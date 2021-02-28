موعد قمة الإثارة لمباراة ريال مدريد وريال سوسيداد اليوم والقنوات الناقلة

يستعد حامل اللقب السابق فريق ريال مدريد الإسباني لخوض مواجهة قوية ومهمة. أمام منافسه ريال سوسيداد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني للدرجة الممتازة. وسط الغيابات العديدة لنجوم فريق الملكي الإسباني عن تلك المباراة.

موعد مباراة والقنوات الناقلة

كما وستقام هذه المباراة بين كلا المنافسين على ملعب الفريق المستضيف ريال مدريد. ” الفريدو دي ستيفانو”، مساء اليوم الإثنين عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين. ولبنان وسوريا. وعند الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية” ودولة قطر والكويت والبحرين.

وستبث مباراة ريال مدريد الإسباني ومنافسه ريال سوسيداد على شبكة قنوات ” بي أن سبوت” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري للمباريات الدوري الإسباني هذا الموسم.

📹 من داخل التدريبات 📹

🔄 تمارين الروندو 💥 تسديدات ⚡ مسابقات السرعة ⚽ مبارايات

الفيديو كاملا هنا ▶️ https://t.co/WYhlrOIgO0 pic.twitter.com/wRfli0RtYc — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) February 28, 2021

كما وتنقل مجريات اللقاء بين كلا الفريقين عبر قناة “beIN Sports HD 1” بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013. وبمعدل ترميز 27500. واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK. ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

وستبث أيضاً عبر قناة “beIN Sports HD 3” بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013. وبمعدل ترميز 27500. واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK. ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

تشكيلة ريال مدريد الإسباني

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب الفرنسي ذو الأصول الجزائرية زين الدين زيدان 48 عاماً على تشكيلة أساسية أمام منافسه ريال سوسيداد. حيث سيكون في مركز حراسة المرمى البلجيكي تيبو كورتوا.

كما سيأتي في مركز خط الدفاع سيكون كلاً من: الفنرسي فيرلاند ميندي. والإسباني ناتشو . والفرنسي رافاييل فاران. إلى جانب الإسباني لوكاس فاسكيز.

وفي خط الوسط، سيلعب كلاً من: الكرواتي لوكا مودريتش. والبرازيلي كاسيميرو الذي سيعتمد عليه كبديل عن غياب عن زيدان. إلى جانب الألماني توني كروس.

بينما سيأتي في هجوم الفريق كلاً من: البرازيلي فينيسيوس جونيور. والإسباني ماركو أسينسيو.

📋✅ إليكم قائمة الفريق لمباراتنا ضد ريال سوسيداد! #هلا_مدريد pic.twitter.com/5Qr4hHfCOf — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) February 28, 2021

كما سيعود إلى التشكيلة كلاً من فالفيردي ومارسيلو البرازيليان إلى صفوف فريق ريال مدريد. بعد حصولها على التصريح الطبي بالعودة إلى الفريق الملكي الإسباني.

فيما سيغيب عن المباراة، قائد فريق ريال مدريد سيرجيو راموس. والنجم البلجيكي إيدين هازارد. وكذلك الإسباني داني كرفخال عن التشكيلية الأساسية.

التعليق على المباراة

وسيعلق على المباراة جدول المعلقين في شبكة قنوات ” بي أن سبورت” القطرية. المعلق الجزائري حفيظ دراجي على أجواء اللقاء بين المنافسين. في مواجهة ستحمل القوة والإثارة المحافظة على سلسلة الانتصارات في الدوري الإسباني.

نتائج كلا المنافسين

كما ويمر فريق ريال مدريد الإسباني في سلسلة الانتصارات المتتالية مع تقليصه الفارق مع المتصدر أتلتيكو مدريد. الذي ما زال يحافظ على صدارة ترتيب الدوري الإسباني الممتاز خلال منافسات الموسم الجاري.

ونجح فريق ريال مدريد الإسباني من تحقيق الفوز على فريق أتالانتا الإيطالي. في مواجهة صعبة وقوية بين كلا الفريقين. ليخطف الفريق الضيف ريال مدريد هدف الفوز على الفريق المستضيف الإيطالي.

📝 La crónica y el vídeo-resumen del empate de la Real C ⬇️#Zubieta | #AurreraRealahttps://t.co/tFqsISCeVh — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) February 28, 2021

بهدف نظيف دون رد في دور ال 16 الذهاب من أبطال أوروبا. قبل مباراة العودة لكلا الفرقين في الرابع عشر من شهر أذار/ مارس القادم.

على عكس منافسه ريال سوسيداد الذي يعيش خيبة أمل على الصعيد الأوروبي، بعد خروجه أمام المرشح بالتتويج بلقب الدوري لهذا العام 2020-2021م. مانشستر يونايتد ” الشياطين يونايتد” بهزيمة ثقيلة برباعية نظيفة دون رد. كما وحقق الفوز في ثلاثة مباريات في منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

ترتيب الدوري قبيل المواجهة

يتربع على صدارة الترتيب. فريق أتلتيكو مدريد برصيد 58 نقطة. بينما يحتل فريق برشلونة الإسباني الذي نجح بالفوز على فريق إشبيلية بهدفين نظيفين ليبقى في المركز الثاني مؤقتاً خلف المتصدر أتلتيكو مدريد برصيد 53 نقطة. بفارق نقطتين عن جاره أتلتيكو مدريد. ليشتعل منافسة الدوري من جديد.

وفي المركز الثالث يحتل ريال مدريد الإسباني برصيد 52 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن غريمه برشلونة الإسباني، بينما في المركز الرابع. يأتي فريق إشبيلية المتراجع في المنافسة هذا الموسم.

بعد فشله في تحقيق الفوز على فريق برشلونة في مباراة قمة جولة” الديربي” الرابع والعشرين. ليتجمد رصيده عند 48 نقطة في جدول الترتيب.

كما جاء المركز الخامس بالترتيب فريق ريال سوسيداد برصيد 41 نقطة، بفارق نقطة وحيد عن صاحب المركز السادس يأتي فريق فياريال برصيد 37 نقطة.

فيما يحتل في برصيد فريق ريال بتيس 36 نقطة في المركز السابع متساوياً مع فريق ريال بتيس، وفي المركز الثامن جاء فريق ليفانتي الذي حقق الانتصار مؤخراً عل متصدر الدوري أتلتيكو مدريد برصيد 31 نقطة.

أما في المركز التاسع جاء فريق غرناطة بنفس عدد النقاط برصيد 30 نقطة، وفي المركز العاشر فريق سليتا فيغو برصيد 29 نقطة.

هدافي الليغا الإسبانية

كما ويتربع على صدارة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم 2020-2021، اللاعب الأرجنتيني في صفوف فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي برصيد 19 هدفاً.

بينما زميله السابق الأوروغواياني في فريق برشلونة لويس سواريز الذي يلعب في صفوف مع فريق أتلتيكو مدريد برصيد 16 هدفاً.

وفي المركز الثالث يحتل اللاعب الإسباني جيرارد مورينو مع فياريال برصيد 14هدف. بينما يأتي اللاعب المغربي يوسف النصيري برصيد 13 هدف مع فريق إشبيلية الإسباني بفارق ثلاثة أهداف عن المتصدر.

بفارق هدف عن الديك الفرنسي كريم بنزيما الهاجم في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني الذي يحتل المركز الخامس برصيد 12 أهداف.

بعد عودة الفريق مؤخراً إلى سكة الانتصارات من جديد في مبارياته الأخيرة. فيما تعرض اللاعب الفرنسي للإصابة والتي ستغيبه عن المشاركة أمام فريق أتالاتنا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا والدوري المحلي كذلك.

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