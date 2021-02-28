شاهد كيف تنبّأت الفنانة أحلام الجريتلي برحيلها .. وهذا ما قالته قبل أسبوع من وفاتها

توفيت الفنانة المصرية أحلام الجريتلي أمس الأحد بشكل مفاجئ، عن عمر يناهز 73 عامًا، وذلك بعد تعرضها لأزمة قلبية عقب عودتها لمنزلها من تصوير أحد الأعمال الفنية، بعد ساعات من وفاة الفنان يوسف شعبان .

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية خبر وفاة أحلام الجريتلي بعد ساعات فقط من وفاة الفنان يوسف شعبان متأثراً بفيروس كورونا.

وتدل آخر كلمات كتبتها أحلام الجريتلي، الاثنين الماضي، عبر حسابها الشخصي على “فيسبوك”،على شعورها باقتراب دنو أجلها.

آخر كلامها عن الموت

فكتبت الفنانة الراحلة ما نصه: “هذه الدنيا غريبة، يوم فرح ويوم حزن، بالأمس الجميع كان يهنئني بعيد ميلادي، واليوم الجميع يعزيني بوفاة محمد زوج أختي المرحومة آمال، ووالد وائل وريم”.

وتابعت أحلام: “سبحان الله، وتسير الحياة، مرة حزن ومرة فرح، وآخرتها متر في متر”.

تفاصيل الساعات الأخيرة

هذا وسيتم تشييع جثمان أحلام الجريتلي ظهر اليوم الاثنين في مقابر الأسرة بمنطقة العباسية.

وكشفت ابنة زوج أحلام الجريتلي، تفاصيل الساعات الأخيرة في حياتها، قائلة بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية: “كانت بصحة جيدة، ولكن أغمى عليها فجأة في وسط اليوم. ما دفعنا لاستدعاء الطبيب، لكنها كانت لفظت أنفاسها الأخيرة قبل وصوله”.

وبحسب ابنة زوجها، أكد الطبيب أن الوفاة جاءت نتيجة أزمة قلبية مفاجئة.

من هي أحلام الجريتلي؟

والفنانة أحلام الجريتلي مصرية من أصول شركسية، وهي الشقيقة الصغرى للممثلة إنعام الجريتلي. واشتهرت بالأعمال التلفزيونية والسينمائية ودبلجة الرسوم المتحركة.

وقدمت أحلام الجريتلي ما يزيد عن 250 عمل فني، فقد عملت لمدة 33 عامًا على مسرح الطليعة. واختتمتهم بعرض “بتلوموني ليه”، في عام 2007.

وقدمت أحلام الجريتلي على خشبة المسرح القومي عددًا من العروض المسرحية، منها: “ماكبث”، و”بيت العوانس”، و”سجن النسا”. ثم عادت للطليعة مرة أخرى لتقدم “القاهرة 80″ و”العسل عسل والبصل بصل”، و”الراجل اللي أكل وزة”.

كما وضعت أحلام الجريتلي بصمتها في الدراما، وكان أهم أعمالها فيها، مسلسل حكايات “المدندش”، و”من أطلق الرصاص على هند علام”، “لحظات حرجة”، ومسلسل “السندريلا” وسيت كوم “راجل وست ستات” و ” الأسطورة” و ” يونس ولد فضة”.

وشاركت أحلام الجريتلي كذلك في بعض الأعمال السينمائية. وكان أبرزها “شباب تيك أوي”و”أيام الخادمة أحلام”، و”واحد صحيح” ، و”ساعة ونصف”، و”ركلام” ، و”حلاوة روح”.

وشاركت أحلام الجريتلي في رمضان الماضي في مسلسل “البرنس” مع محمد رمضان، و مسلسل ” الفتوة” مع ياسر جلال، وكان آخر أعمالها مسلسل “اللعبة 2” ، و مسلسل “لؤلؤ”.

وتزوجت أحلام الجريتلي من الدكتور شيرين حسين منذ ما يزيد عن 25 عاما ولم ينجبا أية أطفال. وتعد الزوجة الثانية لشيرين بعد انفصاله عن زوجته الأولى التي أنجب منها ابنة وحيدة.

وفاة الفنان يوسف شعبان

وتوفي بساعات قبل أحلام الجريتلي، الفنان الكبير يوسف شعبان متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وغادر يوسف شعبان الحياة عن عمر ناهز 90 عاما داخل مستشفى العجوزة. وكان قد أصيب بفيروس كورونا الأسبوع الماضي.

اللحظات الأخيرة في حياة يوسف شعبان

هذا وكشفت الفنانة نهال عنبر، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة يوسف شعبان.

وقالت في تصريحات لصحيفة “المصري اليوم” إن الدكتور طارق السيد، مدير مستشفى العجوزة. تواصل معها مساء أمس.

وأخطرها بتراجع الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان، وتراجع كافة وظائف الجسد بشكل ملحوظ.

وأكد الدكتور طارق لنهال أن أجهزته الحيوية تعمل فقط بالأجهزة الطبية، وأن القلب ضعيف جدًا، وكذلك نسبة الأكسجين في الدم كانت ضعيفة جدًا.

وأكد أنه بدأ في فقدان الوعي تماما.

وأضافت نهال عنبر في تصريحاتها للصحيفة المصرية: “وقبل 30 دقيقة تواصل معي مرة أخرى، وأكد لي خبر وفاة الفنان القدير يوسف شعبان”

واختتمت بالدعاء له وتعزية أهله:”ربنا يرحمه ويتجاوز عن سيئاته، ويصبر أهله وكل محبيه يارب العالمين وابنته زينب”.

وأشار ناشطون أيضا إلى أن يوسف شعبان كان يصور مسلسلا لرمضان في لبنان، وعاد لمصر بعد مضاعفات كورونا.