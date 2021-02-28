عائض القرني وتركي آل الشيخ يدعمان محمد بن سلمان
عائض القرني وتركي آل الشيخ يدعمان محمد بن سلمان
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عائض القرني يدعو للانتحار من أجل محمد بن سلمان وتركي آل الشيخ يكتب اسمه بالذهب

كتب وطن
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أنبرى كلاً من رئيس الهيئة الترفيه في ، ، والداعية ، في الدفاع عن ولي نعمتيهما. الأمير ، وذلك على إثر نشر التقرير الأمريكي الخاص بمقتل الصحفي جمال خاشقجي . واتهام ابن سلمان بالمسؤولية عن الجريمة.

تركى آل الشيخ و عائض القرني

ودعم تركي آل الشيخ، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بمقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي. بموقع التواصل الاجتماعي رصدته “وطن”.

وشارك آل الشيخ، مقطعاً مصوراً يضم أغنية لمحمد بن سلمان عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، وأرفق. معها بهذه الكلمات: “سيكتب الحاضر والمستقبل والتاريخ اسمك من ذهب”.

كما أضاف: “قائد ملهم قوي صاحب رؤية، رجل أفعال لا أقوال أتى نعمة من الله في توقيت صعب في المنطقة”.

وتابع: “كاريزما نادرة تجمع الهيبة والطيبة والوفاء والكرم والفروسية والبطولة، كلام من شخص شاف لا من شخص سمع. حفظك الله وعزك هذا حقك علينا”.

كما حقق فيديو تركي آل الشيخ عن الأمير محمد بن سلمان 4 ملايين مشاهدة.

يشار إلى أنه قبل أسبوع، ​احتفى تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، بصورة حديثة جمعته. بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

ونشر آل الشيخ تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على “تويتر”، أكد من خلالها أن الصورة الحديثة التي. جمعته بالأمير محمد بن سلمان هي أغلى تكريم له في حياته.

وقال آل الشيخ: “أكرمني سيدي ومولاي وقائدي حفظه الله بهذه الصورة اليوم 20 فبراير 2021 التي أعتبرها أغلى. تكريم لي في حياتي … حفظك الله سيدي … الخادم”.

بعد اغنية تركي آل الشيخ هذا ما قاله عائض القرني

أما الداعية السعودي عائض القرني، والمعروف بقربه من ابن سلمان، فقد كتب تغريدة يشيد فيها بابن سلمان. ويتجاهل جريمة مقتل الصحفي .

وقال القرني، وفق ما رصدت “وطن”: “أنت عندك شعب ما يخشى المخاطر حين تامرْ، البطل فينا اذا نادى الخطر جاك انتحار”.

كما أضاف: “ازهم الشعب السعودي للوغى ويجيك طايرْ، نجلب الارواح في يوم الخطر والكل داري”.

وتابع: “حن حزامك يا محمد وقت ما تعمى البصايرْ، جدك اللي بايعوه اجدادنا وقت التباري”.

تغريدة القرني كانت الأكثر جدلاً واعتبرها رواد مواقع التواصل الاجتماعي نفاقاً للعاهل السعودي، داعينه العودة إلى صوابه.

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حملة إعلامية واسعة

وفي وقت سابق، كشف مصادر سعودية مطلعة، أن ولي العهد محمد بن سلمان أبلغ كبار المسؤولين في المملكة العربية السعودية. بفصل كل موظف لا يسانده على حساباته الشخصية بمنصات التواصل الاجتماعي.

وقالت المصادر، إن ابن سلمان وجه مستشاريه للقيام بحملة إعلامية واسعة على منصات التواصل الاجتماعي. ردا على تقرير مقتل جمال خاشقجي.

كما أوضحت المصادر المطلعة، أن ابن سلمان يعتبر المعركة مع الرئيس الأمريكي “كسر عظم”. يريد من خلالها إظهار وجود دعم تأييد شامل له بالمملكة.

وأشارت إلى أن ولي العهد يخشى أن يكون هدف بايدن من نشر إظهار انه منبوذ في السعودية.

ولذلك عمل على الرد على نشر الاستخبارات الأمريكية لتقريرها بحملة إعلامية مضادة، وفق ما نشر موقع “الخليج 24”. حيث تقوم هذه الحملة على نشر تغريدات مؤيدة لابن سلمان، كان آخرها حملة نشر صورته على كافة الحسابات.

كما نبهت المصادر إلى أن ولي العهد لم يكتف بالذباب الالكتروني في حملته، ليقينه بعدم قدرته على صدر الهجمة. الإعلامية عليه عقب نشر التقرير.

وأضافت المصادر: “لذلك وجه ولي العهد كافة المسؤولين في السعودية للتفاعل إعلاميا مع الحملة التي يشنها. الذباب الالكتروني ردا على تقرير خاشقجي”.

فصل كل موظف لا يغرد

الأكثر خطورة، وفق المصادر، أن ولي العهد توعد بفصل كل موظف لا يتفاعل مع الحملة الإعلامية لإظهار “شعبيته العارمة” في السعودية.

كما كشفت أن العديد من الوزارات والدوائر طلبت من موظفيها إرسال صور “سكرين-شوت” عن تغريداتهم بخصوص ذلك.

ونوهت إلى أن شخصيات وازنة في السعودية اضطرت للتفاعل مع الحملة الإعلامية للذباب الالكتروني ولي العهد. خشية على وظيفتها.

حملة للذباب الإلكتروني

ودشن الذباب الالكتروني في السعودية العديد من الأوسمة على منصات التواصل الاجتماعي وخاصة “تويتر”.

وتأتي حملة ولي العهد السعودي، في ظل التفاعل الواسع مع تقرير الاستخبارات الأمريكية عن مقتل خاشقجي.

محاسبة ابن سلمان

وفي السياق، طالبت المديرة التنفيذية لمنظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي”، سارة ليا ويتسن، بمحاسبة. القاتل الحقيقي للصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي اغتيل بأيد سعودية بقنصلية بلاده باسطنبول.

كما ودعت “ويتسن” الرئيس الأمريكي “جو بايدن” للوفاء بوعوده ومحاسبة ولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان”.

وكانت المسؤولة الحقوقية أعربت عن “آملها أن تكون رسالة بايدن هي أنه يتعين علينا معاقبة محمد بن سلمان”.

وقالت: “أي شيء أقل من حظر السفر وتجميد الأصول سيجعلنا نبدو وكأننا نمنحه معاملة خاصة ونقوض العقوبات التي فرضناها”.

وأكدت أن إدارة (الرئيس السابق دونالد) ترمب وجدت نفسها مجبرة على اتخاذ إجراء ضد الـ17 الآخرين.

وأشارت ويتسن إلى أنه يجب أن تكون الرسالة للسعوديين هي التخلص من هذا الرجل (ابن سلمان).

تقرير خاشقجي

كما وجه تقرير وكالة المخابرات الأمريكية اتهامًا رسميًا إلى ابن سلمان في جريمة قتل خاشقجي في أكتوبر 2018.

وأكد التقرير الأمني الأمريكي الذي نشرته إدارة الرئيس جو بايدن مساء الجمعة، أن ابن سلمان أمر بعملية اختطاف أو اغتيال خاشجقي.

وكشف عن أن 21 فردًا مسئولون عن قتل خاشقجي نيابة عن ابن سلمان.

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