الأهلي يخطف النقاط الثمينة بشق الأنفس في الدقائق الأخيرة من منافسه طلائع الجيش

نجح فريق الأهلي المصري في مواجهة صعبة عاشها الفريق أمام منافسه طلائع الجيش الذي لعب. كمباراة الكأس المصري في النهائيات. لكن سوء الحظ لم يكن في صالح الفريق. ليتلقى الهزيمة أمام حامل اللقب بهدفين نظيفين مقابل هدف وحيد.

هدفي التقدم لطلائع الجيش

واستطاع هداف الفريق المصري أحمد سمير من تسجيل هدفه السابع له مع فريق طلائع الجيش في منافسات الدوري المصري خلال هذا الموسم. في الدقيقة ال 26. عبر ركلة حرة ثابتة. في زاوية صعبة على حارس مرمى فريق الأهلي المصري محمد الشناوي.

هدفي اللاعب أجاي

كما وشهد اللقاء تألق المهاجم النيجيري “جونيور أجاي” من تسجيل هدف تقليص الفارق والتعادل مع فريق المنافس طلائع الجيش في الدقيقة ال 32 من أحداث الشوط الأول. برأسية اللاعب الرائعة بعد تمريرة عرضية جميلة. جاء على يمين حارس مرمى طلائع الجيش بسام سمير.

أنا فايق أنا رايق أنا مبسوط مش متضايق 🎶🤗 🔴 #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/uYi78u7Qgx — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 28, 2021

فيما نجح اللاعب من تسجيل الهدف القاتل. بعد محاولات الكثيرة على شباك مرمى فريق طلائع الجيش. من إحراز هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت البديل ال 91. كما ونجح بذلك فريق الأهلي من خطف ثلاثة نقاط مهمة والتقدم في ترتيب جدول الدوري بعد غيابه عن المنافسات.

الطموح والإصرار

ونجح فريق الأهلي المصري حامل اللقب الدوري السابق. بعد غياب، في خطف ثلاثة نقاط ثمينة ومهمة له في منافسات الدوري المصري الموسم الجاري. بعد الخسارة الذي تعرض لها في دور المجموعة الثانية في مسابقة أبطال أفريقيا أمام البطل التنزاني سيمبا بهدف نظيف دون رد.

🔚 نهاية المباراة بفوز فريقنا بنتيجة 2-1 علي طلائع الجيش ضمن منافسات بطولة الدوري 🦅 🔴 #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/PpMQdXlhbk — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 28, 2021

بينما فشل طلائع الجيش الفريق المنافس. من تحقيق الفوز على الأهلي المصري. في مواجهة صعبة عليه. من أجل الصعود في ترتيب الدوري المصري الممتاز. رغم الأداء الرائع الذي قدمه أمام الخصم.

تشكيلة فريق الأهلي المصري

ولعب فريق الأهلي المصري بقيادة المدرب الجنوبي الأفريقي”بيتسو موسيماني” 56 عاماً، بقيادة المدرب الجنوبي الأفريقي”بيتسو موسيماني” 56 عاماً أمام منافسه بطل الدوري التنزاني سيمبا بقائمة تشكيلة على النحو التالي: في حراسة المرمي اللاعب المصري محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

وفي خط مركز الدفاع، أحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمود وحيد.

إليكم تشكيل فريقنا أمام نادي طلائع الجيش 🦅 🔴 #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/EkMTtLAoVW — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 28, 2021

وفي مركز خط الوسط جاء كلاً من: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية، إلى جانب اللاعب محمد مجدي أفشة وحسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ووليد سليمان.

كما جاء في خط هجوم الفريق سيعتمد المدرب في التشكيلة على اللاعب مروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا.

بينما غاب عن تلك المواجهة كلاً من: لاعب الظهير الأيسر في الفريق التونسي علي معلول بعد تعرضه للإصابة في مباراته أمام فريق البايرن ميونيخ، والتي خرج على إثرها من أرضية المعلب. في الدقيقة ال 24 من أحداث الشوط الأول، في مباراة دور النصف النهائي من كأس العالم للأندية.

ترتيب الدوري المصري

ويتربع على عرش صدارة قائمة الترتيب فريق الزمالك المصري برصيد 29 نقطة بعد فوزه على الإسماعيلي المصري بهدفين مقابل هدف. وحيد ليحافظ على صدارة الترتيب.

ونجح فريق الأهلي في العودة إلى المركز الثاني وتخطيه فريق مصر المقاصة برصيد 24 نقطة. بفارق نقطة وحيدة عن مصر المقاصة الذي يحتل المركز الثالث برصيد 23 نقطة من جدول الترتيب للدوري المصري الممتاز.

🔴📝 إليكم جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على طلائع الجيش 🦅🔝 pic.twitter.com/7oTcuKNJtN — سبورت 360 مصرية (@Sport360Egypt) February 28, 2021

كما تراجع فريق المصري البوسعيدي في الترتيب في المركز الرابع برصيد 22 نقطة. بينما تساوى فريق سيراميكا كليو باترا مع فريق الأهلي بنفس النقاط. ليحتل في المركز الخامس برصيد 21نقطة.

وفي المركز السادس يأتي فريق الجونة المصري برصيد 20 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي و سيراميكا في جدول الترتيب.

تراجع فريقا بيراميدز وسموحة

كما يحتل المركز السابع يحتل فريق بيراميدز المتراجع في ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة، متساوياً بذلك مع منافسه إنبي المصري الذي يحتل المركز الثامن ب 19 نقطة.

أما في المركز التاسع فيأتي فريق سموحة المصري برصيد 18 نقطة متساوياً مع انبي المصري بنفس النقاط، كما يتساوى مع الاتحاد السكندري بنفس عدد النقاط الذي يحتل المركز العاشر بجدول الترتيب المصري.

فرحة هستيرية لـ #جونيور_أجاي ولاعبي #الأهلي عقب إحراز هدف الفوز على الطلائع pic.twitter.com/zBaMV1eXGI — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) February 28, 2021

فيما يحتل فريق أسوان في المركز الحادية عشر برصيد 17 نقطة. متساوياً مع غزل المحلة بنفس النقاط الذي يحتل المركز الثاني عشر.

ويحتل فريق فريق المقاولون العرب في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، أما في المركز الرابع عشر عشر طلائع الجيش يأتي برصيد 12 نقطة.

أما في المركز الخامس عشر فيأتي فريق البنك الأهلي برصيد 10 نقاط. مع تراجع الفريق الإسماعيلي ووادي دجلة في ذيل الترتيب برصيد 9 نقاط للإسماعيلي. ووادي دجلة برصيد 7 نقاط في الدوري المصري للدرجة الممتازة المصري في الموسم الجاري.

هدفي الدوري المصري

كما ويحتل مهاجم الزمالك المصري المهاري يوسف إبراهيم الشهير ب ” يوسف أوباما”. صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري في منافسات الموسم الجاري برصيد 7 أهداف سجلها في مواجهات خصومه.

وفي المركز الثاني وبفارق هدف وحيد يحتل اللاعب المصري أحمد سمير في صفوف فريق طلائع الجيش برصيد 7 أهداف. متساوياً مع يوسف أوباما.

وجاء في المركز الثالث والرابع من الترتيب حسام حسن المهاجم في فريق سموحة المصري. وكذلك عمر كمال في صفوف المصري البوسعيدي برصيد 6 أهداف.

وكذلك اللاعب في فريق سيراميكا كليو باترا المصري شريف دابو بنفس عدد الأهداف. كما ويأتي لاعب بيراميدز رمضان صبحي في ثالث الترتيب برصيد 5 أهداف. متساوياً مع كلاً من: الأثيوبي شيمليس بيكيلى لاعب مصر المقاصة. والتنزاني جون بوكو الذي يلعب في صفوف فريق إنبي المصري.

كما ويأتي اللاعب المغربي أشرف بنشرقي لاعب فريق الزمالك في ترتيب الهدافين بعدهم برصيد 4 أهداف. متساوياً مع لاعب الأهلي المصري محمود عبد المنعم الشهير ب ” كهربا” وكذلك زميله محمد شريف بنفس رصيد الأهداف.

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