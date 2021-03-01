نجوى كرم تحصل على الجنسية الذهبية في الامارات
نجوى كرم تحصل على الجنسية الذهبية في الامارات
Imageحياتنا

نجوى كرم تستفز اللبنانيين بعد حصولها على الإقامة الذهبية في الإمارات

كتب وطن
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أعلنت الفنانة اللبنانية نجوى كرم حصولها على الإقامة الذهبية في دولة ، وبذلك تنضم إلى العديد من المشاهير العرب والعالميين.

نجوى كرم و الإقامة الذهبية

ونشرت نجوى كرم تغريدة عبر “تويتر” قالت فيها: ” تشرّفت اليوم بإستلام “الإقامة الذهبية” من دولة الإمارات الشقيقة الله يعزّ قيادتها. وشعبها وصادفت إنّو عيد ميلادي وصارت الفرحة اثنين”.

كما أرفقت نجوى كرم تغريدتها برابط أغنيتها “زايد مجدها”، والتي أصدرتها مطلع العام الحالي إهداءً إلى جمهورها الإماراتي.

كما نشرت نجوى كرم على حسابها الشخصي بموقع “انستجرام” مجموعة صور توثق استلامها الإقامة الذهبية، ووضع البصمة الإلكترونية عليها، بوجود قالب حلوى عليه علم والإمارات معاً.

 

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هجوم وانتقادات لنجوى كرم

وتعرضت الفنانة اللبنانية نجوى كرم لانتقادات حادة من اللبنانيين الذين رأوا قبولها بالإقامة الذهبية، تخلياً عن وطنها. وذكروها بتصريحاتها التي أعلنت خلالها رفضها الغناء بغير اللهجة اللبنانية تعبيراً عن وطنيتها.

كما ذكرها آخرون بتطبيع الإمارات مع إسرائيل، فكتب أحدهم ساخراً: “مبروك نجوي حصولك على هيك وعقبال باقي الصهينة كلهم يارب”.

وكتب آخر: ” بذكر نجوى كانت ترفض تغني غير لبناني بحجة الوطنية”.

ونوه آخر إلى الأوضاع في لبنان، وكتب: ” لبنان شكلها وصلت مرحلة سيئة لدرجة خلت نجوى كرم نفسها تفرح بإقامة”.

وكتبت أخرى: ” دبي أصبحت بيروت الفنانين، المفكرين، الصحافيين، العلماء، عاصمة العرب.. وبيروت ما عادت بيروت”.

سياسة الإمارات غير عادلة

بينما انتقد آخرون سياسة الإمارات في منح الإقامة الذهبية للفنانين وتمجيدهم، فكتب مغرد: ” ماذا عن الأطباء الذين يضحون. بحياتهم كل يوم في ظل هذه الأزمة، أليسوا أولى بها صِلياً؟!”.

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كما عبر آخر عن شعوره بالظلم، وكتب: “طيب معقول انا عشت 20 سنة من عمري وكبرت ولادي وعلمتن بالامارات ما عندي إقامة؟. ألغوها لي لأنه مر عليها 6 أشهر دون دخول الدولة، ونجوى مجرد مارقة طريق ويمكن ما راحت غير وقت خرب لبنان تتخد اقامة ذهبية؟ ليس عدلاً”.

وسخر أويس العنزي من سياسة الإمارات وكتب: ” الامارات تمنح عالمة الذرة والطب النووي اللبنانية نجوى كرم الاقامة الذهبية”.

وعلق آخر: “إذا وجدتم أمة تمجد فنانين تافهين وممثلين تافهين وناس مشهورين لامحتوى عندهم ولاشيء، اعلموا أن نهايتها مؤلمة”.

ووافقه آخر الرأي قائلاً: “ماشاء الله الإقامات الذهبية راحت لحثالة المجتمع، للمطرب والمغني والراقص والممثل”.

مشاهير حصلوا على “الإقامة الذهبية”

وسبق أن حصل العديد من المشاهير والفنانين على “الإقامة الذهبية” في الإمارات، ومن أبرزهم لاعب كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو. والفنان المصري محمد رمضان، والفنان اللبناني راغب علامة، والإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال، والفنانة التونسية لطيفة.

الجدير بالذكر أنه في عام 2019، وأعلنت الإمارات عن طرحها منظومة جديدة أطلقت عليها اسم “الإقامة الذهبية” مخصصة لغير الإماراتيين.

كما تعتمد “الإقامة الذهبية” على نظام تأشيرة إقامة طويلة الأمد، لخمس أو عشر سنوات، تُجدد تلقائيا، عند توافر نفس الشروط. وذلك لفئات معينة تشمل المستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية.

وتتيح الإقامة الذهبية لحاملها إمكانية التمتع بإقامة طويلة الأمد دون الحاجة لكفيل إماراتي، مع نسبة تملك 100% داخل إمارات الدولة. وذلك خلافاً للمتعارف عليه الذي يقضي بضرورة وجود شريك محلي بحصة لا تقل عن 51% في مشاريع الأعمال والاستثمار داخل إمارات الدولة.

وقال حاكم دبي محمد بن راشد، في تغريدات حينها عبر تويتر: “الإخوة والأخوات… اعتمدنا اليوم منح الإقامة الذهبية للمقيمين، لمدة 10 سنوات”.

وجاءت الفئات التي يمكن أن تشملها “الإقامة الذهبية” النحو التالي: “جميع الحاصلين على شهادات الدكتوراة – كافة الأطباء – المهندسين. في مجالات هندسة الكمبيوتر والإلكترونيات والبرمجة والكهرباء والتكنولوجيا الحيوية – متفوقي الجامعات المعتمدة بالدولة بمعدل 3.8 وأكثر “.

كما تشمل أيضاً الحاصلين على شهادات تخصصية في الذكاء الإصطناعي أو البيانات الضخمة أو علم الأوبئة والفيروسات – بالإضافة. لأوائل الثانوية العامة في الدولة مع أسرهم.

وقال محمد بن راشد حينها إن “هذه دفعة أولى ستتبعها دفعات أخرى لاحقا”.

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