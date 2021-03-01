فيديو نشرته أرملة أحد المواطنين أحدث ضجة كبيرة بسلطنة عمان

اضطرت السلطات العمانية ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية، للخروج والرد على فيديو انتشر على نطاق واسع لأرملة أحد المواطنين في سلطنة عمان ، وأحدث ضجة كبيرة.

وقالت الوزارة في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية بتويتر ورصدته (وطن) إنها تابعت المقطع المرئي الذي يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي. حول مطالبة أرملة أحد المواطنين وهي من جنسية عربية للحصول على مسكن اجتماعي وإلحاق ابنتها التي تعاني من فرط النشاط والحركة بمدرسة خاصة.

#بيان_توضيحي | فيما يتعلق بالمقطع المرئي الذي يتم تداوله حول مطالبة "أرملة أحد المواطنين" وهي من جنسية عربية ، نوضح الآتي: pic.twitter.com/4AT8lHQGrY — وزارة التنمية الاجتماعية (@MOSD_Page) March 1, 2021

وزارة التنمية الاجتماعية تتحرك سريعاً

وبناء على ذلك فقد أوضحت الوزارة أن المذكورة قدمت للوزارة في وقت سابق طلب للحصول على مسكن اجتماعي. وقد تم التنسيق بشأنه مع المختصين بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني لكونهم المعنيين بالإسكان الاجتماعي.

وكذلك تقدمت السيدة المذكورة ـ وفق بيان وزارة التنمية ـ بطلب إلحاق ابنتيها بمدرسة خاصة لتعلم اللغتين الفرنسية والإنجليزية.

ولفت البيان إلى أنه لكون ابنتيها ملتحقات بمدرسة خاصة على نفقة إحدى الجمعيات الخيرية فقد تم رفض الطلب.

كما أكدت الوزارة أن السيدة وابنتيها يعتمدان في معيشتهن على معاش تقاعد رب الأسرة المتوفي.

ويصرف أيضا للأسرة مساعدات نقدية وعينية بشكل شهري، من قبل عدد من الجمعيات والفرق الخيرية بالولاية التي تقطنها.

وكذلك قدمت لجنة التنمية الاجتماعية بالولاية مقترحا للمذكورة حول إمكانية البحث لها عن مسكن أقل إيجارا في موقع آخر لمساعدتها في دفع الإيجارات الشهرية.

لكنها ـ ووفق البيان ـ رفضت الانتقال من المنطقة التي تسكن بها حاليا.

وعليه فإن الوزارة تؤكد دعمها المستمر في تقديم مساعدات اجتماعية للأفراد والأسر المحتاجين للمساعدة.

ولكن ذلك يكون وفقا للضوابط المنصوص عليها في لائحة المساعدات الاجتماعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (72/2014)

ردود فعل المغردين

وأثار هذا البيان من وزارة التنمية ردود أفعال متابينة بين العمانيين.

رد الارملة على بيان وزارة التنمية👇

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نشرت كل تقارير ابنتها توضح ان تم تشخيص حاله ابنتها بـ اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط هو تباين وظيفي عصبي نفسي. (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) والمدارس المذكورة في بيان الوزارة غير مؤهلة للتعامل مع هذا الحالة.

نرجو تعاونكم💐 pic.twitter.com/2Ely9hl5l1 — ﮼امنه﮼ ﮼البلوشية﮼ 🇴🇲 عضوة المجلس البلدي السيب (@AlbaloushiAmna) March 1, 2021

وانتقده أحد النشطاء متسائلا:”وهل الوزارة تشجع وتنصح على اللجوء للجمعيات الخيرية حتى يعتد بها في هذا البيان. بدلا من إيجاد حل جذري للمشكلة ؟!”

ليرد عليه أدمن حساب وزارة التنمية بتويتر موضحا:”هناك تنسيق مستمر مابين الوزارة و الجمعيات الخيرية ولجان التنمية الاجتماعية.”

هناك تنسيق مستمر مابين الوزارة و الجمعيات الخيرية ولجان التنمية الاجتماعية . — وزارة التنمية الاجتماعية (@MOSD_Page) March 1, 2021

بينما كتب خليفة النوفلي:”هذا هو حال الغالبية من أسر الضمان الاجتماعي لكن الأغلب ساكت وحامد وشاكر وكرامته ما تسمح له يطلع ويطالب”

هذا هو حال الغالبية من أسر الضمان الإجتماعي لكن الأغلب ساكت وحامد وشاكر وكرامته ما تسمح له يطلع ويطالب .. نتمنى من معالي الوزيرة أن تجتهد وتسعى لزيادة رواتب هذه الفئة مع صعوبة المعيشة حاليا. نعم الدولة في حالة تصحيح مالي لكن ما خسارة لهذه الفئة لتعيش بحال أفضل .. وشكرا للتوضيح — خليفة النوفلي |🇴🇲 (@AlnofaliKhalifa) March 1, 2021

وأضاف:”نتمنى من معالي الوزيرة أن تجتهد وتسعى لزيادة رواتب هذه الفئة مع صعوبة المعيشة حاليا. نعم الدولة في حالة تصحيح مالي لكن ما خسارة لهذه الفئة لتعيش بحال أفضل .. وشكرا للتوضيح”

من جانبها انتقدت ناشطة بيان وزارة التنمية واعتبرت أنه ليس به حلا للمشكلة، ” بل بالعكس مجرد كشف خصوصيات” حسب وصفها.

تغريدة التنميه مافيها حل للمشكله بل بالعكس مجرد كشف خصوصيات وما اعتقد في اي انسان يحب يذل ويشهر نفسه الجمعيات الخيريه هدا اللي تقدرو عليه فقط!! — وردة الياسمين 🌼 (@uM0bCN51dd57qgD) March 1, 2021

وتابعت:”وما اعتقد في اي انسان يحب يذل ويشهر نفسه الجمعيات الخيريه هدا اللي تقدرو عليه فقط!!”

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