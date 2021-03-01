مبابي يهدد النجم البلجيكي هازارد .. ماذا يحدث ؟!

كشفت شبكة “cuatro ” الإسبانية. أن اللاعب الفرنسي كيليان مبابي 22 عاماً، سيتخذ أحد أهم القرارات في مسيرته في الأيام المقبلة؛ حيث سيضطر هذا الصيف إلى تجديد أو مغادرة الفريق الفرنسي.

عرض التجديد أو البيع

كما كشفت الوسيلة الإسبانية، أن إدارة باريس سان جيرمان. لن ينتظروا حتى الصيف المقبل، ويريدون من مبابي الرد على عرض التجديد مع موعد أقصاه نهاية شهر مارس الجاري، بينما يراقب ريال مدريد المفاوضات من بعيد، ولن يدخل المشهد حتى يتم وضع مبابي. في السوق وطرحه للبيع في حال طالب اللاعب الفرنسي الرحيل عن فريقه الباريسي.

مبابي كان متألقًا للغاية في مباراة برشلونة 🔥 أداء أكثر من رائع قدمه الفرنسي الشاب في الكامب نو 🤩pic.twitter.com/wxJpHiEvZf — جول العربي – Goal (@GoalAR) February 22, 2021

وبدأ فريق باريس سان جيرمان بالضغط على مبابي للرد على عرض التجديد؛ حيث أكد ليوناردو المدير الرياضي للفريق الفرنسي. أنه سيتعين اتخاذ قرار في وقت قصير لأنه لا يمكن المماطلة أكثر بشأن هذه القضية.

وقال ليوناردو في تصريحات صحفية فرنسية، قائلاً:” لقد وصلنا إلى نقطة حيث يتعين علينا اتخاذ موقف واتخاذ قرار. نتحدث، نتحدث منذ فترة طويلة، إن موقفنا واضح، ونحن نعرف ما نريد وسنقرر ذلك قريباً “.

غلاف الماركا | ليوناردو :"سيتم تقرير مصير مبابي قريباً."

– يشير ليوناردو إلى أن باريس سان جيرمان لا يريد انتظاره أكثر من ذلك

– يريدون منه البقاء في فرنسا حتى كأس العالم في قطر. pic.twitter.com/jOXuBeMKlr — Insider Real (@StuffRMC) February 26, 2021

كما وحدد إدارة باريس سان جيرمان موعداً نهائياً لمبابي لتجديد عقده مع النادي؛ حيث سيتوجب على المهاجم الفرنسي حسم مستقبله على الأكثر بعد مباراة الإياب ضد برشلونة. المقرر في العاشر من شهر أذار/ مارس الجاري. على ميدانه، ملعب ” حديقة الأمراء” الفرنسية.

الصراع على البقاء

ويريد الفرنسي ليوناردو التخطيط للموسم المقبل، ويكون هدفه هو بقاء البرازيلي نيمار والفرنسي مبابي إلى حين مونديال قطر 2022م، لكن النادي لن يستمر مع كيليان مبابي في حال لم يوافق على التجديد.

كما لن ينتظر الفريق الباريسي حتى الصيف، وسيطرح على الفرنسي مبابي إلى السوق قبل يونيو/ حزيران القادم. في حال قرر اللاعب عدم التجديد مع فريق البي أس جي.

الجميع يتحدث عن مبابي وهالاند ، لكن لا أحد يتحدث عن راشفورد ! 🙄 pic.twitter.com/mk7twOmcnU — E P L W O R L D (@EPLworld) March 1, 2021

وسيظل ريال مدريد بعيداً عن القضية ولن يدخل بعرض حتى يعلن ناصر الخليفي بأن مبابي متاح في السوق، ستكون تلك هي اللحظة التي ستبدأ فيها المفاوضات بين الناديين. خلال المسيرة الكروية في عالم الكرة المستديرة.

كما وكشف النجم البرازيلي “نيمار جونيور” 28 عاماً المهاجم في صفوف فريق نادي باريس سان جيرمان في مقابلة صحفية معه عبر قناة ” تي أف 1″ الفرنسية، عن أمله في البقاء مع فريق البي أس جي الفرنسي، إلى ما بعد الموسم الحالي.

🎙️🔥 ليوناردو المدير الرياضي لباريس حول تجديد عقد مبابي :" لقد وصلنا للحظة التي يجب فيها اتخاذ موقف واتخاذ قرار " pic.twitter.com/xJZAtYuJ19 — Real Madrid Life (@iRealMadridLife) February 25, 2021

وأردف اللاعب البرازيلي نيمار، قائلاً: ” أنا سعيد للغاية في الوقت الحالي، لقد تغيرت الأمور كثيراً، مضيفاً لا أستطيع أن أقول السبب حقاً، ولكنني أشعر بأنني بحالة جيدة، ولقد تأقلمت مع الفريق، وأنا أكثر هدوءاً، وسعيد جداً هنا، وأريد البقاء في فريق باريس سان جيرمان”.

مبابي ونيمار

وبين نجم السامبا البرازيلية نيمار، أنه يريد من الديك الفرنسي كيليان مبابي تجديد عقده مع الفريق أيضاً، خصوصاً بعدما ارتبط اسم المهاجم الفرنسي مبابي بفريق نادي ريال مدريد الإسباني مؤخراً واحتمال نقله محتمل، وهذا يحتاج وقت للتفكير بهذا الأمر.

وقد انتقل النجم البرازيلي نيمار بصفقة تعد الأغلى في العالم من فريقه السابق برشلونة الإسباني، من أجل اللعب في صفوف فريق باريس سان جيرمان ” البي أس جي”، وقد بلغت قيمتها 222 مليون يورو في عام 2017م.

الفتى الذهبي

وأشار اللاعب البرازيلي نيمار عن زميله في الفريق الفرنسي مبابي، قائلاً: ” لدينا علاقة كالأخوة أنا ومبابي 22 عاماً، أنا الأكبر سناً، ونحن أن نلعب معاً كثيراً، مردفاً أحب أن أجعله يعطي أفضل ما لديه، وقد أسميته الفتى الذهبي، لأنه ذهبي حقاً ولديه قلب كبير حتى في خارج الملعب هو رائع”.

🇪🇸 ABC | زيدان يضغط من أجل التعاقد مع مبابي. • تعرف زيدان ومبابي على بعضهما شخصيًا منذ 9 سنوات، في ذلك الوقت كان مبابي 13 سنة، وكان زيدان هو ​​قدوته، يعمل مستشارًا خاصًا لـ فلورنتينو بيريز، وسفيرًا لـ ريال مدريد ومكتشف لاعبي كرة القدم. pic.twitter.com/SoYuHRAY06 — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) February 27, 2021

وقد أحرز اللاعب الفرنسي كيليان مبابي هذا الموسم مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في كافة المسابقات 16 هدفاً، بينما سجل زميله البرازيلي نيمار رغم غيابه عن الفريق بسبب الإصابة لفترة طويلة عن الملاعب والمشاركة نحو 13 هدفاً هذا الموسم مع فريق البي أس جي الفرنسي.

مبابي وريال مدريد

وصرح في وقت سابق اللاعب الفرنسي “كيليان مبابي، قائلاً : ” إنني أفكر في تجديد العقد لفترة طويلة مع الإدارة في صفوف الفريق الباريسي خلال الفترة القادمة”.

يأتي ذلك وسط أنظار إدارة ريال مدريد الإسباني من أجل خطف مبابي والاستفادة من خدماته داخل صفوف الفريق الملكي الإسباني.

كما قال مبابي في تصريحات صحفية: “سأكون دائماً ممتناً للنادي. لكنني أريد أن أفكر ماذا أريد أن أفعله في السنوات القادمة. وقد يتغير تفكيري ولكن يجب أن أتخذ قراري قريباً بهذا الشأن”.

وأردف مبابي:” إذا وقعت على تعاقد جديد مع إدارة باريس سان جيرمان. سيكون ذلك بمثابة استثمار لي على مدى السنوات الطويلة المقبلة. حيث أنني أشعر بحالة جيدة داخل الفريق وأنا سعيد جداً منذ أول يوم لي هنا.

هدافي الدوريات الأوروبية الكبرى حتى الآن.

ليفاندوفسكي .. ميسي .. كرستيانو .. صلاح .. مبابي pic.twitter.com/k6wsqFJjSW — 365Scores Arabic (@365scoresarabic) February 26, 2021

وسينتهي عقد مبابي في عام 2022م القادم، فيما انتقل اللاعب إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان قادماً من فريق موناكو الفرنسي في صفقة معقدة مع رغبة مبابي في الرحيل بصفقة بلغت قيمتها 180مليون يورو في عام 2017م.

نتائج كلا الفريقين في الدوري

كما ويحتل فريق باريس سان جيرمان في المركز الثاني في ترتيب الدوري. برصيد 57 نقطة. وبفارق نقطتين عن المتصدر ليل. الذي يتربع على صدارة الترتيب برصيد 59 نقطة.

بينما يحتل فريق ريال مدريد الإسباني في المركز الثالث من الترتيب في الدوري الإسباني ” الليغا”. برصيد 52 نقطة. بفارق نقطة عن غريمه التقليدي فريق برشلونة الإسباني. وبفارق 6 نقاط عن المتصدر فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.

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