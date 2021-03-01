نجوى كرم تستفز اللبنانيين بعد حصولها على الإقامة الذهبية في الإمارات

أعلنت الفنانة اللبنانية نجوى كرم حصولها على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات، وبذلك تنضم إلى العديد من المشاهير العرب والعالميين.

نجوى كرم و الإقامة الذهبية

ونشرت نجوى كرم تغريدة عبر “تويتر” قالت فيها: ” تشرّفت اليوم بإستلام “الإقامة الذهبية” من دولة الإمارات الشقيقة الله يعزّ قيادتها. وشعبها وصادفت إنّو عيد ميلادي وصارت الفرحة اثنين”.

كما أرفقت نجوى كرم تغريدتها برابط أغنيتها “زايد مجدها”، والتي أصدرتها مطلع العام الحالي إهداءً إلى جمهورها الإماراتي.

تشرّفت اليوم بإستلام "الإقامة الذهبية" من دولة #الإمارات الشقيقة 🙏🏼

الله يعزّ قيادتها وشعبها ❤️

وساقبت إنّو عيد ميلادي وصارت الفرحة اثنين..https://t.co/vpTezpCY8R pic.twitter.com/VuAch7Rpxq — Najwa Karam (@najwakaram) February 28, 2021

كما نشرت نجوى كرم على حسابها الشخصي بموقع “انستجرام” مجموعة صور توثق استلامها الإقامة الذهبية، ووضع البصمة الإلكترونية عليها، بوجود قالب حلوى عليه علم لبنان والإمارات معاً.

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هجوم وانتقادات لنجوى كرم

وتعرضت الفنانة اللبنانية نجوى كرم لانتقادات حادة من اللبنانيين الذين رأوا قبولها بالإقامة الذهبية، تخلياً عن وطنها. وذكروها بتصريحاتها التي أعلنت خلالها رفضها الغناء بغير اللهجة اللبنانية تعبيراً عن وطنيتها.

كما ذكرها آخرون بتطبيع الإمارات مع إسرائيل، فكتب أحدهم ساخراً: “مبروك نجوي حصولك على هيك وعقبال باقي الصهينة كلهم يارب”.

مبرؤك نجوي حصؤليك علي هيك وعقبال باقي الصهينة كلهم يارب 😍 https://t.co/chnSnINnIc — محمد اسماعيل (@TnoRDob83N0lO01) February 28, 2021

وكتب آخر: ” بذكر نجوى كانت ترفض تغني غير لبناني بحجة الوطنية”.

بذكر نجوى كانت ترفض تغني غير لبناني بحجة الوطنية…

الوطنية: 👇🏼 https://t.co/5L1D9xFPGQ — HELIO (@elio_zgheib) February 28, 2021

ونوه آخر إلى الأوضاع في لبنان، وكتب: ” لبنان شكلها وصلت مرحلة سيئة لدرجة خلت نجوى كرم نفسها تفرح بإقامة”.

لبنان شكلها وصلت مرحلة سيئة لدرجة خلت نجوى كرم نفسها تفرح بإقامة ! https://t.co/xjV70iONOi — Mohammed (@Numiry71) February 28, 2021

وكتبت أخرى: ” دبي أصبحت بيروت الفنانين، المفكرين، الصحافيين، العلماء، عاصمة العرب.. وبيروت ما عادت بيروت”.

دبي أصبحت بيروت الفنانين، المفكرين، الصحافيين، العلماء، عاصمة العرب..

وبيروت ما عادت بيروت.. https://t.co/emsTMLYl5s — Samah💡 (@sam__dvv) February 28, 2021

سياسة الإمارات غير عادلة

بينما انتقد آخرون سياسة الإمارات في منح الإقامة الذهبية للفنانين وتمجيدهم، فكتب مغرد: ” ماذا عن الأطباء الذين يضحون. بحياتهم كل يوم في ظل هذه الأزمة، أليسوا أولى بها صِلياً؟!”.

كما عبر آخر عن شعوره بالظلم، وكتب: “طيب معقول انا عشت 20 سنة من عمري وكبرت ولادي وعلمتن بالامارات ما عندي إقامة؟. ألغوها لي لأنه مر عليها 6 أشهر دون دخول الدولة، ونجوى مجرد مارقة طريق ويمكن ما راحت غير وقت خرب لبنان تتخد اقامة ذهبية؟ ليس عدلاً”.

طيب معقول انا عشت ٢٠ سنة من عمري وكبرت ولادي وعلمتن بالامارات ما عندي اقامة لغيولي ياها لان قطعت ٦ اشهر ما فتت ونجوى يلي مرقة طريق ويمكن ما راحت غير وقت خرب لبنان تتخد اقامة ذهبية م عدل ☹️ https://t.co/nvvRH8PkS4 — Abi 🦄 (@AbiBb9) February 28, 2021

وسخر أويس العنزي من سياسة الإمارات وكتب: ” الامارات تمنح عالمة الذرة والطب النووي اللبنانية نجوى كرم الاقامة الذهبية”.

الامارات تمنح عالمة الذرة والطب النووي اللبنانيية نجوى كرم الاقامة الذهبية https://t.co/8D0m49Gt1C — اويس العنزي (@ali_edc) February 28, 2021

وعلق آخر: “إذا وجدتم أمة تمجد فنانين تافهين وممثلين تافهين وناس مشهورين لامحتوى عندهم ولاشيء، اعلموا أن نهايتها مؤلمة”.

سبحان الله اذا وجدتم امة. تمجد فنانين تافهين وممثلين تافهين وناس مشهورين لامحتوى عندهم ولاشئ اعرفوا ان نهايتها مؤلمة. وهذي هي حالنا وحنا نعيش الوضع. يمجدون المنحطين ويجرون وراء المشاهير والله نهايتنا ياهذه الامه مؤلمة https://t.co/NkpQxmj09s — ftoo (@ftoo10707453) February 28, 2021

ووافقه آخر الرأي قائلاً: “ماشاء الله الإقامات الذهبية راحت لحثالة المجتمع، للمطرب والمغني والراقص والممثل”.

ماشالله الاقامات الذهبيه راحت لحثالة المجتمع .. للمطرب والمغني والراقص والممثل — dreams (@DAAM333) February 28, 2021

مشاهير حصلوا على “الإقامة الذهبية”

وسبق أن حصل العديد من المشاهير والفنانين على “الإقامة الذهبية” في الإمارات، ومن أبرزهم لاعب كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو. والفنان المصري محمد رمضان، والفنان اللبناني راغب علامة، والإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال، والفنانة التونسية لطيفة.

الجدير بالذكر أنه في عام 2019، وأعلنت الإمارات عن طرحها منظومة جديدة أطلقت عليها اسم “الإقامة الذهبية” مخصصة لغير الإماراتيين.

كما تعتمد “الإقامة الذهبية” على نظام تأشيرة إقامة طويلة الأمد، لخمس أو عشر سنوات، تُجدد تلقائيا، عند توافر نفس الشروط. وذلك لفئات معينة تشمل المستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية.

وتتيح الإقامة الذهبية لحاملها إمكانية التمتع بإقامة طويلة الأمد دون الحاجة لكفيل إماراتي، مع نسبة تملك 100% داخل إمارات الدولة. وذلك خلافاً للمتعارف عليه الذي يقضي بضرورة وجود شريك محلي بحصة لا تقل عن 51% في مشاريع الأعمال والاستثمار داخل إمارات الدولة.

وقال حاكم دبي محمد بن راشد، في تغريدات حينها عبر تويتر: “الإخوة والأخوات… اعتمدنا اليوم منح الإقامة الذهبية للمقيمين، لمدة 10 سنوات”.

وجاءت الفئات التي يمكن أن تشملها “الإقامة الذهبية” النحو التالي: “جميع الحاصلين على شهادات الدكتوراة – كافة الأطباء – المهندسين. في مجالات هندسة الكمبيوتر والإلكترونيات والبرمجة والكهرباء والتكنولوجيا الحيوية – متفوقي الجامعات المعتمدة بالدولة بمعدل 3.8 وأكثر “.

كما تشمل أيضاً الحاصلين على شهادات تخصصية في الذكاء الإصطناعي أو البيانات الضخمة أو علم الأوبئة والفيروسات – بالإضافة. لأوائل الثانوية العامة في الدولة مع أسرهم.

وقال محمد بن راشد حينها إن “هذه دفعة أولى ستتبعها دفعات أخرى لاحقا”.

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