مبابي يهدد هازارد في بقائه في صفوف ريال مدريد الإسباني
مبابي يهدد هازارد في بقائه في صفوف ريال مدريد الإسباني
Videoرياضة

مبابي يهدد النجم البلجيكي هازارد .. ماذا يحدث ؟!

كتب وطن
0

كشفت شبكة “cuatro ” الإسبانية. أن اللاعب الفرنسي 22 عاماً، سيتخذ أحد أهم القرارات في مسيرته في الأيام المقبلة؛ حيث سيضطر هذا الصيف إلى تجديد أو مغادرة الفريق الفرنسي.

أو البيع

كما كشفت الوسيلة الإسبانية، أن إدارة . لن ينتظروا حتى الصيف المقبل، ويريدون من مبابي الرد على عرض التجديد مع موعد أقصاه نهاية شهر مارس الجاري، بينما يراقب المفاوضات من بعيد، ولن يدخل المشهد حتى يتم وضع مبابي. في السوق وطرحه للبيع في حال طالب اللاعب الفرنسي الرحيل عن فريقه الباريسي.

وبدأ فريق باريس سان جيرمان بالضغط على مبابي للرد على عرض التجديد؛ حيث أكد ليوناردو المدير الرياضي للفريق الفرنسي. أنه سيتعين اتخاذ قرار في وقت قصير لأنه لا يمكن المماطلة أكثر بشأن هذه القضية.

وقال ليوناردو في تصريحات صحفية فرنسية، قائلاً:” لقد وصلنا إلى نقطة حيث يتعين علينا اتخاذ موقف واتخاذ قرار. نتحدث، نتحدث منذ فترة طويلة، إن موقفنا واضح، ونحن نعرف ما نريد وسنقرر ذلك قريباً “.

كما وحدد إدارة باريس سان جيرمان موعداً نهائياً لمبابي لتجديد عقده مع النادي؛ حيث سيتوجب على المهاجم الفرنسي حسم مستقبله على الأكثر بعد مباراة الإياب ضد برشلونة. المقرر في العاشر من شهر أذار/ مارس الجاري. على ميدانه، ملعب ” حديقة الأمراء” الفرنسية.

الصراع على البقاء

ويريد الفرنسي ليوناردو التخطيط للموسم المقبل، ويكون هدفه هو بقاء البرازيلي نيمار والفرنسي مبابي إلى حين مونديال قطر 2022م، لكن النادي لن يستمر مع كيليان مبابي في حال لم يوافق على التجديد.

كما لن ينتظر الفريق الباريسي حتى الصيف، وسيطرح على إلى السوق قبل يونيو/ حزيران القادم. في حال قرر اللاعب عدم التجديد مع فريق البي أس جي.

وسيظل ريال مدريد بعيداً عن القضية ولن يدخل بعرض حتى يعلن ناصر الخليفي بأن مبابي متاح في السوق، ستكون تلك هي اللحظة التي ستبدأ فيها المفاوضات بين الناديين. خلال المسيرة الكروية في عالم الكرة المستديرة.

كما وكشف النجم البرازيلي “نيمار جونيور” 28 عاماً المهاجم في صفوف فريق نادي باريس سان جيرمان في مقابلة صحفية معه عبر قناة ” تي أف 1″ الفرنسية، عن أمله في البقاء مع فريق البي أس جي الفرنسي، إلى ما بعد الموسم الحالي.

وأردف اللاعب البرازيلي نيمار، قائلاً: ” أنا سعيد للغاية في الوقت الحالي، لقد تغيرت الأمور كثيراً، مضيفاً لا أستطيع أن أقول السبب حقاً، ولكنني أشعر بأنني بحالة جيدة، ولقد تأقلمت مع الفريق، وأنا أكثر هدوءاً، وسعيد جداً هنا، وأريد البقاء في فريق باريس سان جيرمان”.

اقرأ أيضاً

موعد قمة الإثارة لمباراة ريال مدريد وريال سوسيداد اليوم والقنوات الناقلة

برشلونة ينجو من فخ التعثر أمام إشبيلية بانتصار نظيف ليتخطى غريمه ريال مدريد

بالصور: ميسي يهنئ زوجته “أنتونيلا” بعيد ميلادها على طريقته الخاصة

مبابي ونيمار

وبين نجم السامبا البرازيلية نيمار، أنه يريد من الديك الفرنسي كيليان مبابي تجديد عقده مع الفريق أيضاً، خصوصاً بعدما ارتبط اسم المهاجم الفرنسي مبابي بفريق نادي ريال مدريد الإسباني مؤخراً واحتمال نقله محتمل، وهذا يحتاج وقت للتفكير بهذا الأمر.

وقد انتقل النجم البرازيلي نيمار بصفقة تعد الأغلى في العالم من فريقه السابق برشلونة الإسباني، من أجل اللعب في صفوف فريق باريس سان جيرمان ” البي أس جي”، وقد بلغت قيمتها 222 مليون يورو في عام 2017م.

الفتى الذهبي

وأشار اللاعب البرازيلي نيمار عن زميله في الفريق الفرنسي مبابي، قائلاً: ” لدينا علاقة كالأخوة أنا ومبابي 22 عاماً، أنا الأكبر سناً، ونحن أن نلعب معاً كثيراً، مردفاً أحب أن أجعله يعطي أفضل ما لديه، وقد أسميته الفتى الذهبي، لأنه ذهبي حقاً ولديه قلب كبير حتى في خارج الملعب هو رائع”.

وقد أحرز اللاعب الفرنسي كيليان مبابي هذا الموسم مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في كافة المسابقات 16 هدفاً، بينما سجل زميله البرازيلي نيمار رغم غيابه عن الفريق بسبب الإصابة لفترة طويلة عن الملاعب والمشاركة نحو 13 هدفاً هذا الموسم مع فريق البي أس جي الفرنسي.

مبابي وريال مدريد

وصرح في وقت سابق اللاعب الفرنسي “كيليان مبابي، قائلاً : ”  إنني أفكر في تجديد العقد لفترة طويلة مع الإدارة في صفوف الفريق الباريسي خلال الفترة القادمة”.

يأتي ذلك وسط أنظار إدارة ريال مدريد الإسباني من أجل خطف مبابي والاستفادة من خدماته داخل صفوف الفريق الملكي الإسباني.

كما قال مبابي في تصريحات صحفية: “سأكون دائماً ممتناً للنادي. لكنني أريد أن أفكر ماذا أريد أن أفعله في السنوات القادمة. وقد يتغير تفكيري ولكن يجب أن أتخذ قراري قريباً بهذا الشأن”.

وأردف مبابي:” إذا وقعت على تعاقد جديد مع إدارة باريس سان جيرمان. سيكون ذلك بمثابة استثمار لي على مدى السنوات الطويلة المقبلة. حيث أنني أشعر بحالة جيدة داخل الفريق وأنا سعيد جداً منذ أول يوم لي هنا.

وسينتهي عقد مبابي في عام 2022م القادم، فيما انتقل اللاعب إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان قادماً من فريق موناكو الفرنسي في صفقة معقدة مع رغبة مبابي في الرحيل بصفقة بلغت قيمتها 180مليون يورو في عام 2017م.

نتائج كلا الفريقين في الدوري

كما ويحتل فريق باريس سان جيرمان في المركز الثاني في ترتيب الدوري. برصيد 57 نقطة. وبفارق نقطتين عن المتصدر ليل. الذي يتربع على صدارة الترتيب برصيد 59 نقطة.

بينما يحتل فريق ريال مدريد الإسباني في المركز الثالث من الترتيب في ” الليغا”. برصيد 52 نقطة. بفارق نقطة عن غريمه التقليدي فريق برشلونة الإسباني. وبفارق 6 نقاط عن المتصدر فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

قد يعجبك ايضا
رياضة

موعد قمة الإثارة لمباراة ريال مدريد وريال سوسيداد اليوم والقنوات الناقلة

رياضة

برشلونة ينجو من فخ التعثر أمام إشبيلية بانتصار نظيف ليتخطى غريمه ريال مدريد

رياضة

بالصور: ميسي يهنئ زوجته “أنتونيلا” بعيد ميلادها على طريقته الخاصة

رياضة

مؤشرات إيجابية في المفاوضات مع راموس فهل حان تجديد عقده مع الريال ؟!

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More