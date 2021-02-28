ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بشائعة وفاة الفنانة المصرية حورية فرغلي. أثناء إجرائها عملية إصلاح أنفها خارج البلاد بعد تعرضها للكسر والمضاعفات.

وردا على هذه الشائعة التي أحدثت بلبلة واسعة وأقلقت عائلتها، اضطرت حورية للخروج في تسجيل صوتي من المستشفى. لتنفي هذه الشائعة وتكذبها.

هذا وطلبت حورية فرغلي من متابعيها في تصريحها الصوتي لموقع “اليوم السابع” عدم تداول أخبار وفاتها في هذا الظرف الصعب من حياتها.

وأوضحت أن تداول مثل هذه الشائعات يؤثر عليها وعلى أمها وعلى المقربين منها بشكل سلبي ومؤذي.

إلى ذلك كشفت حورية أنها ستجري، غدا الاثنين، العملية الجراحية الثانية بأحد مستشفيات شيكاغو.

والعملية الثانية، ستكون تعديل الأنف للشكل الطبيعي ونحته.

وذلك استكمالا للعملية الأولى التي تم فيها استقطاع خلايا جذعية وعظام من القفص الصدري، ووضعهما في الأنف ليعود لشكله الطبيعي.

بالإضافة إلى تطور حاسة الشم والتذوق لدى حورية بعد نجاح العملية الجراحية الأولى.

ومن المقرر أن تستغرق العملية الثانية 3 ساعات على أقصى تقدير.

وخضعت حورية فرغلي قبل أسبوع للعملية الجراحية الأولى في “شيكاغو” بأمريكا، وذكرت وسائل إعلام محلية. أن العملية استغرقت 10 ساعات كاملة، حيث دخلت الفنانة المصرية غرفة العمليات في الساعة الرابعة والنصف فجرا، حتى الساعة السادسة مساء.

وكانت العملية الجراحية عبارة عن استئصال قطعة من قفص حورية فرغلي الصدري، بالإضافة إلى إستقطاع. مجموعة من الخلايا الجذعية من الدهون الموجودة في الجسم.

كما طلب الطبيب أن تجري حورية فرغلي 20 جلسة أكسجين لتنشيط الخلايا الموجودة في الوجه، حتى تخضع. للعملية الجراحية التالية.

ثلاث عمليات معقدة بانتظار حورية

وكان الطبيب الأمريكي المُشرف على حالة حورية فرغلي، قد أكد لها فور وصولها إلى أمركيا بعد لقائه بها، أنه سيجري. ثلاث عمليات جراحية مباشرة، حيث ستجري أولى العمليات وهي استئصال عظام من قفصها الصدري.

وبعد 20 يوماً من الجراحة الأولى، ستجرى حورية العملية الثانية وهي عبارة عن وضع العظام في مكانها.

أما العملية الثالثة والأخيرة ستكون أيضاً بعد 20 يوماً من العملية الثانية، وهي عبارة عن تأهيل حورية لوضع العظام. في المكان الصحيح مباشرة حتى يعود شكلها طبيعياً.

طبيبة تصدم حورية فرغلي

وكانت طبيبة التجميل الشهيرة ماريا مارتا روباتي، قد صدمت أصدقاء حورية فرغلي، حينما طالبتهم بتخفيض. سقف التوقعات لنتيجة الجراحة المنتظرة لاستعادة أنف الفنانة المصرية.

وأكدت الطبيبة – وهي غير معالجة لحورية – في تصريحات لبرنامج ET بالعربي، على أن خضوع حورية فرغلي لعدة. عمليات في الأنف سابقا، تسبب بتغيير تام في شكل وخصائص الأنسجة، وأن الأزمة الحقيقية لا تكمن في تفتت العظام وإنما في تلف الغضاريف.

وأشارت الطبيبة ماريا مارتا روباتي، إلى أنه من الممكن للطبيب المعالج أن يستعين بقطعة من الغضاريف سواء من الأذن. أو من القفص الصدري.

وقالت ماريا مارتا روباتي إن خضوع المريض لأكثر من عملية في الأنف لا يترك الأنسجة الداخلية كما هي، ويصبح نجاح. العملية الجديدة غير مضمون.

وأكدت ماريا أن الضرر الواقع على حورية فرغلي ليس في العظام وإنما في الغضاريف التي قد تتعرض للتآكل. أثناء العمليات الجراحية، أو تترك ندبة، لذا لا يمكن التأكد من أن نتيجة العملية ستكون مرضية.

وكان من المفترض أن تقوم حورية فرغلي بإجراء العملية في وقت مُبكر أكثر من ذلك، لكن الطبيب المختص. فاجأ مريضته بقرار إيقاف العملية المقررة في اللحظات الأخيرة بعد استعدادها لها.

وذلك بعدما اكتشف الطبيب المعالج انخفاض نسبة الهيموجلوبين في دم الفنانة المصرية. وهو ما دفعه. لوقف العملية قبل دقائق من بدئها.

وتعرضت حورية فرغلي لكدمة في الرأس قبل خضوعها للعملية بـ 24 ساعة، وهو ما جعل تلك الكدمة تؤثر على نسبة. الهيموجلوبين لديها.

الأمر الذي دفع بالطبيب المعالج لاتخاذ قرار إيقاف الجراحة “نظرا لخطورة الموقف”. حسب وصفه.

اكتئاب حورية فرغلي

وكانت حورية فرغلي قد عبَّرت عن حزنها لما تمرُّ به خلال الفترة الماضية.

وأشارت حورية فرغلي في لقاء إعلامي عبر برنامج “مساء DMC إلى شعورها بالوحدة مع ابتعاد أصدقائها من الوسط الفني. عنها إثر الحادث الذي تعرضت لها. وأدى إلى حدوث تشوهات في أنفها.

كما أن تنمر الجمهور على شكل فرغلي، تسبب لها بحالة من الاكتئاب وفضلت الابتعاد عن الأضواء لحين إجراء العملية الجديدة.

قصة أنف حورية

وبدأ معاناة فرغلي مع أنفها، بعدما تعرضت لحادث نتيجة سقوطها من ظهر الحصان، وكٌسر أنفها.

وسردت حورية في لقاء مصور بداية معاناتها قائلة: ”مناخيري أصبحت أشهر من مناخير (أبوالهول)، وذلك بعدما تركت مهنة التقديم التلفزيوني وبدأت أهتم بالفروسية”.

وأضافت عن يوم الحادثة: «كنت أُنزه الحصان، وتشاجرت أمامه قطتين، وكنت راكبة من غير (سرج)، فقفز إلى الأعلى أكثر من مرة. فسقطت على وجهي وسقط فوقي، وكسر أنفي”.

وبعد البحث المستمر عن أفضل الأطباء، اختارت حورية فرغلي السفر إلى النمسا لإصلاح أنفها.

لكن الطبيب تخلص من عظام الأنف تمامًا “العظمة والحاجز الأنفي”.

وقالت حينها حورية: “الطبيب بوظلي مناخيري خالص”.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك