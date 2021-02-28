أثار وجه الشبه الكبير بين الفنانة المصرية ياسمين صبري، وعارضة الأزياء المغربية سكينة الرحباني جدلا واسعلا بين النشطاء على مواقع التواصل.

النسخه المغربية من ياسمين صبري 😍#سكينة_الرحباني pic.twitter.com/jL5fVZxqLC — اجدد صور الفنانين 🏠 (@ExclusivestarsX) February 28, 2021

وانتشرت مؤخرا صورا للمغربية سكينة الرحباني، كشفت فعلا وجه شبه غريب وبينها وبين ياسمين ما لفت انتباه النشطاء.

من هي سكينة الرحباني؟

ويشار إلى أن سكينة الرحباني هي عارضة أزياء شهيرة حققت نجاح كبير ولها شهرة واسعة في المغرب.

إلا أن الجمهور نشر صورها بشكل واسع بعد أن لاحظ البعض أنها تشبه الممثلة المصرية ياسمين صبري بدرجة كبيرة.

وتحمل سكينة جزء كبير من ملامح ياسمين صبري خصوصاً العيون.

حيث يتضح من الصور بأن لها نفس رسمة العين الخاصة بياسمين.

كما أن شكل الوجه من الأمور المشتركة بينهما، في حين أن فم ياسمين صبري أعرض من سكينة الرحباني.

إلا أن كلتاهما تعتمد نفس رسمة الحواجب والشعر الطويل.

مجال التمثيل

وبالرغم من أن سكينة الرحباني، صرحت بأنها لا تحلم حالياً بالعمل في مجال التمثيل، لكن الأمر لديها غير مستبعد.

لأنها وفق تصريحات لها تمتلك موهبة فطرية في حين أنها تنتظر الفرصة المناسبة، لتحقق نجاح كبير في الوطن العربي كله كما حققت نجاح في مجال الموضة.

وكانت سكينة الرحباني قد ألمحت عن الشبه بينها وبين ياسمين صبري.

وأكدت أنها تمتلك شخصية مستقلة وتريد تأسيس نمط خاص بها يختلف عن أي شخص آخر.

وذلك حتى تتمكن من تحقيق النجاح الذي تحلم به سواء في مجال الموضة أو في مجال الفن والتمثيل.

انستقرام سكينة الرحباني

ولدى سكينة ما يقارب الـ35 ألف متابع على إنستقرام .

لكنها لا تنشر الكثير من الصور على العكس ياسمين صبري، التي يتجاوز عدد المتابعين لها الـ14 مليون متابع.

فستان ياسمين صبري

ويشار إلى أنه قبل أيام تصدرت الفنانة المصرية ياسمين صبري، محركات البحث بجوجل وأصبحت أيضا تريند رقم1 على موقع تويتر في مصر. بسبب حديث سابق لها ببرنامج “صاحبة السعادة” أعيد نشر جزء منه.

ياسمين صبري ! لا نتريق بقي حتي لو كلامها صح https://t.co/RG8LTsh0nj — ال لول 😴 (@Alaa_Ehab12) February 18, 2021

وتظهر ياسمين صبري بالمقطع المقصود مع إسعاد يونس، وهي تتحدث عن فستان ترتديه وثمنه.

وحدثت ياسمين إسعاد يونس عن الاستايل الخاص بها وعن تعاونها مع إحدى شركات الملابس. من أجل تغيير ذوق الفتيات في الشارع المصري، حسب وصفها.

وقالت وفق ما رصدته وطن ما نصه: “اكتشفت أن الاستايل عند البنات المصريات ضاع، فحسيت إن أنا لو عليا الضوء كفنانة. وإن الناس بتشوفني وبتقول أكيد الفستان ده بعشرين ألف جنيه.”

“فاكتشفت أن أقدر ألبس حاجة بـ2000 يقدروا يشتروها، إنتي عارفة الفستان ده بـ2500 أي بنت هتقدر تجيبه”.

وتسبب المقطع في موجة انتقاد وسخرية من زوجة رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة. ورأى العديد من النشطاء أنها لا تشعر بغالبية الشعب المصرية الذي يعاني ظروفا معيشية صعبة.

وأكد ناشطون أن ثمن الفستان الذي ترى ياسمين أنه مبلغ زهيد، هو نفس المبلغ الذي تعيش به بعض الأسر شهرها في مصر.

زواج ياسمين وأبو هشيمة

ويشار أيضا إلى أن ياسمين صبري، احتفلت العام الماضي بزفافها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

وجاء ذلك وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب فيروس كورونا المستجد.

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