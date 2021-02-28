أثار قرار الاتحاد كرة القدم الأمريكي. بمنع اللاعبين واللاعبات من الركوع، بعد عزف النشيد الوطني. خلال جلسة عقدها الاتحاد مساء يوم السبت الماضي. بعد التصويت عليه من قبل الجمعية العمومية السنوي. لصالح هذا القرار.

حيث صوت على ذلك القرار خلال الجلسة بنحو 71 % من الأعضاء مع منع حدوث ذلك. كما صوت 29 % ضد هذا القرار. من قبل الجمعية العمومية التابعة للاتحاد الأمريكي لكرة القدم.

ألغى الاتحاد الأمريكي لكرة القدم أمس السبت،رسمياً، قانونه المثير للجدل المتعلق بمنع اللاعبين واللاعبات من الركوع خلال عزف النشيد الوطني بعد عملية تصويت خلال جمعيته العمومية السنوية.#الرؤية_بلا_حدود https://t.co/A0gSjUb8EY — الرؤية الرياضية (@AlroeyaS) February 28, 2021

فيما توصل الاتحاد لهذا القانون الذي أثار الجدل الواسع وسط عشاق وجماهير كرة القدم الأمريكية. خلال اجتماعها الأخير، والذي عقدته في شهر يونيو/ حزيران من العام الماضي 2020م.

اعتماد هذا القرار بعد التصويت

كما تم إرساء على هذا القرار والتوصل إليه. بعدما قامت نجمة المنتخب الأمريكي “ميجان رابينوي” 35 عاماً، بالركوع مباشرة على ركبة واحدة في مباراة دولية ودية عام 2016م. جمعت الفريق تضامناً مع مواطنها “كولن كابرنيك” اللاعب السابق لنادي سان فرانسيسكو لكرة القدم الأمريكية.

والذي قام بالركوع على ركبة واحدة خلال عزف النشيد الوطني الأمريكي في وقت سابق من العام ذاته لدعوة بلاده لحماية حقوق الأمريكيين من عنف الشرطة، ولا سيما السود الممارس بحقهم الاضطهاد والعنصرية. من قبل البيض داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

التضامن الرمزي

كما وبات الركوع على ركبة واحدة علامة تضامن رمزية منذ تلك الحادثة التي حصلت عام 2016م. بعد فعلها من قبل نجوم المنتخب الوطني الأمريكي. لتعود إلى الواجهة خلال الاحتجاجات التي شهدتها الولايات المتحدة الصيف الماضي، في أعقاب حادثة مقتل المواطن الأسود “جورج فلويدا” في 25 مايو/ أيار الماضي على يد شرطي أبيض وضع ركبته على عنقه لدقائق عدة. مما أدى إلى مقتله.

عندما تضامن اللاعب الألماني أوزيل مع مسلمي الإيغور تعرّض لعقوبات وانتقادات حتى من محسوبين على العرب والمسلمين للأسف.

وعندما يتعاطف النجم سانشو وغيره مع مقتل #جورج_فلوريد يُنظر له بتقدير ويتفهم الاتحاد الدولي ذلك!

قتل امرءٍ في (شارع) جريمة لا تُغتفر/وقتلُ شعبٍ آمن مسألةٌ فيها نظر pic.twitter.com/tHs9719dum — Ahmed Alshabibi (@a7sh) June 2, 2020

وانتقلت الحركة إلى الملاعب في قارة أوروبا، حيث أظهر العديد من اللاعبين تضامنهم مع الأمريكي صاحب البشرة السوداء فلويدا بركوعهم على ركبة واحدة. للتعبير عن حزنهم عما حصل معه.

فيما أثارت تلك الحادثة أعمال الشغب الواسعة والاحتجاجات داخل الولايات الأمريكية الرئيسية. في فترة رئاسة الرئيس السابق رونالد ترامب.

الذي أسكتها بقمع المتظاهرين واعتقالهم. وكذلك شهدت العديد من الجداريات في أرجاء دول العالم الرسومات التي ترفض قيام السلطات الأمريكية في ممارسة الاضطهاد العنصري بحق أصحاب البشرة السوداء ذو الأصول الأفريقية.

الجديد في #مظاهرات_امريكا بالعاصمة #واشنطن الليلة الماضية هو حصر قوى الأمن للمتظاهرين بشارع محاط بالمباني، واستخدام المتظاهرين الضوء للتعرف على أماكن وجود القناصة في تلك المباني، إضافة الى ايصال رسالتهم على واجهاتها.#جورج_فلوريد pic.twitter.com/E0eWwH04It — Wajd Waqfi وجد وقفي (@WajdWaqfi) June 4, 2020

تبرير الاتحاد الأمريكي

وبرر الاتحاد الأمريكي في بيان رسمي له، على أن قراره بإلغاء منع الركوع، بقوله: ” أصبح من الواضح أن هذه السياسة كانت خاطئة وقوضت الرسالة المهمة لحركة حياة السود تهمنا”.

وأردف الاتحاد، ” لم نفعل ما يكفي للاستماع، خاصة إلى لاعبينا، كي نفهم ونعرف التجارب الحقيقية والمهمة جداً للسود ومجتمعات الأقليات الأخرى في بلدنا”.

واستكمل الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، ” نقدم الاعتذار إلى كافة اللاعبين خاصة لاعبينا السود والموظفين والمشجعين وكل من يدعم القضاء على العنصرية داخل الولايات المتحدة الأمريكية”.

ترتيب الدوري الأمريكي

ويحتل على صدارة ترتيب الدوري الأمريكي للدوري الممتاز لهذا الموسم 2020-2021م. فريق فيلادلفيا يونيون برصيد 47 نقطة. بفارق ثلاثة نقاط عن أقرب منافسه فريق تورونتو الذي يأتي ترتيب المركز الثاني برصيد 44 نقطة.

أما في المركز الثالث جاء فريق أورلاندو سيتى الأمريكي في جدول الترتيب برصيد 41 نقطة. وفي المركز الرابع كولومبوس كرو المتساوي بنفس النقاط مع فريق سيتي.

كما جاء في المركز الخامس فريق نيويورك سيتي برصيد 39 نقطة. بينما جاء في ترتيب المركز السادس ناشفيل برصيد 35 نقطة. متساوياً بذلك مع فريق نيوإنغلاند، الذي يحتل المركز السابع من جدول ترتيب الدوري الأمريكي للدرجة الممتازة.

الاتحاد الامريكي لكرة القدم يعلن عن عودة كريستيان بوليسيتش إلى #تشيلسي لمواصلة إعادة تأهيل إصابته وسيغيب عن المباراتين الوديتين ضد ويلز وبنما.#استاد_الدوحة pic.twitter.com/8PzVUjU4tQ — استاد الدوحة (@staddoha) November 11, 2020

وفي المركز الثامن يأتي فريق نيويورك ريد بولز برصيد 32 نقطة. أما في المركز التاسع يحتل مونتريال إمباكت برصيد 26 نقطة.

بينما في المركز العاشر جاء فريق إنتر ميامي برصيد 24 نقطة. فيما جاء فريق شيكاغو فاير الأمريكي برصيد 23 نقطة. بفارق نقطة وحيدة عن أتلانتا يونايتد الذي جاء في الترتيب الحادي عشر من جدول الدوري الممتاز برصيد 22 نقطة.

وفي المركز الثاني عشر دي سي يونايتد من الترتيب برصيد 21 نقطة. وفي أدني الترتيب للمجموعة الشرقية للدوري الأمريكي الممتاز جاء فريق سينسيناتي برصيد 16 نقطة.

ترتيب المجموعة الغربية

ويتربع على صدارة المجموعة فريق سياتل الأمريكي برصيد 39 نقطة. متساوياً بعدد النقاط مع فريق كانساس سيتي بنفس عدد النقاط. الذي يحتل في المركز الثاني.

كما جاء في المركز الثالث بورتلاند تيمبرز متساوياً في عدد النقاط. فيما جاء فريق مينيسوتا برصيد 34 نقطة، في المركز الرابع.

وفي المركز الخامس دالاس بنفس النقاط صاحب المركز الثالث بورتلاند الأمريكي. في جدول ترتيب الدوري الأمريكي. كما جاء فريق لوس أنجلوس المتراجع في منافسات الدوري الأمريكي لهذا الموسم برصيد 32 نقطة في المركز السادس.

أما في المركز السابع من جدول الترتيب للدوري الممتاز جاء فريق سان هوزيه إيرثكويكس برصيد 30 نقطة، بينما جاء فريق كولورادو رابيدز برصيد 28 نقطة في المركز الثامن من الترتيب.

كما ويأتي فريق فانكوفر وايت كابس في المركز التاسع برصيد 27 نقطة. بينما يحتل فريق ريال سالت ليك برصيد 22 نقطة في جدول الترتيب للدوري الأمريكي الممتاز لهذا الموسم.

وفي أدنى الترتيب للمجموعة الغربية للدوري جاء فريق لوس أنجلوس غلاكسي برصيد 22 نقطة. بفارق نقطة وحيد مع صاحب المركز الأخير من جدول الترتيب هيوستن دينامو برصيد 21 نقطة.

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