعدما حملها على ظهره .. إنجي كيوان تعترف بسرّ صورها الحميمية مع عمرو دياب!

حسمت الإعلامية والموديل المصرية إنجي كيوان، الشائعات التي ترددت في الفترة الأخيرة، حول ارتباطها بالفنان المصري عمرو دياب بعد صورتها معه وهو يحملها على ظهره .

حقيقة ارتباط إنجي كيوان والهضبة

وقالت إنجي كيوان في تصريح لبرنامج ET بالعربي: “لا يوجد أي نوع من الارتباط بعمرو دياب، وكل ما تردد حول ذلك عار تماماً عن الصحة”.

وأشارت إنجي كيوان إلى أنها تعمل في مجال الإعلام ومتزوجة من لبناني تعرفت عليه في أبو ظبي. ولديها ولدان، ولديها بعض المشروعات التي لم يسبق أن تعلنها. ومنها مشاركتها عمرو دياب بالإعلان الخاص بعطره.

الحميمية خطة تسويق!

وأكدت إنجي كيوان أن تداول الصور الحميمية التي جمعتها بالهضبة كان جزءاً من التسويق والخطة الدعائية للإعلان.

ونوهت كيوان إلى أن التزامها السرية حول أي خطوة تقدم عليها، سبباً في انتشار الشائعات.

وحول موقف زوجها من شائعات انفصالها عنه وارتباطها بعمرو دياب، قالت إنجي كيوان: “هو يثق بي تماماً ويعلم ماهي علاقتنا. وكان على علم مسبق بما سيحدث من انتقادات وشائعات، لكنه وافق لأنه يعي أنها وسيلة تسويق”.

وتابعت: “كنا كعائلة مستعدين تماماً لخوض هذه المعركة”.

هؤلاء من روجوا شائعة الارتباط

وكشفت إنجي كيوان أن أول صورة جمعتها بعمرو دياب. كان زوجها معها، لكن بعض الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قاموا بقص صورة زوجها.

وتابعت: “وضعوا صورتي مع عمرو دياب لوحدنا وروجوا لشائعة ارتباطنا، لكني كنت سعيدة، لأنها طريقة جيدة للتسويق”.

وانتشرت مجموعة من الصور الرومانسية للفنان عمرو دياب مع الإعلامية إنجي كيوان أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يتم التوضيح وقتها أن هذه الصور من إعلان الهضبة الذي يُحضر له.

وظن رواد السوشيال ميديا أنها بداية علاقة حب جديدة بعد انفصاله عن مواطنته دينا الشربيني.

صداقة إنجي وعمرو دياب

وسبق أن تحدثت إنجي كيوان عن كواليس مشاركتها في إعلان عطر عمرو دياب.

وقالت إن علاقة صداقة تجمعها بالهضبة، كما جمعتها وزوجها علاقة صداقة بالمنتج موسى عيسى، ومن هنا جاءت فكرة التعاون المشترك بينهما.

وأكدت إنجي أن الإعلان استغرق 3 أيام للتصوير. وأن أجواء العمل كانت ممتعة ومريحة، مضيفة: “عمرو دياب يشجع المواهب الصاعدة، وطارق العريان ساعدني كثيراً”.

صور جريئة

وكان عمرو دياب قد تصدر التريند عبر “تويتر” الشهر الماضي، وذلك بعد تداول صور جريئة تجمعه بإنجي كيوان.

وأثار عمرو دياب حينها جدلاً واسعاً نظراً لجرأة الصور التي ظهرت بها إنجي كيوان في أحضانه. وأخرى وهو يحملها فوق ظهره، ما جعل الجمهور يخمن ارتباطهما خاصة أن “الهضبة” انفصل مؤخراً عن الممثلة المصرية دينا الشربيني.

وتجددت الشكوك حول وجود علاقة بينهما، خاصة أنه تم انتشار صورهما سوياً من قبل حين نشرت إنجي كيوان الصور عبر صفحتها على “انستغرام”، وعلقت عليها: “يوماً جيداً قضيته مع عمرو دياب”.

عطر عمرو دياب

هذا وقد أطلق عمرو دياب إعلان عطره الجديد على أنغام أغنيته وأنا معاك، وهي من كلمات خالد تاج الدين، ألحان خالد عز، توزيع عادل حقي.

وظهر عمر دياب خلال الإعلان وهو يرتدي حلقا في أذنه، برفقة 4 عارضات أزياء، وحقق أكثر من مليون مشاهدة منذ عرضه قبل أسبوع.

من هي إنجي كيوان؟

وإنجي كيوان إعلامية مصرية ولدت في الإسكندرية ومقيمة في دبي حاليا.

وتخرجت إنجي كيوان في الجامعة الأمريكية بدبي في تخصص Banking and Finance.

وكانت إنجي كيوان تهوي التمثيل من صغرها واشتهرت بين أفراد أسرتها بلقب “أمينة رزق”، كما ظلت تقلد الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري.

وشاركت إنجي كيوان في تقديم برنامج “قعدة رجالة”مع خالد سليم ونيكولا معوض وقيس نجيب.

كما شاركت في تقديم حفل بطولة العالم للإسكواش للسيدات في مدينة الجونة.

وأثارت إنجي كيوان انتقادات أثناء مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي خلال دورته الرابعة، حيث ظهرت بإطلالة جريئة وارتدت فستانا عاري الظهر.

كما تعرضت إنجي للانتقادات في وقت سابق، بعدما ارتدت بدلة ذهبية لامعة. تكونت من جاكيت دون توب أو غيره وبنطلون لامع.

ويتابع إنجي كيوان عبر حسابها على “إنستجرام” أكثر من 273 ألف متابع.

وخضعت إنجي لجلسة تصوير وهي تمثل المنتخب المصري، أثناء مشاركته في بطولة كأس العالم 2018 للمرة الثالثة.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك