باركت السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية حرم جلاله السلطان هيثم بن طارق للفنانة الاماراتية أحلام الشامسي ألبومها الجديد “فدوة عيونك”.

تشريف ووسام على صدري

وكتبت أحلام عبر حسابها الرسمي في تويتر: “تشريف ووسام على صدري مباركه السيده الجليله السيده #عهد_بنت_عبدالله_البوسعيدية حرم جلاله السلطان المعظم السلطان هيثم بن طارق بن تيمور البوسعيدي حفظهما الله ورعاهما على البومي #فدوه_عيونك”.

وتابعت: “كان الخطاب الرسمي من جلالتها كوسم في القلب الذي سيظل مديون لها طول العمر شكراً من القلب”.

تشريف ووسام على صدري مباركه السيده الجليله السيده #عهد_بنت_عبدالله_البوسعيدية حرم جلاله السلطان المعظم السلطان هيثم بن طارق بن تيمور البوسعيدي حفظهما الله ورعاهما على البومي #فدوه_عيونك كان الخطاب الرسمي من جلالتها كوسم في القلب الذي سيظل مديون لها طول العمر شكراً من القلب🇴🇲🇦🇪🌹 pic.twitter.com/KAmYV2yer2 — A H L A M 🇦🇪 #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) February 28, 2021

أحلام ترغب في الغناء أمام حرم السلطان

كما أبدت أحلام في تغريدة ثانية، رغبتها في الغناء أمام السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية في يوم المرأة العمانية في الأوبرا السلطانية في عمان .

اتمنى هذا التشريف ان اغني امام السيده الجليله #عهد_بنت_عبدالله_البوسعيديه رعاها الله في يوم المرأه العمانيه في #الاوبرا_السلطانيه في عمان الفخر 🇴🇲🇦🇪🌹♥️شكراً لك 🙏🏻 https://t.co/zavnGZXC5d — A H L A M 🇦🇪 #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) February 28, 2021

وفي 16 أكتوبر 2020، تألقت الفنانة الإماراتية أحلام في حفلها الغنائي، الذي أقيم في الأوبرا السلطانية بعمان، ضمن احتفالات سلطنة عمان بيوم المرأة العمانية.

وشاركت الفنانة أحلام عبر حسابها الرسمي على انستجرام، صورة لها من الحفل الغنائي.

وعلقت:”أغاني من الزمن الجميل.. أغاني للتاريخ، فضها سيرة لايجي للحب طاري كلمه اخيره قلتها وهذا قراري لا أنا ولا انته نتفق ارجوك لازم نفترق وخلني انا باخذ من الوقت ثاري.. أكلام في الأوبرا السلطانية”.

“فدوة عيونك”

وطرحت الفنانة الإماراتية أحلام، مؤخرا ألبومها الجديد “فدوة عيونك” عبر قناتها على يوتيوب.

ونشرت “أحلام” عدد من بوسترات الأغاني عبر حسابها على تويتر، وظهرت في البوسترات وهي ترتدي ملابس تحمل الطراز الفرعوني.

ويُعد “فدوة عيونك” أولى الألبومات الغنائية للفنانة أحلام بعد فترة غياب دامت 5 سنوات.

24 أغنية جميعها باللهجة الخليجية

ويضم الألبوم 24 أغنية جميعها باللهجة الخليجية، من بينهم أغنيات: فدوة عيونك، عيوني بس، حزين، زوبعه، يا آدمي حس، دفتر وممحاه، الله يرحمه، تشرق الشمس وتغيب، دمعة زرقا، سر معلن، الفرقا، خاطري ضايق، ابن التراب، وما سألت إلا عليك.

كما وتتعاون أحلام مع الأمير الشاعر خالد الفيصل، والأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن، والأمير الشاعر عبد الرحمن بن مساعد. والأمير الشاعر سعود بن عبد الله، ومساعد الرشيدي، وعبد الله بو راس. ونايف صقر، وحسان العبدلي، وخالد العوض، وأحمد الصانع. وفيصل الشعلان، وقوس، وعبد الرحمن العثمان، والشاعرة الجادل، ومعتزة. كما سيظهر اسم الشاعر تركي آل الشيخ للمرة الأولى رفقة أحلام.

الملحنون

وبالنسبة للملحنين، فتتعاون أحلام هذه المرة مع الملحن الموسيقار الدكتور طلال، وسهم وناصر الصالح، وياسر بو علي، وعبد القادر الهدهود، ومحمود خيامي، وعزوف، وأحمد الهرمي، وعبد الرحمن العثمان.

أما بالنسبة للتوزيع الموسيقي، فتتعاون الفنانة الكويتية مع نخبة من الموزعين، يتقدمهم وليد فايد، ومدحت خميس، وسيروس، وخالد عز، وبشار سلطان، ورأفت، وهشام السكران، وروكيت، ومشاري اليتيم، وأسامة الهندي.

ناقدة كويتي: “فدوة عيونك” نشاز ويفتقر للتنويع!

ووجهت الناقدة الكويتية ليلى أحمد إنتقاداً لاذعاً لألبوم الفنانة الإماراتية أحلام “فدوة عيونك” الذي طرحته منذ أيام.

وقالت إنه يفتقر للتنويع وأن صوت أحلام ما زال هو نفسه منذ البدايات وأن في إمكانها تطوير قدراته.

كما أضافت في حلقة من برنامجها “ع السيف”، الذي يعرض على شاشة قناة atv الكويتية أن أحلام تحتاج إلى تطوير الصوت كي لا تكرر نفسها. وأن هناك نغمة شاردة هاربة تزعج الأذن ويوجد بعض النشاز.

وقالت:” لخبطة في المقامات وأن التسجيل في الاستوديوهات تجعل هناك (فلاتر) للصوت ومن الواضح أن هذا موجود في ألبوم أحلام”.

وبينت أن الفنانة الإماراتية تغني من منطقة الصدر مع ضخّ الهواء؛ ما يجعل هناك صوتا شبيها بالصوت المستعار”.

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